Cherson: Putins Ukraine-Strategie zeigt sich in Kherson deutlich

Ukraine-Krieg Stadt der Angst: Putins Cherson-Strategie und was sie über die Pläne der Russen in der Ukraine verrät In der ukrainischen Küstenstadt zeigt sich, was Russland mit den besetzten Gebieten vorhat – und dass sich hartnäckiger Widerstand auszahlt. Stefan Schocher Jetzt kommentieren 27.04.2022, 05.00 Uhr

Die Proteste der Bevölkerung in Cherson gehen weiter - trotz der russischen Besatzung. Keystone

Heute also soll das Volk von Cherson seinen Willen kundtun. Die Bewohner der südukrainischen Stadt, die seit dem 2. März von russischen Truppen besetzt wird, sollen in einem von Moskau dirigierten Referendum über die Bildung einer russlandhörigen Volksrepublik nach dem Vorbild von Luhansk und Donezk abstimmen.

Kaum einer der einst 290'000 Menschen hier will das. Doch der wahre Wille des Volkes ist den Russen gänzlich egal. Moskau geht es darum, an der sich noch immer kräftig zur Wehr setzenden Stadt ein Exempel zu statuieren. Wer hierhin schaut, der beginnt zu verstehen, was Russland mit der besetzten Ukraine genau vorhat.

Die Stadt Cherson liegt im Süden derUkraine. CH Media

Kurze Rückblende: Anders als bei der russischen Offensive im Norden, wo die Russen die Städte umgangen haben, ist die russische Armee in Cherson gekommen, um zu bleiben. Die Stadt ist von zentraler Bedeutung für Russlands Feldzug: Ohne Cherson keine Landbrücke auf die Krim; ohne Cherson keine gesicherte Wasserversorgung für die Krim; und ohne Cherson vor allem auch keine Offensive auf Odessa.

Lehrer werden in Lager auf die Krim geschickt

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski selbst bezeichnete die südukrainische Stadt als einen jener Orte, an denen dieser Krieg letztlich entschieden werde. Und zuletzt meinte Selenski: Sollten die russischen Besatzungstruppen ein Referendum abhalten, würde das das Ende der Gespräche mit Russland bedeuten. Genau das soll heute Mittwoch nun passieren.

Das sogenannte Referendum ist der nächste Schritt im russischen Plan, die Region gegen alle Widerstände dauerhaft zu kontrollieren. Es wäre das Finale im russischen Aufbau eines absoluten Angstregimes. In einem ersten Schritt wurde die Stadt besetzt. Die Verwaltungen wurden ausgetauscht, Journalisten, Priester und Aktivisten festgenommen, Bürgermeister verhört, Lehrer und Uniprofessoren aus dem Dienst entfernt. Wie der Machthaber auf der russisch kontrollierten Krim, Serhiy Aksyonov, zuletzt meinte, sollen Pädagogen und Professoren in Lagern auf der Krim umerzogen werden. In Schulen wird laut ukrainischen Quellen von nun an auf Russisch unterrichtet.

Und viele Menschen sind verschwunden: Aktivisten, Politiker, junge Frauen. Lyudmila Brankevych (Name geändert), die ausserhalb von Cherson als freiwillige Helferin arbeitet, kennt mehrere solcher Fälle. Ob die verschwundenen Frauen noch leben, wisse niemand, sagt sie. Wohl aber, was ihnen aller Wahrscheinlichkeit schreckliches widerfährt, sobald sie in die Hände der Besatzer geraten.

Russen wollen Ukrainer zwangsrekrutieren

Lyudmila Brankevych versorgt die ukrainischen Militärs hier an der Front gegen die russischen Besatzer in Cherson mit Essen, Schlafsäcken oder sonstigem Material, koordiniert Hilfe, kümmert sich um Flüchtlinge, die es trotz allem nach draussen geschafft haben. Humanitäre Korridore gibt es hier – trotz intensiver Verhandlungen – noch immer nicht. «Die russische Armee will niemanden gehen lassen», sagt sie. Und wenn es Leute raus schafften, dann nur die Frauen. Denen werde gesagt: «Dann rennt halt, die Männer werden wir zwangsrekrutieren und euch nachschicken.»

Eine Familie, die es gerade noch rechtzeitig aus der Stadt Cherson heraus geschafft hat. Keystone

Von der Existenz genau solcher Pläne – nämlich, ukrainische Männer für russische Kriegsdienste einzuspannen – hat auch der ukrainische Militärgeheimdienst berichtet. Passiert ist das laut Lyudmila Brankevych aber noch nicht. Allerdings dürften Zivilisten von der russischen Armee bereits heute für allerlei Hilfsarbeiten herangezogen worden sein.

Doch der Widerstandsgeist der Menschen in Cherson ist so wach wie eh und je. Erst am Wochenende kam es in der Stadt wieder zu grossen Kundgebungen. Den unbewaffneten Zivilisten gegenüber stehen dabei immer schwer bewaffnete Armee-Einheiten. «Die Leute hassen die Russen», sagt Lyudmila Brankevych.

Der Widerstand wirkt – mindestens manchmal

Und der Hass entlädt sich immer wieder in mindestens vorübergehend erfolgreichen Rückeroberungsversuchen – zum Beispiel beim lokalen Flughafen. Dafür, dass die russischen Truppen in der Region nervös sind, gibt es eine ganze Reihe an Indizien: So hätten die russischen Besatzer zuletzt ihre Checkpoints in der Region massiv verstärkt, berichtet Lyudmila Brankevych. Auch die Telefonverbindungen in und aus der Stadt heraus wurden zuletzt gekappt. Entsprechend spärlich ist die Nachrichtenlage. Und laut Aussagen von Personen, die nach Verhören durch russische Dienste wieder freigelassen wurden, zielen die Fragen der Russen nur auf eines ab: Die Organisatoren der anhaltenden Proteste in der Region ausfindig zu machen.

Derzeit sammelt die russische Armee laut ukrainischen Angaben in der Region aber auch schwere Kräfte. Vermutet wird eine baldige Offensive auf Kryvyi Rih. Das Angstregime, das in Cherson herrscht, soll auch da etabliert werden.

