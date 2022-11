Friedliches Miteinander: Russen und Ukrainer im türkischen Exil

Ukraine-Krieg «Unsere Politiker sind verrückt, aber zwischen uns gibt es keine Probleme»: Ukrainer und Russen vereint im Exil Vertrieben aus Russland und aus der Ukraine, versammelt an der türkischen Riviera: Was die Geflüchteten eint, und was sie trennt. Die Reportage. Susanne Güsten, Alanya Jetzt kommentieren 26.11.2022, 05.00 Uhr

Vorher Ferienort, jetzt Exil: Die Hafenstadt Alanya in der Südtürkei. Chris Mcgrath/Getty

Russische und ukrainische Kinder spielen vor der Muttergotteskirche von Pisidien auf einer Anhöhe über der türkischen Riviera. Oleander und Bougainvillea blühen im Kirchengarten, über Bananenplantagen geht die Aussicht auf die glitzernde Bucht von Alanya und das Mittelmeer. Die Dorfstrasse ist zugeparkt von Autos mit russischen und ukrainischen Kennzeichen, aus den Kirchenfenstern dringt hell der Sprechgesang eines orthodoxen Gottesdienstes.

In der Emigration verliere sich die Unterscheidung zwischen Russen und Ukrainern, sagt ein russischer Mann namens Raman, der sich vor der Kirchentür bekreuzigt. «Unsere Politiker sind verrückt, aber zwischen uns gibt es keine Probleme.»

Seit sieben Monaten ist der Enddreissiger in Alanya – so wie Tausende Russen und Ukrainer, die seit Kriegsbeginn in die türkische Kleinstadt am Mittelmeer geflohen sind. Sie werden wohl alle noch länger bleiben, meint Raman: «Weihnachten werden wir hier alle zusammen unter einem Dach feiern.»

Alanya war wohlbekannt bei Ferienreisenden

Pater Sotirius aus Belarus erteilt seiner Gemeinde die Kommunion. Susanne Güsten

Nach dem Gottesdienst stehen die Besucher vor der Kirche zusammen. Larissa, eine Ukrainerin, ist mit einer russischen Bekannten da, die bei ihr im Auto mitfährt. Der 28-jährige Russe Pawel und seine ukrainische Frau Viktoria warten auf Pater Sotirius, den belarussischen Priester, um den Taufschein für ihren Sohn Andrej abzuholen.

14 Monate alt war Andrej, als der Krieg ausbrach und seine Eltern nicht mehr in Moskau bleiben wollten. Nach einer Reise über Armenien und Georgien sind Pawel und Viktoria schliesslich in Alanya angekommen. Im Juni haben sie Andrej in dieser Kirche taufen lassen. Hier wollten sie nun bleiben, sagt Pawel – zumindest so lange, wie Putin in Russland an der Macht sei.

Unten in der Stadt schuften die Bauarbeiter auch am Sonntag in den Neubausiedlungen, die an der Küste reihenweise emporschiessen, um die explodierende Nachfrage nach Wohnraum zu bedienen. Und noch immer kommen die Einwanderer. «Es sind ja nur 2000 Kilometer» von der russischen Grenze, sagt ein Mann, der mit seiner Frau und einem weiteren Ehepaar vor einem Apart-Hotel einen blauen BMW entlädt.

Wie viele Menschen seit Kriegsbeginn nach Alanya zugezogen sind, können die Behörden nicht sagen; sie kommen mit der Registrierung der Neuankömmlinge kaum nach. Fest steht nur, dass schon bei Kriegsausbruch rund 14'000 Russen und 3000 Ukrainer in Alanya niedergelassen waren und jährlich Zehntausende als Touristen hier Ferien machten – ein möglicher Grund, warum es so viele hierher zieht: Sie kannten die Stadt bereits oder haben hier Bekannte.

Er ist Russe, sie ist Ukrainerin: Pawel und Viktoria haben sich vor dem Krieg in Alanya lieben gelernt. Nun, im Exil, haben sie ihren Sohn Andrej hier getauft. Susanne Güsten

So ging es auch Pawel und Viktoria. Die beiden hatten sich 2015 am Moskauer Flughafen kennen gelernt und wollten sich wiedersehen, erzählen sie, doch ihre Eltern wollten einem Besuch im jeweils anderen Land nicht zustimmen, weil die russische Annexion der Krim noch frisch in den Gemütern brannte. So verabredete sich das Pärchen zum Rendezvous in Alanya, das aus beiden Ländern mit Ferienfliegern zu erreichen war.

Nach der Heirat lebten sie in Moskau, bis der Krieg ausbrach – dann wurden sie zu «März-Emigranten», wie Pawel betont: Die Abgrenzung zu den «September-Emigranten», die Russland erst bei der Mobilmachung verliessen, wiegt im türkischen Exil schwerer als der Unterschied zwischen Russen und Ukrainern.

Schicke Treffpunkte für Geflüchtete mit vollem Portemonnaie

Manche Emigranten haben Alanya aus schlichteren Gründen gewählt. «Ich mag es einfach warm», sagt Alex, ein Familienvater aus Moskau, der in Shorts und Schlappen aus einem Laden kommt. Mit seiner Frau und zwei Töchtern hat er in seinem Kleinbus die Fahrt durch Georgien gemacht, dreimal haben sie unterwegs übernachtet.

Inzwischen gehen die Kinder hier auf das «Amerikan Kolej». Dort haderten sie zwar noch mit der englischen Unterrichtssprache, haben aber jede Menge russischsprachige Freunde, erzählt Alex, denn zur amerikanischen Schule gehen inzwischen mehrheitlich russische und ukrainische Kinder.

Pilgerort für Russen und Ukraine: Der Laden «Market 777». Susanne Güsten

Einiges fehle fern der Heimat aber doch, räumt Alex ein und zeigt auf seine Einkaufstüte. Aus dem «Market 777» kommt er gerade, einem unscheinbaren Krämerladen an der Küstenstrasse, zu dem Russen und Ukrainer aus der ganzen Stadt pilgern. Sauerrahm gibt es hier zu kaufen oder abgepackte Blini. Beliebt in der Emigranten-Szene ist auch das «Café Matryoshka», wo mittags nur mit Wartezeit ein Tisch zu ergattern ist. Borschtsch-Suppe mit Sauerrahm tragen die russisch sprechenden Kellnerinnen auf, und die Gäste langen mit Appetit und Heimweh zu.

Abends trifft sich die Emigranten-Szene von Alanya im «Lost», einem schicken Restaurant in der Innenstadt mit Glasdach, Lichterketten und funkelnder Bar voller polierter Gläser. «Lost in Alanya» heisst das Lokal mit vollem Namen, doch die Menschen drinnen haben sich gefunden: Altersdurchschnitt Anfang 30, modisch gekleidet, manche mit Kindern auf dem Schoss, unterhalten sie sich angeregt bei Cocktails und Meeresfrüchten.

Auf 80 Prozent ortsansässige Ausländer schätzt Besitzer Oktay sein Publikum, die meisten davon Ukrainer und Russen. Zwist zwischen ihnen habe er noch nie gesehen, sagt er: «Die sind doch alle vor dem Krieg geflohen – das verbindet.»

Polierte Gläser, Cocktails und Meeresfrüchte: Im «Lost» treffen sich vorwiegend wohlhabendere Russen und Ukrainer. Susanne Güsten

Orthodoxe Weihnachten in der Türkei

Der Laden brummt, die Luft summt von Unterhaltungen auf Russisch, Ukrainisch und Englisch. Türken sind dagegen nur wenige unter den Gästen. Die könnten sich das nicht mehr leisten, sagt Oktay. Von der Wirtschaftskrise in der Türkei angezählt, müssen die türkischen Einwohner von Alanya nun mit den relativ wohlhabenden Immigranten um Wohnraum konkurrieren – und viele müssen den Kampf aufgeben.

Freilich sind nicht alle Einwanderer so betucht, dass sie sich teure Wohnungen leisten oder im «Lost» speisen können. Der 28-jährige Artom, der erst vor einem Monat in Alanya angekommen ist, hat seine Wohnung in Sankt Petersburg vermietet und verkauft jetzt über das Internet türkische Playstation-Spiele nach Russland, um seinen Aufenthalt zu finanzieren. Pawel, der in Russland früher in der Raketenforschung arbeitete, hat umgeschult auf Programmierer und sucht nun Fern-Arbeit bei internationalen Firmen.

Fern vom Gerenne um bezahlbare Wohnungen in der Stadt atmen die Einwanderer in der Muttergotteskirche auf dem Berg auf, wenn sie von Pater Sotirius die Kommunion empfangen. Der ökumenische Patriarch von Konstantinopel hat den belarussischen Priester vor einem halben Jahr aus Russland in die Bergkirche geholt, um die wachsende orthodoxe Gemeinde zu betreuen. Am 7. Januar feiert sie Weihnachten. Für Sotirius werden es ebenso wie für seine Immigrantengemeinde die ersten Weihnachten in der Türkei.

