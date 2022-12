Schweiz prominent an der Hilfskonferenz für die Ukraine in Paris

Ukraine-Krieg Winterhilfe für die Ukraine – ein Ehrenplatz für die Schweiz 70 Staaten und Organisationen haben der Ukraine eine milliardenschwere Nothilfe zugesagt. Die Schweiz verdiente sich an der Pariser Konferenz eine Sonderstellung. Stefan Brändle, Paris Jetzt kommentieren 13.12.2022, 17.30 Uhr

Ignazio Cassis am Dienstag an der Pariser Hilfskonferenz. Teresa Suarez / Pool / EPA POOL

Der Kälteeinbruch in Europa hat auch sein Gutes: Jetzt kann man sich im Westen besser vorstellen, wie es ist, den Winter ohne geheizte Wohnung zu beginnen. Diese Botschaft vermittelte der ukrainische Staatschef Wolodimir Selenski der Pariser «Solidaritätskonferenz» via Videoschaltung aus Kiew.

Millionen seiner Landsleute seien ohne Strom, führte der in Schwarz gekleidete Präsident aus. Andere hätten gerade mal eine Stunde am Tag Strom und Licht. Die Russen hätten sämtliche Energiezentralen in der Ukraine beschädigt oder zerstört. Zahllose Kleinfirmen oder Krankenhäusern funktionierten nur noch mit Generatoren. Die seien, so Selenski, heute ebenso nötig wie Panzerfahrzeuge oder Schutzwesten.

Seine Frau Olena, die an die Pariser Konferenz gereist war, rief die Anwesenden auf, die Ukraine vor dem «Terror» russischer Bomben auf zivile Ziele zu schützen. Ihr Land brauche «Wärme und Hoffnung».

«Kleiner Sieg»

Nach der Ukraine erteilte Gastgeber Emmanuel Macron gleich der Schweiz das Wort – zweifellos, weil sie als Organisatorin der ersten Ukraine-Konferenz in Lugano den ganzen Hilfsprozess ins Rollen gebracht hatte. Das sei eine «kleine Ehre», ja «ein kleiner Sieg», freute sich ein Sprecher von Bundespräsident Ignazio Cassis. Der Aussenminister erzählte in seiner Rede, welche Eindrücke er selbst vor einem Monat in der Ukraine gewonnen hatte. Vergangene Woche habe das Schweizer Parlament darauf basierend ein Paket von 100 Millionen Euro geschnürt. Aufgrund ihrer Erfahrung wolle sich die Schweiz vor allem an der Reparatur von Kraftwerken und Gesundheitseinrichtungen beteiligen.

Eine Ukrainerin vor einem Haufen Panzersperren. Keystone

Dass Macron Cassis offiziell für den Schweizer Beitrag dankte, dürfte auch mit einer Einsicht zu tun haben: Die Lugano-Konferenz hatte es mitten im Sommer ermöglicht, heute zum Winterbeginn bereit zu sein für eine konkrete technische Hilfeleistung. Wobei die Lieferung von Generatoren und Ähnlichem «ebenso wichtig ist wie Panzerfahrzeuge oder Schutzwesten», wie Selenski sagte: Ohne Strom wären die Ukrainer schlicht nicht in der Lage, den russischen Angriff zu kontern.

Selenski sagte weiter, sein Land brauche zum Beispiel auch ganze Gasturbinen, um die Stromwerke wieder in Betrieb nehmen zu können. Damit die Russen diese reparierten Stationen nicht wieder zerstören können, bat der ukrainische Premierminister Denis Schmihal um zusätzliche Mittel für die Luftabwehr.

Schweiz in Brüssel dabei

Insgesamt kamen in Paris Hilfszusagen von 1,05 Milliarden Euro zusammen. Dazu kommen zahllose Sachgüter. Für ihre Vermittlung schafft die EU in Brüssel eine zentrale Koordinierungsstelle. Die Schweiz delegiert einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin in diese Plattform, welche die Weiterleitung der Güte an einen polnischen Umschlagplatz ermöglichen soll.

Der an den Tag gelegte Elan für die dringende Winterhilfe wurde in Paris klar getrennt von der längerfristigen Wiederaufbauhilfe des verwüsteten Landes. Sie stellt eine ungleich gewaltigere Dimension dar: Die französische Osteuropa-Beraterin Annie Daubenton bezifferte die Wiederaufbaukosten in der Ukraine am Rande der Konferenz auf 350 Milliarden Euro. Wer dafür aufzukommen hat, ist noch nicht einmal im Ansatz diskutiert.

