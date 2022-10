Fliesst Geld aus dem Kreml in die Schweiz? Parteien winken ab

Ukraine-Krieg Schweizer Politiker mit Putin-Geld beeinflusst? Parteien winken ab – ein Nationalrat findet die Frage aber gar nicht lustig Laut US-Geheimdiensten soll Russland seit 2014 über 300 Millionen Dollar zur Beeinflussung von Parteien und Politikern in zahlreichen Ländern eingesetzt haben. Auch in der Schweiz? Henry Habegger und Remo Hess, Brüssel Jetzt kommentieren 05.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Nachricht sorgte für Aufsehen: Über ihre diplomatischen Kanäle informierten die USA kürzlich rund zwei Dutzend Staaten darüber, wie Russland bei ihnen Einfluss auf Parteien, Politiker oder andere Organisationen genommen haben soll. Mindestens 300 Millionen Dollar seien gemäss den US-Geheimdiensterkenntnissen seit 2014 geflossen.

Alle Parteien geben auf Anfrage bekannt, dass sie keine Gelder aus Russland erhalten haben. Bild: Peter Klaunzer / Keystone

Dass der Kreml gerne links- und rechtspopulistische Parteien im Westen unterstützt, ist bekannt. Das Ziel ist immer dasselbe: Die Fliehkräfte in den jeweiligen Gesellschaften antreiben. So erhielt das rechtspopulistische «Rassemblement National» von Marine Le Pen in Frankreich ein Darlehen in Millionenhöhe aus Moskau. Gerüchte über Parteispenden an die österreichische FPÖ und die italienische Lega, die beide einen Kooperationsvertrag mit der Putin-Partei «Einiges Russland» haben, halten sich hartnäckig. Ebenso gibt es den Verdacht, dass Financiers der Brexit-Kampagne auf die Hilfe Russlands zählten. Und in der spanischen Presse heisst es, die katalanischen Separatisten erhielten Geld aus dem Kreml.

Ist auch die Schweiz betroffen? In Bern winkt man ab

Daher die Frage: Fanden Russen-Gelder auch den Weg in die Schweiz? Hat die Bundesverwaltung von den Amerikanern Informationen über Personen oder Organisationen in der Schweiz erhalten, welche mit verdeckten Zuwendungen aus Russland versorgt wurden?

In Bern winkt man ab. Weder das Aussendepartement, das Staatssekretariat für Finanzfragen (SIF), noch das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) seien diesbezüglich von den USA kontaktiert worden, so EDA-Sprecher Pierre Eltschinger.

Die US-Botschaft selbst bleibt vage: «Ich werde nicht in die Details gehen. Aber die USA haben ihre Sorgen über Russlands Beeinflussung von demokratischen Prozessen in verschiedenen Ländern der Welt immer deutlich gemacht». Man arbeite mit alliierten Staaten daran, diese Aktivitäten aufzuzeigen, so ein Sprecher.

SVP: «Kurz und bündig Nein»

Bleibt die direkte Nachfrage bei der Schweizer Politik. Das Resultat mag wenig überraschend sein, aufschlussreich ist es allemal: Sämtliche Parteien geben an, dass sie kein Geld von russischer Seite erhalten.

Am kürzesten antwortete die SVP, vehemente Gegnerin der Russland- Sanktionen, auf den Fragenkatalog: «Ich kann Ihre Fragen kurz und bündig mit Nein beantworten», teilt SVP-Generalsekretär Peter Keller mit.

Die SP antwortet etwas vorsichtiger. Lena Allenspach hält fest: «Die SP Schweiz hat keine Zuwendungen von russischer Seite erhalten oder angenommen und nach unserem Wissen auch nie solche Anfragen erhalten.»

Für die FDP sagt Kommunikationschef Arnaud Bonvin: «Die FDP Schweiz erhält weder direkt noch indirekt Geld aus Russland oder anderen ausländischen Organisationen und würde entsprechende Angebote selbstverständlich ablehnen». Die FDP habe zudem keine Kenntnis von russischen Verwicklungen in die Meinungsbildung in der Schweiz. Aber er betont auch: «Die FDP Schweiz nimmt diese Informationen ernst und erwartet vom Bund, dass er alles unternimmt, um derartige Einmischungen in unseren demokratischen Prozess und die Meinungsbildung zu verhindern.»

GLP: «Wenig plausibel, dass es keine Versuche der Beeinflussung gibt»

Für die Mitte-Partei nimmt Generalsekretärin Gianna Luzio Stellung: «Aus Sicht der Mitte Schweiz können wir alle Fragen mit Nein beantworten. Die Mitte Schweiz verfügt allerdings über keine Einsicht oder Kontrolle in die finanziellen Angelegenheiten von Kantonalparteien oder Kandidierenden. Wir haben aber keinerlei Anzeichen dafür, dass diesbezüglich Kontakte oder Geldflüsse vorgekommen sind.»

Florian Irminger, Generalsekretär der Grünen: «Wir Grüne Schweiz bekommen keine Art von direkter oder indirekter Unterstützung von Russland oder Firmen, die dem Kreml nahestehen.» Die Grünen hätten keine Kenntnis von solchen Geldflüssen an andere Kreise. Gleichwohl werde es «immer klarer, dass in verschiedenen Ländern Parteien, die rechts politisieren, von Banken finanziert wurden, die dem Kreml nahestehen».

Ahmet Kut, Co-Generalsekretär der Grünliberalen Schwei, sagt: Man könne mangels gemeinsamer Buchhaltung «nur für die nationale Partei (GLP CH) antworten». Der GLP sei aber keine Spende von offizieller russischer Seite oder bekanntermassen staatsnaher russischer Seite bekannt.

Allfällige Kleinspenden von russischen Staatsangehörigen könne man nicht ausschliessen, da man die Nationalitäten nicht erfasse. Die GLP nimmt das Thema aber ernst: «Angesichts verschiedener Medienberichte und der Einflussnahme Russlands in anderen europäischen Ländern erscheint es wenig plausibel anzunehmen, dass es nicht auch in der Schweiz Versuche Russlands für eine Beeinflussung gibt. Das bereitet uns grosse Sorge.»

Lombardi «NEIN » - Roger Köppel reagiert empört

Die Frage nach Russen-Geldern ging auch an zwei Politiker, denen eine spezielle Nähe zu Russland nachgesagt wird. So der ehemalige CVP-Ständerat Filippo Lombardi, heute Mitglied der Stadtregierung von Lugano, der seit langem als Putin-Versteher gilt. Lombardi antwortet auf alle Fragen mit «NEIN». Er habe «nie Geschäftsbeziehungen» zu Russland gehabt, und «politische Kontakte seit 2019 nicht mehr», hält er fest.

Der andere war «Weltwoche»-Verleger und SVP-Nationalrat Roger Köppel, der sein Verständnis für Putin förmlich zelebriert.

Der SVP-Nationalrat reagiert scharf auf die Anfrage und spricht von «auf Kreditschädigung abzielendem Unterstellungsjournalismus» und von «an den Haaren herbeigezogenen Vorwürfen und Unterschiebungen». An dieser als «Umfrage getarnten Anklage» nehme er nicht teil, teilt Köppel mit.

Soeben veröffentlichte er Putins «grosse Rede» auf der Weltwoche-Webseite im Wortlaut, die der Russe nach der Annexion der ukrainischen Gebiete hielt. In seinem Internet-Format «Weltwoche Daily» kam Köppel zum Schluss, dass Putins Auftritt «von höchster Kontrolliertheit» gewesen sei, «auch, was das Vokabular betrifft, nicht so emotional ausfällig wie das bei unseren Politikern oft der Fall ist». Handkehrum kritisiert sein Blatt die USA, die «sich von ihren Idealen entfernt».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen