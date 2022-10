Vor ukrainischer Offensive: Wieso Cherson für Putin wichtig ist

Ukraine-Krieg «Sie kämpfen bis zum Tod»: Wieso die Stadt Cherson für Putin und Selenski gleichermassen wichtig ist Die russischen Besatzer fürchten die Gegenoffensive der ukrainischen Armee, wollen die Stadt am Fluss Dnipro aber unbedingt halten. Das hat seine Gründe, denn Cherson ist von höchster Bedeutung – für beide Kriegsparteien. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Hans-Caspar Kellenberger Jetzt kommentieren 20.10.2022, 17.00 Uhr

Stark unter Druck: Ein Trupp russischer Soldaten in der besetzten südukrainischen Stadt Cherson. AP

Die ukrainische Armee treibt ihre Offensive auf Cherson nach eigenen Angaben voran. Sie soll auf bis zu 15 Kilometer an die Stadt herangerückt sein. Die russische Führung will ihre Truppen aus dem Gebiet rund um die Stadt zurückziehen, um sie selbst besser verteidigen zu können. «Sie (die russischen Soldaten) kämpfen bis zum Tod», versprach Wladimir Saldo, der von Russland eingesetzte Verwaltungschef der Region Cherson.

Die Worte Saldos widerspiegeln die Bedeutung der Stadt für die Russen, denn: Sollte Cherson wieder an die Ukraine fallen, sind das schlechte Nachrichten für Russlands Präsident Wladimir Putin.

Unlängst hat dieser für das ganze Gebiet das Kriegsrecht ausgerufen. Bereits versuche Russland, gemäss dem «Institute for the Study of War», allfällige weitere Gebietsverluste in der Region zu rechtfertigen.

Cherson am Fluss Dnipro ist das Tor zu den Grossstädten Mikolajew und Odessa im Südwesten – und damit der Ausgangspunkt für mögliche weitere Feldzüge von Kremlchef Wladimir Putin.

Die Region Cherson insgesamt ist Teil der «Kornkammer der Welt» – und damit für die ukrainische Wirtschaft von zentraler Bedeutung. Auch verfügt die Stadt über Kraftwerke und Stauseen, welche die Wasserversorgung der von Russland bereits 2014 annektierten Krim sicherstellen.

Neben der taktischen Bedeutung Chersons, kommt für Putin eine Bedeutung symbolischer Natur hinzu: Cherson ist die einzige ukrainische Gebietshauptstadt, die Russland bisher einnehmen konnte. Weiter ist Cherson das Verwaltungszentrum von einem der vier Gebiete, die der Kremlherrscher – völkerrechtswidrig – Ende September annektierte und zu «russischem Staatsgebiet» machte.

Sollte Russland Cherson also verlieren, hat Putin aus russischer Sicht eigenes «Staatsgebiet» verloren, das er erst vor rund drei Wochen in die Föderation eingegliedert hat. Dies käme einer Bankrotterklärung der russischen Streitkräfte gleich und würde die Annexionen in der Ukraine endgültig zur Farce verkommen lassen.

Putin (Mitte) feiert gemeinsam mit den von ihm eingesetzten Gebietsoberhäupter von Donezk, Denis Puschilin (Links) und Wladimir Saldo (Rechts) von Cherson, die Annexion der vier ukrainischen Gebiete am 30. September in Moskau. Sergei Karpukhin / AP

Für Putin könnte es mit dem Verlust der Stadt deshalb auch politisch eng werden. Westliche Experten sind sich sicher: Chersons Schicksal wird die zukünftige Richtung dieses Krieges prägen. Zudem würde, mit einer ukrainischen Befreiung von Cherson, die russisch besetzte Halbinsel Krim vom Festland abgeschnitten werden. Folglich wäre die Halbinsel ein leichtes Ziel für eine weitere ukrainische Gegenoffensive.

Genau Letzteres begründet, neben der Rückeroberung einer Grossstadt, den taktischen Nutzen für die Ukraine. Der geopolitische Strategieexperte Alp Sevimlisoy vom «Atlantic Counsil» sagte unlängst, dass die Rückeroberung Chersons durch die Ukraine «eine Vision für die Wiedereingliederung der Krim» darstellen würde.

Selenski will dem Westen und der ukrainischen Bevölkerung in Cherson demonstrieren, dass der Krieg gewonnen werden kann. Laurent Gillieron / Keystone

Auch die psychologischen Folgen einer ukrainischen Rückeroberung der Stadt sind nicht zu unterschätzen: Gemäss dem australischen Strategieexperten Mick Ryan würden die Ukrainer mit einer Rückeroberung ihre hervorragende operative Planung erneut unter Beweis stellen. Denn: In den vergangenen drei Monaten habe «die ganze Welt mit Erstaunen die Offensiven der ukrainischen Armee verfolgt», so Ryan.

Dabei machte die Ukraine grosse Geländegewinne in der Ostukraine. Zudem, so heisst es im «Economist», sei die Ukraine bestrebt, «ihren westliche Partnern sowie der eigenen Öffentlichkeit zu demonstrieren, dass der Krieg gewonnen werden kann».

Die kommenden Wochen und die Kampfhandlungen bei Cherson werden ein entscheidender Test für die Offensivkraft der ukrainischen Armee sein, die dort rund 50'000 Soldaten zusammengezogen haben soll. Wegen ihrer strategischen Bedeutung, dürften die russischen Truppen die Stadt besonders erbittert verteidigen.

Bereits der russische Truppenrückzug westlich der Stadt über den Dnipro wird, gemäss britischen Geheimdienstexperten, durch die starke Beschädigung der Brücken über den Fluss erschwert. Russland könnte deshalb zu drastischen Mitteln greifen – und das Wasserkraftwerk bei Kachowka nahe Cherson angreifen, um den Staudamm zu durchbrechen. Dies könnte zu massiven Überschwemmungen führen und den ukrainischen Vormarsch auf Cherson erschweren.

Zivilisten werden aus Cherson «evakuiert». Die Stadt soll gemäss russischen Angaben aber verteidigt werden. EPA

Trotzdem ist die Stadt in Reichweite der schweren ukrainischen Artillerie, womit eine russische Niederlage gemäss westlichen Experten vorstellbar wird. Vorerst aber graben sich die russischen Streitkräfte in der Stadt ein. Laut dem österreichischen Militärexperten Markus Reisner ist zudem auch die Ukraine bei Cherson unter Zugzwang, bis zum Winter Ergebnisse zu erzielen. Er sieht die Erfolgschancen der ukrainischen Gegenoffensive deshalb auch bei etwa «50 zu 50», wie er gegenüber «NTV» sagte.

