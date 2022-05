Wer folgt auf Putin? Diese Kandidaten sind mögliche Nachfolger

Ukraine-Krieg Wer folgt, wenn Putin ausfällt? Diese Kandidaten könnten den russischen Präsidenten einst ersetzen Wladimir Putin soll an mehreren schweren Krankheiten leiden. Steht der Mann gar vor einer Krebsoperation? Der Kreml gibt sich bezüglich Nachfolge sehr bedeckt. Wir bringen Licht ins Dunkel. Daniel Fuchs Jetzt kommentieren 05.05.2022, 05.00 Uhr

Wie ein rumänischer Künstler den russischen Präsidenten sieht: Plakat in Rumäniens Hauptstadt Bukarest. Bild: Robert Ghement / EPA

Er inszenierte sich gerne als Abenteurer. Ob mit nacktem Oberkörper zu Pferd oder als Fischer in der russischen Taiga - die Stärke und Männlichkeit, die in Russland mit der Figur Wladimir Putin verbunden wird, ist legendär. Die letzten Wochen offenbarten aber nicht nur die Einsamkeit des Herrschers im Kreml, der seine Gäste aus Angst vor einer Covid-Infektion an überlangen Tischen in sicherer Distanz Platz nehmen liess. Sie legten schonungslos offen, dass Putin alles andere als ein Jungspund ist, sondern ein Mann im 70. Lebensjahr.

Was, wenn er erkrankt, sich einer Operation unterziehen muss und temporär oder für immer ausfällt? Was, wenn er sein Amt abgibt? Zuletzt meldete die britische «Daily Mail» unter Berufung auf eine Quelle im Kreml, dass eine Krebsoperation unmittelbar bevorstehe. Der Präsident Russlands leide an Magenkrebs, will das Boulevardblatt wissen. Zudem seien bei Putin Parkinson und Schizophrenie diagnostiziert worden.

Was hat die denkwürdige Körperhaltung Putins zu bedeuten?

Zuletzt sorgte ein Auftritt Putins unter Körpersprachexperten für Spekulationen. Bilder vor zwei Wochen zeigten einen erschlafften Putin am Tisch mit Verteidigungsminister Sergei Schoigu. Im Gespräch wirkte selbst der sitzende Putin, als müsse er sich am Tisch festklammern, der Kopf ruhte seltsam schwer auf den Schultern des Ex-Judoka.

Erschlafft und gleichzeitig verkrampft: Putin vor zwei Wochen in der Lagebesprechung mit Verteidigungsminister Schoigu. BIld: AP

Wiederholt rankten sich die Gerüchte um einen desolaten Gesundheitszustand des Mannes, der in der Ukraine einen Krieg anzettelte. Der Kreml bezieht zu solchen Nachrichten und Spekulationen bekanntlich keine Stellung.

Jedenfalls wurde Putin wegen unheilbarer Krankheiten öfter der Tod vorausgesagt als der britischen Queen. Bis jetzt hat sie Putin alle überlebt. Einen baldigen Wechsel an der Spitze des Kreml zu erwarten, sei er auch nur temporär, wäre deshalb trotz allem überraschend. Und doch ist das Gedankenspiel interessant, wer Putin an der Staatsspitze ersetzen könnte. Die Frage der Nachfolge jedenfalls gehört zu den bestgehüteten Geheimnissen des Kreml. Es lässt sich daher nur spekulieren.

Zwei Szenarien stehen im Vordergrund: Erstens, Putin fällt unerwartet aus. Zweitens, Putin tritt zurück. Als möglicher Zeitpunkt wird das Jahr 2024 genannt, dann wählen die Russen zum nächsten Mal ihren Präsidenten.

Welche Kandidaten kommen in Frage und was bedeuten sie für Russland, den Krieg in der Ukraine und für den Frieden in Europa? CH Media hat mit den beiden Russlandexperten Gerhard Mangott und Ulrich Schmid darüber gesprochen.

Die Folgen für die Ukraine und Europa

Gerhard Mangott ist Professor für internationale Beziehungen an der Universität Innsbruck. Man kennt den Russland-Experten vor allem aus dem deutschen Fernsehen. Zuletzt warnte er davor, dass Putin einen Nuklearkrieg provozieren könnte, wenn er sein Minimalziel, die Eroberung des Donbass, nicht erreicht. Mangott gehört damit zu jenen Kräften, die aufzeigen, dass der Ukraine-Krieg in einen Atomkrieg münden könnte.

Zur Nachfolgefrage sagt Mangott: «Die Verfassung ist bei einem unvorhergesehenen Rücktritt, sei es durch Tod oder Krankheit, klar und daran führt auch in Russland kein Weg vorbei. In dem Fall übernimmt der amtierende Ministerpräsident die Geschäfte des Präsidenten und es kommt innerhalb von drei Monaten zu Neuwahlen.»

Was, wenn Putin nach einer Operation zum Beispiel wieder ins Amt zurückkehrt? Auch in diesem Fall greife die Verfassung, Mangott erinnert an das Beispiel Boris Jelzin. Der Präsident Russlands, in dessen Amtszeit Putin seine Macht aufbaute, unterzog sich 1996 einer Bypass-Operation. In der kurzen Zeit seiner Abwesenheit wurde er vom damaligen Ministerpräsidenten Wiktor Tschernomyrdin vertreten.

Im Falle eines geplanten Rücktritts 2024 Putins ist kaum zu erwarten, dass dieser bereits jetzt klar kommuniziert wird. «Würde Putin bereits jetzt einen Namen nennen, würde er dadurch zur ‹Lame Duck›», so Mangott.

Ein pro-westlicher Nachfolger ist undenkbar

Ulrich Schmid ist Slawist und hat eine Professur an der Universität St. Gallen. Auch er betont, es sei kein eindeutiger Nachfolger in Sicht. «Das Anforderungsprofil ist komplex, denn einerseits soll das System Putin weitergeführt werden, andererseits ist klar, dass eine Modernisierung von innen heraus erfolgen muss.» Schmid weist deshalb auf Beispiele hin, bei denen Rücktrittsgesuche von liberalen Kräften abgelehnt wurden, etwa der Zentralbankpräsidentin Elvira Nabiullina nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine. Der Kreml brauche solche Kräfte.

Undenkbar aber, dass eine Person mit einem solchen Profil dereinst Putin an der Spitze beerben würde. Ebenso wenig gehen die beiden Russlandexperten davon aus, dass sich durch eine Personaländerung an der Spitze Russlands im Kriegstreiben in der Ukraine etwas massgeblich verändern würde.

Das sind die wichtigsten Favoriten für eine Nachfolge Putins. Wir stellen sie kurz vor und beurteilen mit den Experten deren Chancen.

Würde bei einem Ausfall Putins aus gesundheitlichen Gründen übernehmen: Ministerpräsident Michail Mischustin. Bild: EPA

Der 56-Jährige ist seit 2020 russischer Ministerpräsident. Bei einem Ausfall Putins würde die Verfassung greifen, da sind sich die beiden Russland-Experten Mangott und Schmid einig. Sie sieht vor, dass der Ministerpräsident die Geschäfte des Präsidenten übernimmt. Ulrich Schmid sagt: «Auch Putin begann seine Karriere als Ministerpräsident, bevor er zum Präsidenten gewählt wurde.» Allerdings gibt Schmid zu bedenken, dass Mischustin bei den Parlamentswahlen 2021 nicht als Spitzenkandidat der Regierungspartei antrat. «Ein Zeichen dafür, dass er sich nicht mehr in Poleposition befindet.»

Auch Mangott sieht in Mischustin nicht mehr als einen Interimspräsidenten: «Er hat kaum politischen Rückhalt und gehört nicht zum engen Kreis Putins.»

Mit dem politischen Rückhalt, den es braucht: Der Kriegsfalke im System Putin Nikolai Patruschew. Bild: EPA

Nikolai Platonowitsch Patruschew ist eine Schlüsselperson im System Putin. Der bereits 70-jährige bekleidet schon seit 2008 als Sekretär des Sicherheitsrats der Russischen Föderation das zentrale Amt im russischen Sicherheitssystem. Vorher war Patruschew Leiter des Inlandgeheimdienstes FSB.

Beides Posten, die auch der jüngere Putin bekleidete, ehe er die Spitze des Systems erreichte. In ihrem Artikel über die bevorstehende Krebsoperation Putins nannte die «Daily Mail» Patruschew als Interimspräsidenten. Ein Vorgang, der verfassungswidrig wäre. Experte Mangott hält ihn für ausgeschlossen. «Putin kann nicht einfach so Patruschew einsetzen, die Verfassung wird zwar immer wieder geändert, bei solchen Fragen aber nicht.»

Anders sieht es aus, wenn Putin abtritt oder abtreten muss. Innert drei Monaten käme es zu Neuwahlen, bei denen ein im politischen System Putins bestens vernetzter Patruschew gute Chancen hätte, ist Mangott überzeugt. Für die Ukraine und den Westen verhiesse das wenig Gutes. Unter Kennern gilt Patruschew als grösster Kriegsfalke und strenger Verfechter der Durchsetzung russischer Interessen. «Er ist noch schlimmer als Putin», so Mangott. Wegen seines Alters wohl nicht mehr als eine interimistische Lösung.

Kaum Chancen: Verteidigungsminister Sergei Schoigu. Bild: Getty

Den Verteidigungsminister sieht man vor allem bei den medienwirksamen Briefings vor Kamera durch Präsident Putin. Im Krieg mit der Ukraine hat er zweifellos eine wichtige Rolle. Sergei Schoigu ist mit seinen 66 Jahren jedoch auch deutlich zu alt, um vom Präsidenten als Nachfolger aufgebaut zu werden.

Experten sehen in ihm einen unwahrscheinlichen Kandidaten. Für den Politikprofessor Mangott bringt Schoigu zudem ein in Russland nicht zu vernachlässigendes ethnisches Handicap mit: Sein Vater war tuwinischen Ursprungs, einer Volksgruppe die in Sibirien und auch in der angrenzenden Mongolei stark vertreten ist.

Keine Chance: Aussenminister Sergei Lawrow. Bild: AP

Ihn, «einer der besten Aussenminister», wie Ueli Maurer den russischen Spitzendiplomaten bei Kriegsausbruch bezeichnete, sollte man abschreiben. Mit bereits 72 Jahren ist er deutlich zu alt und er gehört auch nicht zum innersten Kreis Putins, wie Mangott sagt. «Er ist schlicht nicht auf Augenhöhe mit Putin, sondern hat eine rein ausführende Funktion.»

Vom Bürgermeisteramt in Moskau in den Kreml? Sergei Sobjanin. Bild: Getty

Immer wieder genannt wird Moskaus Bürgermeister Sergei Sobjanin. Der 63-Jährige ist deutlich jünger als einige andere Favoriten und gehört sicher zum Dunstkreis Putins. Bevor er 2010 Bürgermeister Moskaus wurde, war er Chef der Präsidialverwaltung unter Wladimir Putin und war Vize-Ministerpräsident im Kabinett. In der Coronapandemie galt Sobjanin an der Spitze der grössten Stadt als so etwas wie der oberste Corona-Bekämpfer Russlands.

Geheimtipp unter Russlandkennern: Alexei Djumin. Bild: ZVG

«Ist in der Armee weit aufgestiegen und gilt in Expertenkreisen als so etwas wie der Geheimtipp. Ihn sollte man bei den Favoriten auf eine Nachfolge Putins nicht ausser Acht lassen», sagt Gerhard Mangott über den mit 49 Jahren tatsächlich vielversprechenden Kandidaten. Alexei Gennadjewitsch Djumin ist seit 2016 Gouverneur der Region Tula Oblast.

Wichtiger aber: Vorher diente er als Sicherheitschef im Stab Putins, war also gewissermassen der oberste Leibwächter Putins, und später, 2014, überwachte er die russischen Streitkräfte bei der Annexion der Krim. Djumin ist also ein enger Vertrauter Putins. Auf seinem Gouverneursposten in Tula bringt er den Präsidenten auch nicht in die unbequeme Situation, ihn bereits jetzt promoten zu müssen. Djumin kann warten.

