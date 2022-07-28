Ukraine-Krieg: Bangen um das AKW Saporischschja

Ukraine-Krieg «Вночі тато написав прощальне SMS»: Молода студентка турбується про своїх батьків на окупованій Запорізькій АЕС У місті Енергодар російські окупанти граються з вогнем: Вони захопили найбільшу в Європі атомну електростанцію і ведуть артобстріли з місця. Батьки молодої української жінки працюють на електростанції. Тут вона розповідає свою історію. Віталіна Канцеляренко 29.07.2022, 05.00 Uhr

Ein russischer Soldat bewacht das AKW Saporischschja. AP

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Артобстріли та завоювання найбільшої в Європі атомної електростанції, ризик боротьби біля ядерних реакторів, вбивства і викрадення робітників – звучить як сценарій для голлівудського фільму, проте є реальністю в українському місті Енергодар.

На початку березня Запорізька АЕС потрапила в заголовки газет, коли російська армія відкрила вогонь по тренувальному комплексу. Світ побоювався другого Чорнобиля.

Тим часом, російським військовим вдалося захопити електростанцію. Близько 500, як повідомляють, знаходяться на місці. Окупанти перетворили станцію на військову базу.

Студентка Київського університету, яка живе в Енергодарі, особливо стурбована ситуацією з безпекою на атомній електростанції: там працюють її батьки. З міркувань безпеки ми не можемо назвати її ім’я. Ось її історія:

«Усе почалося 3 березня після обіду. До сих пір згадую слова нашого мера Дмитра Орлова : «У місто зайшли окупанти, залишайтесь усі вдома!» Руки пітніли. Я дзвонила батьку кожні 10 хв. Саме тоді, в той день, він був на роботі. Для мене вибухи лунали не тільки з вікна, але і з татового телефону. Ближче до 16:30 у групі в Telegram написали, що почався обстріл станції… Біль, сльози, не розуміння ситуації…

«Першу людину, яка вийшла до окупантів зі станції, було розстріляно»

Я думала : «Невже ці нелюди дійсно не мають мізків і будуть обстрілювати найбільшу у Европі Атомну Електростанцію?» Але, на жаль, вони це робили. Розбомбили увесь тренувальний комплекс, гатили по першому енергоблоку… Першу людину, яка вийшла до окупантів зі станції і хотіла їх зупинити словами, було розстріляно. Не дали сказати навіть слова…

До тата я вже не могла додзвонитись. Лежачи на підлозі, він інколи писав смс, де йшлося про постійні обстріли. Ближче до ночі, тато написав прощальне смс… Після цього я ледве стримувала емоції. Я із усіх сил намагалася тримати себе у руках та заспокоювати маму.

О 8:00 ранку людей зі станції відпустили додому. Дякувати богу, тато повернувся живим та здоровим. Лише сивина, яка з’явилась на його голові, буде постійно нагадувати про той страшний день.

Електростанція стає військовою базою

У місті ми залишились тільки тому, що не мали змоги виїхати та і роботу ніхто не відміняв. Поїхати світ за очі, покинути дім та виживати на останні кошти – це не найкраща ідея для моєї сім’ї у такий час.

Батьки продовжують працювати на електростанції. Телефони із камерами та доступом до інтернету там суворо заборонені. Відомо, що на території ЗАЕС перебуває близько 500 окупантів та багато запасів російської зброї та техніки.

Ціни в місті шокують жителів

Ціни в магазинах Енергодару зараз божевільні. Ціни на гігієну взагалі кошмар: шампунь коштує 300 гривень - близько 8 франків, мило - 350 грн. Супермаркети закриті, готівку можна знімати лише в невеликих сумах, оскільки банкомати спорожнілі ще з 25 лютого. Людям за таких умов дуже важко забезпечувати себе необхідним.

Окупанти поводять себе агресивно. Особливо агресивно орки поводять себе із родичами бійців ЗСУ та АТО. Росіяни катують людей, обкрадають та відбирають квартири, тероризують та утискають населення. Поширеним способом заробітку загарбників є викрадення людей під викуп, у розмірі не менше ніж 5 тис доларів.

Мій найбільший страх зараз полягає в тому, що батьки можуть не повернутися з роботи. Ніхто не знає, що будуть робити окупанти, коли прийдуть Збройні Сили України.

Щоранку молюсь і прошу, аби якнайшвидше закінчилася війна й Енергодар знову був під ріднім українським прапором. У місті звісно є люди, які продались рашистам, але таких людей можна рахувати на пальцях. Енергодар чекає на ЗСУ і твердо вірить у перемогу України!»