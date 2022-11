Ukraine-Krieg Wie Cherson in wenigen Tagen fiel – und jetzt wieder frei wird Am Mittwoch hat das russische Verteidigungsministerium den Befehl zum Rückzug vom rechten Dnipro-Ufer gegeben. So wird auch die besetzte Stadt Cherson frei. Das ist ihre Geschichte. Jetzt kommentieren 10.11.2022, 14.16 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Stadt Cherson war die erste grosse ukrainische Stadt, die während des russischen Angriffskriegs in der Südukraine erobert wurde. Jetzt, gut 8 Monate später, hat die russische Armee angekündigt, sich aus der Stadt zurückzuziehen. Es bleiben Schutt, Trümmer und Elend.

Ein knapper Überblick über die Ereignisse in der Stadt und der Oblast Cherson:

Die Stadt Cherson

Am 24. Februar drangen russische Truppen von Süden her über die Krim in die Oblast Cherson ein. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski erklärte damals:

«Unsere Truppen liefern sich in der Nähe von Cherson heftige Kämpfe, der Feind drängt von der besetzten Krim her vor.»

Bereits am Abend erreichten die russischen Truppen die Stadt Cherson und sicherten sich einen strategisch wichtigen Übergang über den Fluss Dnipro. In heftigen Gefechten wurde die Brücke von den Ukrainern zunächst zurückerobert, bevor sie sofort wieder in russische Hände fiel. Bilder von toten Soldaten und zerstörten Militärfahrzeugen tauchten in den sozialen Medien auf. Das ukrainische Militär teilte mit:

«In Cherson ist die Situation schwierig.»

In den folgenden Tagen war Cherson heftig umkämpft. Zuerst hiess es seitens der ukrainischen Lokalbehörden, dass sich die russischen Streitkräfte aus Cherson zurückgezogen hätten. Fast gleichzeitig vermeldeten das russische Verteidigungsministerium, dass Cherson eingekesselt und teilweise eingenommen wäre.

Ukrainer wiedersetzen sich dem russischen Militär. AP

Am frühen Morgen des 1. März erklärten ukrainische Offizielle, dass die russischen Streitkräfte erneuten vorrückten. Unter schwerem Beschuss umzingelten die russischen Streitkräfte die Stadt.

Im Laufe des Tages stürmten die russischen Streitkräfte die Stadt. Der Bürgermeister von Cherson, Ihor Kolychaiew ordnete an, dass die Zivilbevölkerung in ihren Häusern und Bunkern bleiben solle. Er gab weiter bekannt, dass viele zivile Einrichtungen, darunter Schulen und Hochhäuser direkt unter Beschuss genommen worden seien. Kolychaiew behauptete weiter, dass russische Soldaten am 1. März auf mit Molotow-Cocktails bewaffnete Bürger geschossen hätten.

Bereits am 2. März gab Kolychaiew die Stadt auf: Eine Gruppe von etwa zehn russischen Soldaten – darunter ein Kommandeur – drang in das Gebäude des Stadtrats ein und begann Verhandlungen mit Kolychaiew. Am Abend gab der ukrainische Politiker bekannt, dass er die Stadt übergeben habe und dass das ukrainische Militär nicht mehr in Cherson präsent sei:

«Hier gibt es keine ukrainische Armee mehr. Die Stadt ist umzingelt.»

Weiter bestätigte er, dass bei den Kämpfen rund 300 ukrainische Soldaten und Zivilisten getötet und teilweise in Massengräbern verscharrt worden seien.

Die Bewohnerinnen und Bewohner Chersons liessen sich von dieser Meldung aber nicht einschüchtern. Etwa 2000 Personen sollen tags darauf durch das Stadtzentrum gezogen sein.

Am 6. Mai 2022 besuchte der Sekretär des Generalrats der Putin-Partei «Einiges Russland», Andrej Turtschak, die Stadt Cherson. Er liess verlauten:

«Russland ist für immer hier. Daran sollte es keinen Zweifel geben. Es wird kein Zurück in die Vergangenheit geben.»

Doch damit sollte er nicht recht behalten: Am 3. November 2022, Monate nach Ende der Schlacht, entfernten die russischen Streitkräfte ihre Flagge vom Verwaltungsgebäude der Stadt und rieten den verbliebenen Menschen, die Stadt zu verlassen und den Fluss zum Südufer zu überqueren. Am 9. November kündigte Armeegeneral Sergej Surowikin an, dass die russischen Streitkräfte die Stadt verlassen und zum Süd- oder Linksufer ziehen würden. Mehr dazu weiter unten.

Die Oblast Cherson

Nach der Übernahme der Stadt wurden die Oblast Cherson von den russischen Streitkräften nach und nach besetzt.

Mehrere kleine Siedlungen, aber auch Städte mit teilweise bis zu 45’000 Einwohnern, wurden im Februar und März von den Russen eingenommen. Zwischen Juni und Oktober gelang es den ukrainischen Streitkräften, einige Siedlungen wieder zurückzugewinnen. Trotzdem: Ein Grossteil der Oblast Cherson blieb unter russischer Besatzung.

Ukrainische Soldaten überprüfen die von russischen Soldaten ausgehobenen Gräben in einem zurückeroberten Gebiet in der Region Cherson. Leo Correa / AP

Ende September wurde unter anderem für die Oblast Cherson ein von der internationalen Gemeinschaft nicht anerkanntes Referendum abgehalten, um Russland beizutreten. So annektierte Russland die Oblast am 30. September – einschliesslich Teilen, die es zu diesem Zeitpunkt nicht kontrollierte.

Sowohl bevor als auch nach der Annexion per Referendum führten die ukrainischen Streitkräfte immer wieder zielgerichtete und gut organisierte Kampagnen in der Oblast Cherson durch, um russische Stellungen, Militäranlagen, Versorgungszentren, Munitionsdepot und Logistikknoten anzugreifen. Zudem starteten sie immer wieder Angriffe auf Brücken über den Dnipro. All dies habe die Möglichkeiten der russischen Streitkräfte beeinträchtigt, die Truppen am Westufer zu versorgen, schreiben die Strategieexperten vom «Instiute for the Study of War» (ISW).

Die Führer der per Referenden annektierten Oblasten Luhansk (r) Donezk (2-r), Saporischschja (2-l) und Cherson (l) scharen sich um Putin, 30. September 2022. Grigory Sysoyev / AP

Diese Kampagnen der ukrainischen Streitkräfte hat nun Früchte getragen: Die russischen Streitkräfte ziehen sich wieder aus Teilen der Oblast Cherson zurück. Der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu ordnete am 9. November während eines inszenierten Fernsehtreffens den Abzug russischer Truppen über den Fluss Dnipro zum östlichen (linken) Ufer zu beginnen. Personal, Waffen und Ausrüstung sollen sicheren über den Dnipro transportiert werden. Das gesamte russische Kontingent werde wohl einige Zeit brauchen, um sich über den Fluss Dnipro zurückzuziehen, schreibt das ISW. Weiter heisst es da:

«Die Schlacht um Cherson ist noch nicht vorbei, aber die russischen Streitkräfte sind in eine neue Phase eingetreten.»

Zerstörung in einem Wohnhaus in Archanhelske, in der nördlichen Oblast Cherson. Hannibal Hanschke / EPA

Die Führung in Kiew reagiert derweil skeptisch auf die Ankündigung aus Moskau. «Die Ukraine sieht keine Anzeichen dafür, dass Russland Cherson ohne Kampf aufgibt», schrieb der Berater des Präsidentenbüros, Mychajlo Podoljak, auf Twitter. Zu t-Online meinte Podoljak: «Wir sehen keine russischen Truppenbewegungen, die die Aussagen der russischen Militärführung bestätigen würden.» (yam)/watson)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen