Olha Stefanischyna über Krieg, Putin und die Ukraine in der EU

Ukraine-Krieg Ukrainische Vize-Regierungschefin verspricht: «Wir werden den Russen kein Territorium abtreten» Olha Stefanischyna, die Nummer 2 im ukrainischen Regierungsapparat, über die fehlende Wut des Westens und den brutalen Nachbarn Russland. Interview: Stefan Schocher Jetzt kommentieren 16.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine ukrainische Soldatin steht auf einem kaputten russischen Panzer in der Hauptstadt Kiew. Ihr Land werde die Russen rauswerfen, sagt Vize-Regierungschefin Olha Stefanischyna. Keystone

Olha Stefanischyna ist stellvertretende Regierungschefin der Ukraine. Der Krieg in ihrer Heimat ist für die 36-jährige Juristin ein brutaler Härtetest. Im März ist ihr Mann als Mitglied der ukrainischen Territorialverteidigungstruppen in der belagerten Stadt Tschernihiw ums Leben gekommen. Stefanischyna sagt im Interview, eine Kompromisslösung mit Russland sei für ihr Land keine Option.

Scholz, Macron und Draghi kommen nach Kiew. Sie alle haben mit Putin telefoniert und angedeutet, dass eine diplomatische Lösung des Krieges gefunden werden muss. Welchen Preis würde die Ukraine für den Frieden bezahlen?

Olha Stefanischyna: Wir sind nicht bereit, Teile unseres Territoriums abzutreten, es gibt keine Vergebung für begangene Verbrechen. Es gibt nur einen Weg, diesen Krieg zu beenden: Und der ist, diesen Krieg zu gewinnen. Das sollte den politischen Führern klar sein.

Glauben Sie, dass das die EU-Regierungschefs ebenfalls so sehen?

Es gibt immer noch den Glauben, dass ein Deal mit Putin möglich ist. Aber: Wir haben Vereinbarungen wie Minsk II gesehen (Anm. der Redaktion: Im Minsker Abkommen einigten sich die politischen Führer von Russland und der Ukraine 2015 auf eine friedliche Beilegung des schwelenden Konflikts in der Ost-Ukraine). Sie haben nie zu einem Ende des Krieges geführt. Sie haben lediglich Russland die Möglichkeit verschafft, Reserven zu mobilisieren und sich auf diesen Krieg vorzubereiten. Wir sollten dieses Missgeschick nicht wiederholen.

Olha Stefanischyna sagt, nur ein ukrainischer Sieg könne den Krieg beenden. Keystone

Es scheint durchaus möglich, dass dieser Krieg nicht ohne ein weitere Abkommen angelehnt an die Minsker Verträge beendet werden kann.

Es muss ein Abkommen geben. Aber unsere Armee wird nichts anderes akzeptieren, als die Russen zurück nach Russland zu drängen. In jeder ukrainischen Familie hat der Krieg Spuren hinterlassen. Das Ausmass des Terrors, das die Menschen gesehen haben, erlaubt es uns nicht, zu kapitulieren. Wir können diesen Krieg nicht durch irgendeinen Kompromiss beenden, nur durch unseren Sieg.

Russland wird auch nach diesem Krieg nicht verschwinden. Wie kann eine Koexistenz mit Russland in Zukunft denn aussehen?

Wir sollten keine Schritte zulassen, die den terroristischen Appetit Russlands steigern. Wir sollten dafür sorgen, dass keine Voraussetzungen für einen neuen Krieg geschaffen werden. Und wir sollten jetzt damit anfangen, darüber nachzudenken, welchen Platz Russland in der zukünftigen europäischen Sicherheitsarchitektur haben soll. Dem russischen Volk muss klar gemacht werden, dass es ohne Putin unter europäischen Bedingungen leben könnte, dass es frei wäre.

Die EU wird in diesen Tagen über den Beitrittsantrag der Ukraine entscheiden. Was erwarten Sie?

Die EU-Kommission hat eine positive Entscheidung für die Ukraine empfohlen. Aber der wichtigste Tag ist natürlich der EU-Gipfel am 24. Juni. Wir wissen nicht, was passieren wird. Die Debatte dürfte intensiv werden.

Gibt es andere Optionen ausser die EU-Mitgliedschaft, die für die Ukraine akzeptabel wären?

Alles andere als eine vollwertige EU-Mitgliedschaft würde und schwächen. Wir wollen beitreten und damit die Europäische Union stärken. Und wir brauchen eine rechtlich bindende Entscheidung, um die Zukunft der Ukraine zu sichern. Das ist immens wichtig für unser Land. Wir wissen, dass Kompromisse verpuffen.

Wo sehen Sie die grössten Hürden auf dem Weg der Ukraine in die EU?

Ich möchte klarstellen, dass es uns nicht um einen schnellen Beitritt geht. Wir wollen gar kein konkretes Datum erhalten. Zum jetzigen Zeitpunkt fordern wir lediglich, dass die Ukraine den Status eines Beitrittskandidaten erhält. Tatsache ist, dass wir die meisten Reformen, die wir in den letzten zehn Jahren durchgeführt haben, gemeinsam mit der EU durchgeführt haben. Wir unterminieren auch nicht den Beitritt eines anderen Landes und wollen uns etwa gegenüber den Ländern des Westbalkans nicht vordrängen.

Warum ist die EU so wichtig für die Ukraine? Wäre ein Beitritt zum westlichen Sicherheitsbündnis Nato nicht viel wichtiger?

Es ist ganz einfach: Am 24. Februar sind wir aufgewacht und haben verstanden, dass die Welt nicht mehr dieselbe ist. Alle konventionellen Mechanismen und Institutionen waren nicht in der Lage, diesen Krieg zu verhindern. Die EU hingegen ist in der Lage, die Führung zu übernehmen und in diesem Konflikt etwas zu bewirken. Die NATO hingegen hat sich eher phlegmatisch verhalten. Sie hat im Umgang mit Russland die Narrative weitergetragen, die sie die letzten 20 Jahren verwendet hat: Russland soll man nur ja nicht provozieren. Genau dieser Unwille hat zu drei Kriegen geführt, von denen zwei auf ukrainischem Boden stattfanden.

Der Westen hat Sanktionen gegen Russland verhängt und die Ukraine auf vielen Ebenen unterstützt: wirtschaftlich, aber auch militärisch. Welche zusätzliche Unterstützung braucht ihr Land?

Was wir Ukrainerinnen und Ukrainer gerne sehen würden, wäre ein bisschen mehr realistische Wut des Westens. Wir erhalten viele Meldungen darüber, dass die Sanktionen kompliziert seien und die Menschen müde würden. Aber in der Ukraine sterben weiterhin Menschen. Russland muss für die Verluste und Schäden, die es verursacht hat, aufkommen. Wir verstehen, dass die Dinge kompliziert sind. Trotzdem wünsche ich mir, dass all diese Probleme in all ihrer Komplexität in sehr klare Botschaften an die russische Föderation umgesetzt werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen