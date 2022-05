Ukraine-Krieg: Selenskis Parade wird Putin zünftig ärgern

Ukraine-Krieg Selenski mokiert sich mit Ein-Mann-Parade über Putin: Diese fünf Minuten dürften den Kreml-Chef auf ewig nerven Der ukrainische Präsident wagt seinerseits einen Nazi-Vergleich und prophezeit Putins baldigen Untergang. Samuel Schumacher 09.05.2022, 18.00 Uhr

Braucht keine 11'000 Soldaten, um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen: der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski. Keystone

11'000 Soldaten liess Wladimir Putin für seine Siegesparade durch Moskau stolzieren. In Kiew schickte Wolodimir Selenski gestern derweil eine Ein-Mann-Show über den Prachtboulevard Khreshatyk. Selenski höchstpersönlich spazierte durch die ausgestorbene Innenstadt, vorbei am verbarrikadierten Maidan und an zahlreichen Panzersperren auf der Strasse. «Bald wird es zwei Siegestage geben in der Ukraine. Und jemand anderes wird gar keinen mehr haben. Wir haben damals gewonnen», sagte Selenski in Erinnerung an den Sieg der sowjetischen Armee über die Nazis 1945: