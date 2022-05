Seit dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine sind alle Schulen und Universitäten im Land geschlossen. In der Millionenstadt Charkiw erhalten Kinder, welche in den U-Bahnstationen der Metropole Schutz vor russischen Angriffen suchen, wieder einige Stunden Schulunterricht. (has)

13.05.2022, 08.31 Uhr