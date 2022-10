Ukraine-Krieg Vehemente Dementi: Die Welt reagiert empört auf die russische Mär von der «schmutzigen Bombe» Die Angst vor einer atomaren Provokation Russlands in der Ukraine wächst. Russland interveniert deswegen sogar in der UNO. Paul Flückiger, Warschau Jetzt kommentieren 27.10.2022, 11.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der russische Präsident Wladimir Putin verfolgt vom Kreml aus die grosse Atomwaffenübung seiner Streitkräfte. Alexei Babushkin / AP

Ausgemusterte, leicht radioaktive Rauchmelder aus Slowenien machen dieser Tage überraschend im Ukraine-Krieg Furore. Laut dem Tweet des russischen Verteidigungsministeriums soll ein Foto entsprechender Abfallsäcke der ex-jugoslawischen Republik belegen, dass die Ukraine mit Anleitung des Westens eine «schmutzige Bombe» baut. Das slowenische Aussenministerium stellte die russische Falschmeldung sofort bloss.

Doch die russische Mär von der angeblich bald von der ukrainischen Armee gezündeten «schmutzigen Bombe» – also einer konventionellen Explosion radioaktiv verseuchter Bestandteile, bei der es im Unterschied zu Hiroshima zu keiner Kernreaktion kommt – hatte sich bereits verselbstständigt. Die «schmutzige Bombe» soll von Kiew gezündet, aber dann Moskau in die Schuhe geschoben werden: Dies Behauptung wiederholen russische Regierungs- und Generalstabsmitglieder seit ein paar Tagen.

Putin bekräftigt die Vorwürfe seines Verteidigungsministers

«Es ist bekannt, dass es Pläne gibt für eine Provokation, eine sogenannte schmutzige Bombe einzusetzen», behauptete am Mittwoch mit Blick auf Kiew sogar auch Wladimir Putin selbst in Moskau. Putin bezeichnete die Ukraine als «Instrument amerikanischer Aussenpolitik» und behauptete, diese sei «in ein Übungsgelände für militärbiologische Expe­rimente verwandelt» worden. Gleichzeitig verfolgte der Kreml-Chef eine Atomwaffenübung seiner Streitkräfte.

Das russische Verteidigungsministerium veröffentlichte im Anschluss an die eigenen Atommanöver dieses Bild vom Abschuss einer russischen Yars-Interkontinentalrakete. AP

Gleich zweimal hatte zuvor der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu – zum ersten Mal seit einem halben Jahr – wieder mit seinem amerikanischem Amtskollegen Lloyd Austin telefoniert, um diesen von der angeblichen Gefahr zu warnen. Anrufe von Schoigu bekamen auch sein britischer, französischer und türkischer Amtskollege.

Sie alle wiegelten ab und verneinten ein solches Ansinnen. Die Ukraine lud sofort Experten der Internationalen Atom-Agentur IAEA ein, um die beiden von Moskau genannten Forschungsstätten in Kiew und Schowti Wodybei Dnipro, in denen die «schmutzige Bombe» angeblich gebaut werden soll, zu überprüfen. Die Experten sind inzwischen unterwegs in die Ukraine. Aber Moskau hat bereits – wenig überraschend – durchblicken lassen, es würde den IAEA-Ergebnissen eh nicht trauen.

Russische Intervention im UNO-Sicherheitsrat

Am Mittwoch erreichte die von Russland angezettelte, neue atomare Panik einen vorläufigen Höhepunkt: Moskau beantragte beim UNO-Sicherheitsrat in New York zwei Prüfungsverfahren in der Ukraine: Eine UNO-Kommission soll vor Ort abklären, wo es ukrainisch-amerikanische Biowaffenlabore gibt und was diese herstellen.

Eine zweite UNO-Kommission soll die Herstellung von «schmutzigen Bomben» überprüfen. Die russischen Anträge haben im 15-köpfigen Gremium keine Chance. Doch werden sie bereits wieder medienwirksam diskutiert, womit der Kreml ein Ziel erreicht hat.

Beide Anschuldigungen sind nicht neu. Moskau warf Kiew genau dasselbe bereits im Februar kurz vor der Invasion in die Ukraine vor. Nach dem damals überraschenden russischen Angriff auf das Nachbarland, lassen die Reaktionen heute wenig Klarheit missen.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg reagierte vehement auf die russischen Anschuldigungen. Olivier Matthys / AP

«Die Nato lässt sich nicht provozieren», sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch. Washington, Paris und London hatten bereits Anfang der Woche Schoigus’ Vorwürfe in einer gemeinsamen Erklärung als «durchsichtig falsche Behauptungen» Moskaus zurückgewiesen.

Am Dienstag dann hatte Joe Biden die wohl klarsten Worte gefunden: «Russland würde einen unglaublich schweren Fehler begehen, wenn es taktische Atomwaffen einsetzen würde», sagte der amerikanische Staatspräsident auf die Frage, ob Russland den Einsatz einer nuklear verseuchten Bombe oder von Atomwaffen vorbereite. US-Präsident Joe Biden sagte weiter mit Blick auf Russlands Behauptung, die Ukraine plane die Zündung einer «schmutzigen Bombe» und wolle diese alsdann Russland anlasten:

«Ich kann nicht garantieren, dass es eine Operation unter falscher Flagge ist»

«Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass die Russen gelegentlich andere für Dinge verantwortlich gemacht haben, die sie vorhatten zu tun», hatte Bidens Kommunikationschef des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, bereits Montagabend gewarnt.

Ablenkungsmanöver von russischen Kriegsverbrechen

In der Ukraine selbst sieht man die hektische Moskauer Drohkulisse einer angeblich geplanten «schmutzigen Bombe» als Ausdruck der zunehmenden Ratlosigkeit und Verzweiflung des Kremls. «Das Gefühl einer Niederlage in Russland wird stärker», kommentierte Präsident Wolodimir Selenski.

Russland habe einmal politisches Gewicht gehabt, aber heute werde es international zunehmend isoliert. Heute müsse Russland selbst Iran um Drohnen anbetteln und erfinde «verschiedenen Unsinn», um vom Westen Zugeständnisse zu erreichen, höhnte Selenski in einer Ansprache an die Nation.

Kiewer Kommentatoren sehen die wieder aufgewärmte russische Mär von einer «schmutzigen Bombe» auch als Versuch, von Kriegsverbrechen und militärischen Misserfolgen an den Fronten im Donbass und bei Cherson abzulenken.

Manche geben auch zu bedenken, dass das Spiel mit der atomaren Bomben-Gefahr westlichen Druck auf Selenski aufbauen soll, Verhandlungen mit Russland über einen Waffenstillstand oder gar ein Ende des Krieges zu suchen. Beides könnte zum jetzigen Zeitpunkt Russlands schwindende Geländegewinne sichern.

Jedenfalls stellte der ukrainische Aussenminister Dmytro Kuleba in Kiew nochmals klar:

«Wir haben keine ‹schmutzigen Bomben› und planen auch keine.»

Laut Einschätzung des ukrainischen Militärgeheimdiensts ist der Einsatz einer russischen Atom- oder atomar verseuchten, «schmutzigen» Bombe im Moment «wenig wahrscheinlich», aber nicht völlig ausgeschlossen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen