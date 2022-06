Todesstrafe: Separatisten verurteilen drei Ausländer

Drei Männer werden zum Tode verurteilt. Katja Jeggli

Ukraine-Krieg Todesstrafe: Separatisten verurteilen rechtswidrig drei Ausländer in ukrainischer Armee Das Oberste Gericht der separatistischen Donezker Volksrepublik (DVR) hat drei ausländische Kämpfer in den Reihen der ukrainischen Streitkräfte zum Tode verurteilt. Bei den Männern handelt es sich um zwei Briten und einen Marokkaner. Alle hatten bereits vor dem Krieg in der Ukraine gelebt und auch geheiratet. 10.06.2022, 11.24 Uhr

Die beiden von prorussischen Separatisten zum Tode verurteilten Briten in der Ukraine sind nach ukrainischen Angaben reguläre Soldaten. «Alle Leute, die kommen, um auf der ukrainischen Seite zu kämpfen, unterzeichnen Dokumente mit den Streitkräften der Ukraine, wodurch sie einen offiziellen Status erlangen», sagte der Gouverneur des Gebiets Luhansk, Serhij Hajdaj, am Freitag dem Sender BBC Radio 4. «Deshalb unterliegen sie der Genfer Konvention, wenn sie in Kriegsgefangenschaft geraten.» Sie dürften deshalb nicht zum Tode verurteilt werden, auch wenn sie keine Ukrainer sind, sagte Hajdaj.