Ukraine-Krieg Syrien, Nordkorea, Iran: Das sind die verbliebenen Freunde von Wladimir Putins Russland Die Staaten, die den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine unterstützen, sind in der Minderheit. Geht es um die Duldung des Unrechts aufgrund strategischer Interessen, sieht die Lage jedoch anders aus. Das sind Verbündeten und «Neutralen» – der Überblick.

Blick auf den Palais des Nations, den Hauptsitz der Vereinten Nationen in Genf. Stephan Torre / Keystone

Anlässlich eines Militärforums in der Nähe von Moskau sagte Kremlchef Wladimir Putin mit Blick auf Gäste aus nach offiziellen Angaben 70 Ländern, dass Russland «Partner auf vielen Kontinenten» habe. Doch wer sind diese Partner?

Bereits kurz nach dem Beginn der Invasion in der Ukraine hat die UNO-Vollversammlung Russland zum sofortigen Abzug aus der Ukraine aufgefordert und den Angriffskrieg verurteilt. 141 Länder stimmten für die Resolution, 35 enthielten sich. Sie sehen sich als neutral. Zwölf stimmten gar nicht ab – meist aufgrund einer starken Abhängigkeit von Russland (zum Beispiel Turkmenistan und Venezuela).

Die offiziellen Freunde

Vier Länder aber, stimmten explizit gegen eine Verurteilung Russlands. Denn Freunde stehen zueinander, auch in schwierigen Zeiten. So hat Belarus (Weissrussland) gegen die UNO-Resolution gestimmt. Das Land ist wirtschaftlich und politisch komplett vom Kreml-Regime abhängig. Dies spätestens seit Diktator Alexander Lukaschenko im August 2020 eine Protestbewegung im Land brutal niederschlug – mit Hilfe seines Nachbarn Russland.

Weissrusslands Präsident Alexander Lukaschenko profitiert vom Krieg in der Ukraine und ist stark von Moskau abhängig. Hans Punz / APA

Lukaschenko erlaubte Putin gar, in seinem Land Truppen zu stationieren und von dort aus die Ukraine zu überfallen. Kurz vor dem Beginn der Invasion hielten die beiden Staaten eine gemeinsame Militärübung ab. Während des Angriffs auf Kiew wurden verwundete russische Soldaten in Belarus gepflegt. Immer wieder werden Raketen von Belarus aus auf die Ukraine abgefeuert. Lukaschenko scheint vom Krieg in der Ukraine zu profitieren – denn er schafft es weiterhin, sein Land nicht direkt in den Krieg hineinzuziehen. Damit kann er sich seinem Volk als Friedensgarant präsentieren.

Auch Syrien hat bei der UNO-Vollversammlung gegen eine Verurteilung Russlands gestimmt. Kein Wunder: Der syrische Machthaber Baschar al-Assad und Putin sind enge Freunde. Nur dank der russischen Intervention im syrischen Bürgerkrieg ab 2015 konnte sich Assad an der Macht halten. Mit russischer Unterstützung hat er heute den grössten Teil seines Landes wieder unter Kontrolle.

Syriens Diktator Baschar al-Assad hat Wladimir Putin viel zu verdanken. Alexei Druzhinin / AP

Für Russland ist die Stabilität Syriens durchaus relevant – für den Zugang zum Mittelmeer. Die russische Marine hat mit Tartus gar einen Stützpunkt im Land. Laut Berichten kämpfen zudem syrische Söldner im Ukraine-Krieg auf der Seite der Angreifer.

Eritrea war ebenfalls gegen eine Verurteilung Russlands. Das Land ist international weitgehend isoliert. Durch die Lage am Horn von Afrika ist Eritrea für Russland aber geopolitisch interessant. Der autokratische Machthaber Isayas Afewerki ist einem Geldgeber natürlich nicht abgeneigt, da auch gegen Eritrea Sanktionen der EU in Kraft sind.

Nordkorea ist der vierte Staat im Bunde, der im März gegen die UNO-Resolution gestimmt hat. Das ist kaum überraschend, denn Russland ist einer der wenigen Staaten weltweit, die Nordkorea freundschaftlich gesinnt sind.

Der nordkoreanische Diktator Kim Jong Un. AP

Auch Nordkorea ist international weitgehend isoliert. Schon die Sowjetunion unterhielt Beziehungen zum kommunistischen «Bruderstaat» Nordkorea. Russland half der nordkoreanischen Diktatorenfamilie Kim zudem beim Aufbau ihres Atomprogramms.

Die «neutralen» Staaten

35 Länder sehen sich im Ukraine-Konflikt als neutral. Einer dieser Staaten ist Iran. Die Regionalmacht im Nahen Osten hat viel gemeinsam mit dem Russland von Wladimir Putin. Beide werden von westlichen Staaten sanktioniert. Vor wenigen Tagen brachte eine russische Trägerrakete einen iranischen Satelliten ins All, der nach Einschätzung westlicher Experten von Russland genutzt werden könnte, um den Kriegsgegner Ukraine zu überwachen. Der Iran dementierte.

Der iranische Präsident Ebrahim Raisi (Mitte) zusammen mit Wladimir Putin (links) und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan (rechts) beim Treffen in Teheran im Juli. Sergei Savostyanov / AP

Weniger deutlich äussert sich das Land zu Vorwürfen, der Iran liefere Kampfdrohnen an Russland. Teheran erklärte, der Rüstungssektor sei eines der Felder, auf denen man mit Russland kooperiere. Genauso auch im Energiesektor. Gazprom will in den kommenden Jahren 40 Milliarden in iranische Gas- und Ölfelder investieren. Aus der gemeinsamen Zwangslage der Sanktionen ergeben sich aber auch Rivalitäten. Seit Russland sein Öl wegen der westlichen Sanktionen mit starken Preisnachlässen anbietet, hat auch der Iran seine Preise senken müssen.

Auch China sieht sich als neutral. Die Rolle des roten Riesen im Konflikt scheint dennoch sehr ambivalent zu sein. Peking vermied es von Beginn weg, den russischen Angriff zu kritisieren. Der chinesische Aussenminister Wang Yi bekräftigte zudem, dass die Freundschaft mit Russland «felsenfest» sei. Staats- und Parteichef Xi Jinping bekannte sich andererseits zur territorialen Unversehrtheit der Ukraine – und kritisierte gleichzeitig die westlichen Sanktionen gegen Russland. Peking folgt damit seiner aussenpolitischen Doktrin, wonach sich kein Land in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten einmischen sollte.

Wladimir Putin und Xi Jinping: Die «felsenfeste Freundschaft» ist vor allem symbolischer Natur - als Gegengewicht zur Weltmacht USA. Alexei Druzhinin / AP

Im UNO-Sicherheitsrat vertreten China und Russland zudem oftmals ähnliche Positionen – meist gegen die USA. China sieht, genauso wie Russland, das westliche Verteidigungsbündnis Nato als Gefahr. Auch kritisierte Peking wiederholt westliche Waffenlieferungen.

Chinas wirtschaftliche Position gegenüber Russland ist ebenfalls ambivalent. Russland steigerte zwar seine Ölexporte nach China kürzlich auf eine Rekordmenge und ist in Peking seit langem ein beliebter Waffenexporteur. Gleichzeitig hat Chinas staatlicher Energiekonzern Sinopec Gespräche über eine Zusammenarbeit mit Russland eingefroren. Denn Chinas Wirtschaft ist von den Exportmärkten der USA und der EU abhängig. Um Sanktionen zu vermeiden, versucht China also den Balanceakt.

Der dritte erwähnenswerte, in der Russland-Frage «neutrale» Staat, ist Indien. Das Land drängt im Ukraine-Konflikt auf die «Deeskalation der Spannungen unter Berücksichtigung der legitimen Sicherheitsinteressen aller Länder». Trotzdem unterhält auch Indien eine Partnerschaft mit Russland, die unter anderem auf einer gemeinsame Rüstungspolitik aufbaut.

Indiens Premier Narendra Modi. Pib Handout / EPA

Indien ist einer der grössten Waffenimporteure weltweit – und Russland sein Hauptlieferant. Auch bezieht das Land weiterhin vergünstigtes Öl aus Russland. Sanktionen gegen die russischen Aggressoren lehnt Indien – genauso wie alle anderen Partnerländer der BRICS (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) – entschieden ab. Dies trotz aller diplomatischen Bemühungen des Westens, das zweitbevölkerungsreichste Land der Erde zum Umdenken zu bewegen.

