Russland sieht Schweiz nicht mehr als neutrales Land an

Ukraine will Schweiz Schutzmachtmandat geben, der Kreml bremst: «Die Schweiz ist nicht mehr neutral» Weil die Schweiz Sanktionen gegen den Kreml im Zuge des Kriegs gegen die Ukraine übernommen hat, will Russland sie nicht als Verhandlungspartner. Dabei hat die Schweiz als Schutzmacht eine historische Tradition. Hans-Caspar Kellenberger, dpa 11.08.2022, 15.26 Uhr

Bundespräsident Ignazio Cassis, rechts, posiert mit einer Schweizer Fahne. Die Schweiz hat eine lange historische Tradition als Schutzmacht. Ob sie nun die Interessen der Ukraine in Moskau vertreten darf, steht in den Sternen. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Die Ukraine möchte ihre Interessen in Russland nach dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen durch die Schweiz vertreten lassen. Die Verhandlungen für ein solches Schutzmachtmandat seien abgeschlossen, teilte das Schweizer Aussenministerium in Bern am Donnerstag mit. «Damit das Schutzmachtmandat in Kraft treten kann, muss noch Russland sein Einverständnis geben», hiess es.