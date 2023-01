Ukraine-Krieg Die Ukraine bekommt den Leopard: Wozu sie den schweren Kampfpanzer braucht – und welche Waffen sonst noch wichtig sind Leopard, Abrams, Bradley und Stryker: Laien haben längst die Übersicht verloren, worum es bei den schweren Waffenlieferungen eigentlich geht und von welchen Systemen die Rede ist. Wir beantworten die wichtigsten Fragen. Bojan Stula 9 Kommentare 25.01.2023, 09.40 Uhr

Steht bald der ukrainischen Armee im Kampf gegen die russischen Invasoren zur Verfügung: Der deutsche Leopard 2 – hier in der Bundeswehr-Version A6. Michael Sohn / AP

Es hilft, an erster Stelle eine grobe Dreiteilung vorzunehmen: zwischen Kampfpanzer, Schützenpanzer und Transportpanzer. Die englischen Bezeichnungen dafür sind MBT (Main Battle Tank), IFV (Infantry Fighting Vehicle) und APC (Armoured Personnel Carrier). Wichtig gleich zu Beginn: Für den optimalen «Kampf der verbundenen Waffen» benötigt eine kriegsführende Armee wie jene der Ukraine zwingend Waffensysteme aller drei Kategorien.

Der Kampfpanzer ist die schwere Gefechtsfeldwaffe schlechthin: Mit seinem Dreiklang aus möglichst schwerer Bewaffnung, möglichst dicker Panzerung und trotzdem grösstmöglicher Wendigkeit und Geländegängigkeit führen Kampfpanzer Angriffe und Gegenangriffe an und bekämpfen dabei gegnerische Kampfpanzer sowie andere Fahrzeuge und Infanterie.

Der britische Challenger 2 ist der einzige westliche Kampfpanzer, für den bisher eine verbindliche Lieferungszusage besteht (14 Exemplare). Pavel Golovkin / AP

Obwohl nach dem Yom-Kippur-Krieg von 1973 immer wieder totgesagt, hat er – wie es sich in der Ukraine zeigt – nichts von seiner furchterregenden Bedeutung auf dem Schlachtfeld verloren.

Gerade gegen einen Feind mit einer traditionell massiven Panzerwaffe wie Russland ist die Ukraine im weiteren Kriegsverlauf von der weiteren Lieferung möglichst vieler Kampfpanzer abhängig. Und dies nicht nur zur Rückeroberung verlorener Gebiete, sondern um Russland überhaupt standhalten zu können. Insbesondere dann, wenn Putin zur befürchteten Frühjahrsoffensive ansetzt.

Von diesen durchschlagskräftigen Waffensystemen bekommt die Ukraine nun gleich drei verschiedene Modelle: Deutschland will Leopard-2-Panzer in die Ukraine liefern und das auch anderen Ländern wie Polen oder Finnland erlauben. Die USA wollen nach Berichten mehrerer US-Medien ihre Abrams-Panzer bereitstellen. 30 bis 50 Exemplare seien im Gespräch, berichtet die «New York Times». Grossbritannien hat 14 ihrer Challenger-Panzer bereits zugesagt.

Kampfpanzer sind verwundbar im Kampf gegen feindliche Infanterie. Verstreut und in getarnten Stellungen verschanzt bieten feindliche Soldaten schlechte Ziele, können aber gleichzeitig mit ihren Panzerabwehrwaffen (Panzerfäuste, Panzerabwehrraketen) angreifenden Panzern schwere Verluste zufügen. Darum brauchen angreifende Panzer unbedingt Schutz und Unterstützung durch eigene Infanterie, genannt Panzergrenadiere.

Der amerikanische Bradley kann mit seinem Raketenwerfer zusätzlich zur Maschinenkanone auch feindliche Kampfpanzer zerstören. Über die Heckklappe können die mitgeführten Panzergrenadiere ausschwärmen. Imago / www.imago-images.de

Schützenpanzer führen im Innenraum mehrere Panzergrenadiere mit (in der Regel 6 bis 8), sind aber gleichzeitig auch mit einer Maschinenkanone (mit Kaliber 20 bis 40 mm) und Panzerabwehrraketen bewaffnet, um die Panzergrenadiere mit zusätzlicher Feuerkraft gegen feindliche Panzer, Stellungen und Kampfhubschrauber zu unterstützen.

Alleine ohne Kampfpanzer eingesetzt, können Bradleys, Marders und schwedische CV-90 der Ukraine immer noch einen massiven Zuwachs an Feuerkraft auf dem Schlachtfeld, punktuelle Offensivkraft und zusätzliche Möglichkeiten bei der Panzer-, Drohnen- und Helikopterabwehr bringen. Aber wie beim Kampfpanzer schöpfen Schützenpanzer nur im Verbund mit den übrigen Waffensystemen ihr volles Potenzial aus.

Transportpanzer oder Mannschaftstransporter sind die klassischen «Schlachtfeld-Taxis», um möglichst rasch und unter ausreichendem Schutz möglichst viel Infanterie in die Kampfzone zu bringen. Dafür sind sie im Gegenzug nur leicht bewaffnet, in der Regel mit einem Maschinengewehr. APC sind als Ketten- oder Radfahrzeuge in allem Armeen der Welt verbreitet.

Der amerikanische Stryker kann bis zu elf Panzergrenadiere rasch und gut geschützt ins Gefecht fahren. Michael Probst / AP

Einer der Urväter ist der amerikanische M-113, den auch die Schweizer Armee jahrzehntelang verwendete («Schüpa»). Erfahrungen aus verschiedenen Kriegen zeigten dann aber, dass eine blosse, leicht gepanzerte «Transportbox» wie der M-113 weder die eine Rolle als Schützenpanzer noch jene des Transportpanzers adäquat ausfüllen konnte. Schreckliche Verluste durch Heckenschützen und Minenfallen in den asymmetrischen Konflikten in Somalia, Irak und Afghanistan führten in den USA zur Entwicklung der viel besser geschützten M1117 und Stryker.

Noch bis in die 2000er-Jahre verwendete die Schweizer Armee den «Schüpa» vom Typ M-113. Gaetan Bally / KEYSTONE

Einen erfolgreichen Sonderweg beschritt die kampferprobte israelische Armee, die alte Kampfpanzer durch Wegnahme des Turms zu Transportpanzern umbaute, um ihre Panzergrenadiere bestmöglich zu schützen; doch ist noch niemand sonst diesem Vorbild gefolgt.

Bereits die grobe Übersicht unter Punkt 2 zeigt, dass eine solche Unterscheidung absurd ist und von allen Panzerleuten weltweit verspottet wird. Zum offensiven Durchbruch feindlicher Linien braucht es den Kampfpanzer genauso wie zur Abwehr eines feindlichen Panzerangriffs samt der Möglichkeit des sofortigen Gegenstosses.

Während des Yom-Kippur-Kriegs schoss eine Handvoll auf einer Anhöhe gut eingegrabener israelischer Panzer Hunderte von angreifenden syrischen T-55- und T-62-Kampfpanzern ab – das Massaker im «Tal der Tränen» ist bis heute die erfolgreichste Anwendung des Kampfpanzers als reine Defensivwaffe geblieben.

Moderne Kampfpanzer sind ungeheuer komplexe, teure Waffensysteme, die einen grossen Aufwand an Ausbildung, Instandhaltung und Instandsetzung bedürfen. Bereits der Unterhalt der homogenen Schweizer Leopard-2-Flotte («Kampfpanzer 87») hat die Armee aufgrund finanzieller Engpässe in arge Bedrängnis gebracht. Ein Mix aus britischen, amerikanischen, deutschen und französischen Panzertypen würde der Ukraine einen noch grösseren logistischen Albtraum bescheren, als er ohnehin schon mit dem Fortbetrieb der eigenen Panzer aus (post-)sowjetischer Produktion besteht.

Nur schon bei der Munition und den Kraftstoffen gibt es von Typ zu Typ meist grundlegende Unterschiede. Ganz zu schweigen von den Untertypen der einzelnen Kampfpanzer. So unterscheiden sich beim Leopard 2 die ältere A4-Version in mehreren grundlegenden Bereichen von den moderneren A5- bis A7-Versionen.

Am besten gedient wäre der Ukraine tatsächlich, wenn sich der Westen auf eine gemeinsame Lieferung einer möglichst standardisierten Leopard-2-Variante einigen würde, deren Logistik von Polen aus koordiniert werden könnte; oder aber die USA würden in grosser Zahl einen einzigen Abrams-Typ liefern.

Wenn die oben beschriebenen enormen Anforderungen an Ausbildung und Logistik erfüllt werden könnten, dann ganz bestimmt. Zu gross ist die technologische Überlegenheit westlicher Kampf- und Schützenpanzer gegenüber dem Hauptharst der russischen Typen.

Fraglich bliebe dann lediglich noch die benötigte Anzahl. Die bisher zugesagten Mengen an Kampfpanzern liegen weit unter jener 300-Stück-Marke, die der ukrainische Oberbefehlshaber Waleri Saluschni im vergangenen Dezember verlangte.

Unverwundbar sind allerdings auch die westlichen Modelle nicht. Dies betonte diese Woche in einem Aufsehen erregenden Tweet Ralf Raths, der Direktor des deutschen Panzermuseums in Munster in Niedersachsen: «Panzer werden in Ukraine in substanzieller Zahl vernichtet werden – auch moderne westliche Modelle. Ukrainische Soldaten werden in diesen modernen westlichen Modellen sterben.» Raths verwies dabei auf den Abschuss von mindestens drei türkischen Leopard 2 A4 durch IS-Kämpfer in der Schlacht im syrischen Al-Bab vom Dezember 2016.

Das bedeute jedoch keineswegs, so Raths weiter, dass die Lieferung westlicher Panzermodelle an die Ukraine sinnlos wäre. Im Gegenteil: «Bei angemessener Ausbildung, Versorgung und hoher Zahl können die Panzer einen entscheidenden Unterschied machen.»

Im Zusammenhang mit den in westlichen Waffenlieferungen für die Ukraine aktuell genannten Typen dient folgende Unterscheidung.

Kampfpanzer (MBT): Leopard 2 (D), Abrams (US), Challenger 2 (GB) und Leclerc (F) sind die Hauptvertreter auf westlicher Seite. Sie alle haben Kettenlaufwerke, schwere Kanonen und dicke Panzerung. Der Ukraine zugesagt ist bisher erst die Lieferung von 14 Challenger 2, über die restlichen Typen geht der Lieferstreit weiter.

Die östlichen Gegenstücke dazu heissen T-72, T-80, T-90 und T-14. In der Regel sind die oft noch aus Sowjetzeiten stammenden T-Panzer den westlichen Typen unterlegen, insbesondere in Sachen Elektronik, Optik, Waffentechnik und mechanischer Zuverlässigkeit. Der moderne russische T-14 ist bisher nur in wenigen Prototypen hergestellt worden und dient vor allem zu Propagandazwecken.

Schützenpanzer (IFV): Marder (D), Bradley (US) und CV-90 (Swe) sind vom Westen der Ukraine zugesagt respektive bereits in Auslieferung. Die sowohl auf ukrainischer wie russischer Seite eingesetzten Gegenstücke sind die Schützenpanzer der BMP- und BMD-Reihen. Alle Genannten sind Kettenfahrzeuge, mit einer Maschinenkanone und Panzerung von unterschiedlicher Dicke.

Sonderform: Der französische AMX-10 ist eigentlich ein Aufklärungspanzer, der aber aufgrund seiner grossen Kanone auch als Panzerjäger oder zur Feuerunterstützung der Infanterie eingesetzt werden kann. Davric / Wikipedia

Eine Sonderform ist der französische Aufklärungspanzer AMX-10, da er ein leicht gepanzertes Radfahrzeug mit einer schweren Kanone ohne Platz für Panzergrenadiere darstellt; trotzdem kann er hier am ehesten zu den IFV gezählt werden. Die technische Überlegenheit westlicher Typen gegenüber den meist veralteten östlichen ist bei den IFV noch um ein Vielfaches ausgeprägter als bei den Kampfpanzern.

Transportpanzer (APC): M-113 (US), Bulldog (GB) auf Ketten sowie VAB (F), Sisu (Fin), M1117 (US) und Stryker (US) auf Rädern befinden sich in der ukrainischen Armee bereits im Einsatz oder sind für Lieferungen zugesichert worden. Während der Stryker insbesondere wegen seines modernen Panzerschutzes alle übrigen Typen aussticht, sind die grundsätzlichen qualitativen Unterschiede zur Vielfalt östlicher Transportpanzer wie den BTR-Reihen auf Rädern und MT-LB auf Ketten in dieser Kategorie am geringsten.

