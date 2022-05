Ukraine-Krieg: Tötet Washington russische Generäle?

Ukraine-Krieg Tötet Washington in der Ukraine russische Generäle? Medienberichte heizen Spekulationen über die Rolle der USA an Dank amerikanischen Geheimdienstinformationen können die ukrainischen Streitkräfte russische Generäle töten und Kriegsschiffe versenken, berichten US-Medien. Was steckt dahinter? Renzo Ruf, Washington 06.05.2022, 17.20 Uhr

Russische Truppenverbände in der Nähe von Saporischschja, im Südosten der Ukraine. Alexander Zemlianichenko / AP

Im Zweiten Weltkrieg warnte die amerikanische Propaganda: «Loose Lips might sink ships.» (Auf Deutsch übersetzt heisst das in etwa: Eine lockere Zunge könnte Schiffe versenken.) Der Spruch, auf Plakaten mit einem untergehenden Kriegsschiff illustriert, warnte vor leichtsinnigem Geschwätz in Zeiten des Krieges. Im Binnenland Schweiz lautete der entsprechende Plakat-Slogan: «Wer nicht schweigen kann, schadet der Heimat.»

Mit einiger Verspätung scheint sich nun auch das amerikanische Verteidigungsministerium an diese Parole zu erinnern. Diese Woche jedenfalls sagte der Pentagon-Sprecher John Kirby: «Je weniger ich sage, desto besser.» Also weigerte sich Kirby, konkrete Fragen über den Austausch von amerikanischen Geheimdienstinformationen mit den ukrainischen Streitkräften zu beantworten. Stattdessen wiederholte er den Gemeinplatz, wonach das Pentagon «zeitgerechte» und «nützliche» Angaben liefere, die Kiew dann nutzen könne, um das Land gegen die russischen Aggressoren zu verteidigen.

Was heisst das aber konkret? Diese Frage steht im Raum, weil amerikanische Medien in den vergangenen Tagen – basierend auf Zitaten anonymer US-Regierungsmitarbeiter – mehrere Artikel über dieses Thema publiziert hatten. So behauptete der Fernsehsender NBC: «US-Geheimdienste halfen der Ukraine, das russische Flaggschiff Moskwa zu versenken.» Und die «New York Times» schrieb in einer fetten Online-Schlagzeile: «Amerikanische Geheimdienste helfen der Ukraine, russische Generäle zu töten.»

Nun ist die Prämisse, auf denen diese Artikel beruhen, nicht wirklich überraschend. Im Gespräch mit CH Media sagte der amerikanische Sicherheitsexperte Mark Cancian vorige Woche: Er könne zwar bloss spekulieren, aber es sei möglich, dass Amerika den Ukrainern die genauen Koordinaten der «Moskwa» mitgeteilt habe.

Brisant wäre allerdings, wenn sich herausstellen würde, dass Washington die ukrainischen Streitkräfte als verlängerten Arm nutzte, um den Generalstab der russischen Armee zu dezimieren und die Schwarzmeerflotte auszudünnen. Dies wäre letztlich Wasser auf die Mühlen der Kreml-Freunde, die versuchen, die russische Invasion der Ukraine in einen Stellvertreterkrieg zwischen Washington und Moskau umzudeuten.

Amerika liefert, Ukraine setzt um

Ein zweiter Blick auf die erwähnten Artikel zeigt allerdings: Die Schlagzeilen sind arg zugespitzt. So mag es zwar stimmen, dass die ukrainischen Streitkräfte bereits rund ein Dutzend russische Generäle getötet haben. Amerika lieferte Kiew aber nur Informationen über allgemeine Truppenbewegungen, sagt Pentagon-Sprecher Kirby. Die Entscheidung, russische Verbände anzugreifen, falle in die Zuständigkeit der Ukrainer und das Pentagon habe nichts damit zu tun, betonten hochrangige Regierungsmitarbeiter im Gespräch mit der Publikation «Politico».

Ähnlich verlief die Attacke auf die «Moskwa», wie im NBC-Artikel nachzulesen ist. Die Amerikaner stellten den Ukrainer Informationen über einen Kreuzer im Schwarzen Meer zur Verfügung und identifizierten die «Moskwa» auf Wunsch Kiews – ohne zu wissen, dass die Ukraine Pläne wälzte, das Flaggschiff zu zerstören.

Der Journalist Michael Weiss, der den Ukraine-Krieg laufend auf Twitter kommentiert, spricht in diesem Zusammenhang von einer «Infantilisierung» der ukrainischen Streitkräfte durch westliche Medien. Unter vielen Journalisten herrsche immer noch der Eindruck vor, die ukrainischen Streitkräfte wären ohne die Hilfe des Westens verloren, sagt Weiss.

Dazu passt eine Aussage von Pentagon-Sprecher Kirby. Er sagte diese Woche: «Die Ukrainer haben, ehrlich gesagt, viel mehr Informationen als wir. Dies ist ihr Land, ihr Territorium.» Dann zog er es vor, keine weiteren Fragen über die Zusammenarbeit der Geheimdienste zu beantworten.

Die ukrainische Botschafterin in Amerika wiederum fand während eines Pressegesprächs am Donnerstag nur lobende Worte für die Regierung von Präsident Joe Biden. «Die USA sind unser strategischer Verbündeter», sagte Oksana Markarowa, «und wir schätzen die Unterstützung, die wir jetzt haben, sehr.» Markarowa würdigte während ihres Auftrittes vor Journalistinnen und Journalisten in Washington übrigens auch die Rolle der Schweiz im Ukraine-Krieg. Die Sanktionen, die der Bundesrat verabschiedet hat, seien «überraschend» stark, sagte sie.