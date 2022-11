So reagierten die Bewohner von Cherson auf die Ankunft ukrainischer Soldaten

Die südukrainische Stadt Cherson war seit Anfang März in russischer Kontrolle, bis sich die Streitkräfte Putins über den Fluss Dnepr zurückzogen. Am 11. November trafen ukrainische Soldaten in der Stadt ein. Diese wurden von der Bevölkerung feierlich empfangen.