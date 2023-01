Ukraine-Krieg: Reportage aus der umkämpften Stadt Bachmut

Ukraine-Krieg «Willkommen in der Hölle»: Unsere Reportage aus dem Herzen der beschossenen Stadt Bachmut «Dies ist einer der blutigsten Orte an der Front», sagt Selenski über Bachmut. Die Kämpfe um die ostukrainische Stadt erinnern an den Ersten Weltkrieg. Mit menschlichen Angriffswellen versuchen die Russen die Verteidigungsstellungen zu überrennen. Doch der Sieg blieb ihnen bisher versagt. Einblicke von der Front. Kurt Pelda, Bachmut Jetzt kommentieren 09.01.2023, 16.09 Uhr

Schwarz auf hellblau: «Willkommen in der Hölle». Reporter Kurt Pelda in Bachmut. Bild: Raimond Lüppken

Was die französische Kleinstadt Verdun im Ersten Weltkrieg war, ist Bachmut heute im russisch-ukrainischen Krieg. Manche Medien, vor allem auch russische, faseln von der grossen strategischen Bedeutung dieser Stadt, die vor dem Krieg etwa 70’000 Einwohner hatte. Bachmut sei ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt, und wenn die Russen diese Ortschaft eroberten, sei es nur noch eine Frage der Zeit, bis auch der restliche Donbass in ihre Hände falle.

Es ist nicht ganz klar, warum westliche Medien solche Märchen aufgreifen. Vielleicht, weil die wenigsten Journalisten jemals in Bachmut waren? Die Stadt stellt für Moskau ein Symbol dar, ein dringend benötigter Sieg nach einer Serie demütigender Niederlagen. Mehr nicht. «Strategisch» ist an Bachmut einzig die Strasse ins ukrainisch kontrollierte Slowiansk. Diese Verbindung ist ein Teilstück der Europastrasse E50, die von Russland bis zur französischen Atlantikküste führt. Wirklich wichtig wäre für die Russen die Einnahme von Slowiansk und Kramatorsk, zwei Industriestädte, die von Bachmut etwa 35 Kilometer entfernt sind. Dieser Traum ist allerdings in weite Ferne gerückt, nachdem die Ukrainer Anfang Oktober alle Gebiete nördlich der beiden Bevölkerungszentren zurückerobert hatten.

Zerstörte Wasserversorgung

Dies ist das dritte Mal, dass ich Bachmut besuche – im eigenen Auto und ohne Begleitung durch ukrainisches Militär. Kurz vor der Stadt überqueren wir einen Kanal, der für die Wasserversorgung im Donbass von grosser Bedeutung ist, und zwar auch für die von Moskau kontrollierten Gebiete. Durch den russischen Beschuss von Pumpstationen und Hochspannungsleitungen ist aber ein grosser Teil der Wasserinfrastruktur zu beiden Seiten der Front zusammengebrochen. Das Wasser des Kanals bei Bachmut kann nun auch nicht mehr in die von den Russen kontrollierten Zonen gepumpt werden.

Trotzdem beschuldigte Präsident Putin die Ukrainer kürzlich vor laufender Kamera und sichtlich beschwipst, die russisch kontrollierte Stadt Donezk vom Trinkwasser abgeschnitten zu haben. Mit diesem Vorwurf rechtfertigte er dann in zynischer Weise die Angriffe auf die zivile Infrastruktur der Ukraine. Dabei leiden auch die von Russland kontrollierten Zonen unter den Folgen dieser Attacken.

Bachmut liegt in einem Tal, durch das ein Flüsschen von Norden nach Süden fliesst. Die Anhöhen östlich davon sind in russischer Hand, während die etwas höheren Hügel auf der Westseite von den Ukrainern gehalten werden. Von dort nimmt die ukrainische Artillerie die Russen unter Feuer. Auch die Europastrasse E50 führt am Stadtrand von Bachmut zuerst unter einer zerstörten Eisenbahnbrücke durch und dann auf die Hügel hinauf. Selbst wenn den Russen die Einnahme der Stadt gelänge, wäre damit nicht viel gewonnen, weil die Ukrainer oben auf den Anhöhen sitzen und von dort auf ihre Feinde hinunter feuern könnten. Die Hügelkette schiebt sich wie ein Sperrriegel zwischen Bachmut und die wichtigen Zentren Kramatorsk und Slowiansk.

Menschliche Angriffswellen

Bei den Kämpfern auf russischer Seite handelt es sich häufig um Söldner der berüchtigten Wagner-Gruppe. Unter ihnen hat es viele Männer aus Strafkolonien, denen die Freiheit versprochen wurde, wenn sie den Krieg sechs Monate lang überleben. Die Ukrainer schätzen, dass Tausende von ihnen versuchen, Bachmut zu erobern.

Seit Monaten rückt das russische Kanonenfutter immer näher an die Stadt heran, doch ist diese mit mehreren Verteidigungsringen gut geschützt. Die Stellungen haben die Ukrainer zum Teil schon vor Jahren gebaut. Wenn die Wagner-Söldner bei ihren Vorstössen nicht das Glück haben, gut ausgebaute ukrainische Stellungen einzunehmen, müssen sie sich im offenen Gelände möglichst schnell eingraben. Behelfsmässige Gräben und Schützenlöcher bieten aber nur beschränkt Schutz vor dem verheerenden Artilleriebeschuss, der auf die ehemaligen Strafgefangenen niedergeht. Zudem werfen ukrainische Drohnen kleine Sprengkörper oft direkt in die Schützengräben und Unterstände. Wenn die erste russische Welle mehrheitlich tot in ihren Gräben liegt, schickt die Wagner-Gruppe einfach die nächste.

Die Gegend vor der Stadt sieht inzwischen aus wie die zerschossenen Landschaften im Ersten Weltkrieg. Kommt hinzu, dass es bis vor wenigen Tagen ein recht milder Winter war, das heisst das Gelände ist feucht und schlammig. Erst wenn klirrende Kälte kommt, können beide Seiten ihre Panzer wieder frei bewegen – auf gefrorenem Boden. Jetzt aber benützen Ukrainer und Russen ihre Kampfpanzer hauptsächlich von befestigten Strassen aus, als fahrende Artillerie.

Kritik an der russischen Führung

Zum Teil haben es die Wagner-Söldner auch in die überbauten Aussenviertel Bachmuts geschafft, doch wie der Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin kürzlich in einem Video erklärte, stossen sie dabei auf erbitterten Widerstand. Um jedes Haus werde gekämpft, und wenn ein ukrainischer Verteidigungsring überwunden sei, folge wenige Meter dahinter schon der nächste. Auf ihren Propagandakanälen spart die Wagner-Gruppe nicht mit heftiger Kritik an der russischen Armeeführung. Die Männer beklagen sich zum Beispiel über den zu geringen Nachschub an Artilleriemunition und darüber, dass sie über zu wenig Schützenpanzer verfügten, die ihnen zumindest einen gewissen Schutz vor der Splitterwirkung der ukrainischen Granaten böten.

Sowjetisches Wandmosaik und ein gepanzertes Fahrzeug der Ukrainer im Stadtzentrum von Bachmut. Bild: Raimond Lüppken

Möglicherweise glaubte Prigoschin ursprünglich, er könne Putin die Stadt auf dem Silbertablett servieren und damit seine Karriere fördern. Die schon länger anhaltende Kritik der Wagner-Gruppe an der Armeeführung ist bei dieser aber mit Sicherheit nicht gut angekommen. Böse Zungen behaupten deshalb, dass die Generalität die Wagner-Gruppe als Retourkutsche in Bachmut ausbluten lasse.

Die Verluste beider Seiten gehen in die Tausenden. Die Ukrainer sprechen manchmal von mehr als 10’000 russischen Toten in Bachmut und Umgebung. Unabhängig nachprüfen lässt sich aber keine dieser Zahlen. Umgekehrt tun russische Propagandakanäle so, als ob ein Grossteil der ukrainischen Streitkräfte in Bachmut und dem nahe gelegenen Salzbergwerk Soledar gebunden sei. Die Rede ist manchmal von nicht weniger als 27 ukrainischen Brigaden. Andere, glaubwürdigere Quellen sprechen von acht Brigaden, was vermutlich aber immer noch mehr als 20’000 ukrainischen Soldaten entspräche.

Die ukrainische Taktik ist ziemlich offensichtlich: Der Militärführung geht es nicht darum, Bachmut um jeden Preis zu halten. Sie will vielmehr möglichst viele Russen töten und zugleich ihre eigene Truppenstärke nicht gefährden. Sollte es eng werden, können sich die Ukrainer auf die umliegenden Hügel zurückziehen, so wie sie das schon früher bei erfolgreichen Vorstössen der Russen im Donbass gemacht haben. Sie warten also darauf, bis den Wagner-Söldnern und den russischen Mobilisierten der Schnauf ausgeht. Die amerikanische Denkfabrik Institute for the Study of War glaubt inzwischen, dass Russlands Offensive gegen Bachmut ihren Zenit überschritten hat.

Zerstörtes Haus: eine Strassenszene aus Bachmut. Bild: Raimond Lüppken

«Die Geschosse pfeifen über unsere Köpfe hinweg»

Die Stadt hat sich seit meinem letzten Besuch stark verändert. Die allermeisten Zivilisten sind geflüchtet, und jene, die immer noch ausharren, leben unterirdisch. Von ihnen zeugen nur qualmende Ofenrohre, die direkt neben Wohnhäusern aus dem Boden ragen. Die Zeichen von Artilleriebeschuss – zerstörte und beschädigte Gebäude – sind allgegenwärtig. Im Stadtzentrum haben die Ukrainer Schützengräben ausgehoben, in denen aber noch keine Soldaten zu sehen sind. Gekämpft wird vor allem im Süden und im Ostteil der Stadt, jenseits des kleinen Flusses. Anders als beim letzten Besuch raten uns Soldaten aber dringend ab, bis zum Flussufer vorzudringen. Das sei einfach zu gefährlich.

Neue Panzersperren blockieren alle Strassen, die von Osten her ins Zentrum führen. Während wir uns vorsichtig Hauswänden entlang fortbewegen, beschiesst ein russischer Panzer ein Ziel hinter uns mit Granaten – im Flachschuss. Die Geschosse pfeifen über unsere Köpfe hinweg und schlagen ein paar hundert Meter entfernt ein. Als wir in einen Hinterhof kommen, spaziert eine alte Frau mit Einkaufstasche zu einer Bank und setzt sich hin. Das Artilleriefeuer scheint sie nicht zu stören, sie murmelt vor sich hin. Der Übersetzer versucht sie davon zu überzeugen, diesen gefährlichen Ort zu verlassen, doch die alte Dame will das auf keinen Fall. Es bleibt nichts anderes übrig, als sie ihrem Schicksal zu überlassen.

Nicht weit entfernt befindet sich das Feuerwehrdepot. Von den einst 270 Feuerwehrleuten harren nun noch etwa 30 aus. Sie sind die stillen, unbewaffneten Helden von Bachmut. Der Hund der Feuerwehr heisst Skabej, eine Verballhornung des Namens von Olga Skabejewa, einer bekannten russischen Fernsehmoderatorin und Propagandistin. Das arme Tier zuckt bei jedem Einschlag zusammen.

Von Bachmut fahren wir auf einem Schleichweg zur Europastrasse E50 am Stadtrand. Der Asphalt der Schnellstrasse ist von Panzerketten zerfurcht. Nach weniger als drei Kilometern biegen wir ab und machen uns auf den Weg zum Salzbergwerk Soledar. Dort haben die Russen in den letzten Tagen die grössten Geländegewinne gemacht, das geben auch die Ukrainer zu. Neben einem Wegweiser mit einem Pfeil und der russischen Aufschrift «zur Mine» hat es einen Laden mit einem Wellblechdach, in dem früher Nahrungsmittel und Haushaltswaren verkauft wurden. Auf der hellblauen Aussenwand steht in schwarzen Lettern und mit drei Ausrufezeichen: «Willkommen in der Hölle».

