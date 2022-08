Ukraine-Krieg So gefährlich leben Ukrainerinnen und Ukrainer, die sich in den besetzten Gebieten auf die Seite Russlands schlagen Berichte über Anschläge gegen Ukrainer, die sich mit den russischen Besatzern verbündet haben, häufen sich. Wer mit den Russen kooperiert, muss um sein Leben fürchten. Eine Auflistung. Hans-Caspar Kellenberger Jetzt kommentieren 04.08.2022, 17.00 Uhr

Zerstörung nach der Explosion einer Autobombe nahe der ukrainischen Grossstadt Charkiw. Sie hatte einem von Russland eingesetzten Bürgermeister gegolten. Screenshot Twitter

Unlängst hat der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski durchgegriffen. Er feuerte Iwan Bakanow, den Chef des Geheimdienstes SBU. Ein Grund für die Absetzung: Die Region Cherson. Denn dort marschierte die russische Armee in den ersten Kriegstagen im März problemlos an den ukrainischen Minenfeldern vorbei.

Die Stadt Cherson selbst fiel kampflos. Der Vorwurf gegen den ehemaligen SBU-Chef und Selenski-Freund Bakanow: Seine Mitarbeiter sollen Russland die Position der Minen verraten und die Verteidigung der Stadt sabotiert haben. Heute noch seien, gemäss Selenski, rund 60 Mitarbeiter des SBU im russisch besetzten Cherson als sogenannte Kollaborateure – Menschen, die mit dem Kriegsgegner oder der Besatzungsmacht zusammenarbeiten – tätig.

Nicht nur in Cherson, sondern auch im zerstörten Mariupol, in Lyssytschansk oder in Melitopol, kooperieren Ukrainerinnen und Ukrainer mit der russischen Besatzungsmacht. Sie leben gefährlich, denn der ukrainische Widerstand hat es auf sie abgesehen.

Eigentlich ist Dmytro Orlow der gewählte Bürgermeister der Kleinstadt Enerhodar am Fluss Dnipro, bei der sich auch das grösste Atomkraftwerk Europas befindet. Nachdem er im März aus der Stadt flüchtete, wurde Andrij Schewtschik von den russischen Besatzern zum neuen Bürgermeister erklärt. Enerhodar wurde bereits in den ersten Kriegstagen von Russland eingenommen.

Der selbst ernannte Chef der «Volksadministration» von Enerhodar, Andrij Schewtschik, soll einen durch Partisanen verübten Sprengstoffanschlag überlebt haben. Screenshot Twitter

Knapp zwei Monate später liegt Schewtschik in einem Krankenhaus in der Stadt Melitopol. Am 22. Mai werden er und seine Leibwächter bei einem Sprengstoffanschlag schwer verletzt. Der Anschlag soll direkt vor seinem Wohnhaus in Enerhodar verübt worden sein. Sicherheitskreisen zufolge soll die Explosion durch einen «improvisierten Sprengsatz» ausgelöst worden sein, wie die russische Nachrichtenagentur «Ria Novosti» berichtete.

Die ukrainische Militärverwaltung des Gebiets Saporischschja teilte daraufhin mit, dass es sich dabei um einen gezielten Partisanenangriff gegen einen Kollaborateur gehandelt habe. Schewtschik ist unterdessen ausser Lebensgefahr.

Diese Bild soll den Eingang zu Schewtschiks Wohnhaus nach dem Anschlag der ukrainischen Partisanen zeigen. Twitter

Zuvor traf es bereits Olexij Kowaljow, der durch die Explosion einer Autobombe in Cherson verletzt wurde. Der ukrainische Militärgeheimdienst hat sich in der Folge zu dem Anschlag bekannt. Kowaljow war 2019 über ein Direktmandat für die Partei «Diener des Volkes» von Präsident Wolodimir Selenski in die ukrainische Rada, das Parlament, gewählt worden.

Olexij Kowaljow meldet sich nach dem Anschlag auf ihn aus dem Krankenhaus zu Wort. Screenshot Telegram

Ende April wurde der 33-jährige Kowaljow aus der Partei ausgeschlossen – wegen des Verdachts der Zusammenarbeit mit Russland. «Ich lebe und bin gesund und plane wieder zu arbeiten», sagte er in einem von der russischen Staatsagentur Ria Nowosti veröffentlichten Video aus einem Krankenhaus nach dem Anschlag.

Dmytro Savluchenko, ein Mitarbeiter der russischen Besatzungsverwaltung in Cherson, hatte weniger Glück. Er wurde durch die Explosion einer Autobombe in einem Innenhof in der Stadt Cherson getötet. Die russische Nachrichtenagentur Tass bestätigte den Anschlag auf Savluchenko. Bis zu seinem Tod war er Leiter der Abteilung für Familien, Jugend und Sport in der Stadtverwaltung.

In einer anderen Ecke der Ukraine, nahe der Grossstadt Charkiw, wurde Yevgeny Yunakov ebenfalls von einer Autobombe getötet. Er wurde zuvor von Russland als Verwalter der Kleinstadt Velikyi Burluk ernannt. Laut der russischen Agentur «Tass» wurde Yunakov von einer «ukrainischen Sabotage- und Aufklärungsgruppe» getötet.

Das zerstörte Auto von Yevgeny Yunakov. Screenshot Twitter

Zuletzt hatte es am 7. Juli den Ukrainer Serhii Tomko in Nowa Kachowka getroffen. Als Russland die Kleinstadt nahe Cherson auf der anderen Flussseite des Dnipro besetzte, wurde der ukrainische Polizist zum neuen stellvertretenden Polizeichef ernannt. Er wurde in seinem Auto erschossen.

Andere wiederum wurden von der russischen Besatzungsmacht neu eingesetzt – und bisher von Anschlägen verschont. Nach der Absetzung des gewählten Bürgermeisters Iwan Fedorow wurde die prorussische Abgeordnete Halyna Daniltschenko als neue «Statthalterin» von Melitopol eingesetzt.

Halyna Daniltschenko, von Russland als neue Stadthalterin von Melitopol eingesetzt. Screenshot

Daniltschenko rief in der Folge die Einwohner der südukrainischen Stadt dazu auf, sich «an die neue Realität» anzupassen. «Trotz unserer Anstrengungen, gibt es noch immer Leute in der Stadt, die versuchen, die Situation zu destabilisieren und Euch zu extremistischen Handlungen auffordern», sagte Daniltschenko in einer Videobotschaft.

Kostjantyn Iwaschtschenko, der neue Bürgermeister von Mariupol. Wikipedia

Auch sie lebt gefährlich: Die Besatzungsbehörden berichteten, dass Andrei Siguta, der von Russland eingesetzte Bezirksvorsteher von Melitopol, einem Anschlag entkommen war, nachdem Saboteure auf sein Haus geschossen haben. Auch in der weitgehend zerstörten Hafenstadt Mariupol wurde mit Kostjantyn Iwaschtschenko ein prorussischer Bürgermeister eingesetzt.

Iwaschtschenko wurde in Mariupol geboren und war bereits mehrfach Stadtabgeordneter. Zur russischen Siegesparade am 9. Mai soll er die Anweisung bekommen haben, «die Strassen von den Leichen zu säubern». Die Ukraine hat Ermittlungen wegen Hochverrats gegen ihn aufgenommen.

