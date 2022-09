Das erwartet Putins neue Kämpfer im Krieg in der Ukraine

Ukraine-Krieg Unser Kriegsreporter erklärt: Das erwartet die zwangsrekrutierten Russen in den umkämpften Gebieten in der Ukraine Die logistischen Probleme der russischen Armee werden sich mit den zahlreichen neuen Kämpfern vergrössern. Bleibt der Kriegsverlauf so wie in den letzten Wochen, werden die frisch Mobilisierten in sinnlosen und verlustreichen Frontalangriffen verheizt. Kurt Pelda, Oblast Mikolajew Jetzt kommentieren 29.09.2022, 05.00 Uhr

Hohe Verluste an Mensch und Material: Ein ukrainischer Soldat sitzt in der Region Isjum auf einem von russischen Truppen zurückgelassenen Panzer. Kostiantyn Liberov / AP

Moskaus Teilmobilisierung offenbart die Schwächen Russlands: ein chaotisches Unterfangen, bei dem es nur darum geht, so viel Kanonenfutter wie möglich an die ukrainische Front zu werfen. Ob die Soldaten funktionierendes Gerät erhalten oder einfache Dinge wie Sanitätsmaterial, einen Schlafsack und eine Schutzweste, spielt offenbar keine wichtige Rolle.

Weil auch in Russland Smartphones allgegenwärtig sind, kursieren unzählige Videos aus Rekrutierungszentren und Kasernen. Auch wenn der Standard nicht überall gleich ist, zeigen diese Bilder ein grösstenteils beschämendes Bild. Es gibt keine Rücksicht auf den Menschen, kein Mitleid mit den schlecht ausgerüsteten, frierenden Soldaten, die alle wissen, dass der Herbst begonnen hat und der Winter vor der Tür steht. Diese Geringschätzung des kämpfenden Menschen ist ein wichtiger Grund für die tiefe russische Kampfmoral.

Ganze Einheiten aufgerieben

Dass es sich bei all diesen Horrorvideos, die in den sozialen Medien kursieren, nicht nur um ukrainische Kriegspropaganda handelt, beweisen die Talk Shows im russischen Fernsehen. Dort wird kräftig gegen die Art und Weise, wie und welche Russen mobilisiert werden, vom Leder gezogen. So empörte sich Margarita Simonjan, Chefredaktorin des Propagandasenders RT darüber, dass auch viel zu alte Männer eingezogen würden.

Und Wladimir Solowjow, der als Fernsehmoderator gerne Polen und anderen Ländern in Westen mit der Atombombe droht, beklagte sich über die schlechte Ausrüstung, die den Mobilisierten mitgegeben werde. Ausserdem forderte er, das Rekrutierungsbeamte, die sich nicht an die Regeln der Mobilisierung hielten, sofort selbst an die Front in der Ukraine geschickt würden.

Russische Rekruten bei Wolgograd. AP

Ähnlich wie in der Ukraine, die schon Ende Februar damit begann, Wehrfähige einzuziehen, gibt es auch bei der russischen «Teilmobilisierung» mehrere, über die kommenden Wochen verteilte Wellen. Vieles deute aber schon jetzt darauf hin, dass mehr Männer eingezogen werden sollen als die in den Medien kolportierte Zahl von 300’000.

Der russischen Armee fehlen schon seit längerem Kämpfer in der Ukraine. Seit dem Beginn der Invasion hatte das Expeditionskorps mehrere Zehntausend Gefallene und Verwundete zu beklagen. Ganze Einheiten – auch Elitetruppen – wurden aufgerieben. Für viele Laien im Westen ist das unverständlich, denn sie haben immer noch das Bild der Sowjetunion und der Roten Armee vor sich. Doch die heutigen Streitkräfte Russlands umfassen nur noch etwa 900’000 Mann. Verglichen mit den 3,5 Millionen in der Sowjetzeit ist das ein Klacks. Und von diesen 900’000 Soldaten dienen bloss 280’000 in der Armee.

Anstieg der Verluste zu erwarten

Russland rekrutiert nun zu einem grossen Teil unter seinen ethnischen Minderheiten, häufig weit entfernt von Moskau, um einer Gegenbewegung in den für den Machterhalt wichtigen Bevölkerungszentren zuvorzukommen. Erste Mobilisierte sind bereits auf der Krim und an der Front im nördlichen Donbass angekommen, wo die Russen beim wichtigen Städtchen Lyman vor einer weiteren blamablen Niederlage stehen. Laut unbestätigten Berichten sind gerade erst mobilisierte Russen bereits in ukrainische Gefangenschaft geraten.

Ein ukrainischer Panzer fährt durch das befreite Isjum. Auch bei Lyman stehen die russischen Streitkräfte vor einer Niederlage. Evgeniy Maloletka / AP

Offenbar versuchen die Russen ihre stark dezimierten Kampfeinheiten mit Frischlingen aufzufüllen. Weil alles sehr schnell gehen muss, bleibt selbst für rudimentäres militärisches Training kaum Zeit. Ganz schlimm wird es aber jene Verbände treffen, die praktisch ausschliesslich aus frisch Rekrutierten bestehen und in dieser Verfassung an die Front geworfen werden.

Daraus lassen sich zwei Prognosen ableiten: Einerseits werden sich manche der frisch Rekrutierten bei der ersten Gelegenheit ergeben, und anderseits ist ein Anstieg der Verluste auf der russischen Seite zu erwarten, weil dort nun immer mehr unerfahrene und schlecht trainierte Soldaten kämpfen.

Logistische Probleme verschärfen sich

Natürlich hoffen Putin und seine Generäle, dass die Zufuhr neuen Kanonenfutters die Front stabilisieren wird und Russland die Initiative zurückgewinnt. Der Kriegsverlauf der letzten Wochen lässt aber auch befürchten, dass die frisch Mobilisierten in sinnlosen und verlustreichen Frontalangriffen verheizt werden, wie das immer noch im Donbass und dort vor allem bei der Stadt Bachmut passiert. Igor Girkin, ehemaliger Militärführer der Russen im Donbass, sprach in diesem Zusammenhang von «hochgradigen geistigen Defekten» der verantwortlichen Offiziere.

Damit ist auch angesprochen, was sich durch die Mobilisierung bestimmt nicht ändern wird: die massiven Defizite in der russischen Führung. Verschärfen wird der Zustrom von Hunderttausenden neuer Kämpfer auch die bereits bestehenden logistischen Probleme des russischen Expeditionskorps. Ob die Mobilisierung am Ende den Ausschlag gibt, dass Russland auf dem Schlachtfeld wieder die Initiative hat, bleibt abzuwarten. Sicher ist jedoch, dass mehr Blut fliessen wird als zuvor.

