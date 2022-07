Putins Strohmann: Die Radikalisierung des Dmitri Medwedew

Ukraine-Krieg Früher brachte er herzige Bärchen, heute hetzt er für Putin – wie der Lieblingsrusse der Schweiz zum Kriegstreiber wurde Vom besten Freund des Westens zum Kriegstreiber: Die Radikalisierung des russischen Ex-Präsidenten Dmitri Medwedew erstaunt. Wer nach Erklärungen sucht, muss in einen Schweizer Zoo. Daniel Fuchs 3 Kommentare 13.07.2022, 17.00 Uhr

Gern gesehener Gast, angenehmer Gesprächspartner: Dmitri Medwedew wird am 21. September 2009 vom damaligen Bundespräsidenten Hans-Rudolf Merz in Bern empfangen. Keystone

Was haben zwei Bären in einem Schweizer Zoo mit dem Krieg in der Ukraine zu tun? Eigentlich nichts, würden sie nicht als lebende Mahnmäler der engen schweizerisch-russischen Beziehung durch den «Bärenwald» im Berner Dählhölzli streifen. Und an einen Mann erinnern, der die Hoffnungen an ein dem Westen zugewandtes Russland einst weckte wie kein anderer. Und sie dann brutal zerstörte.

Mischa und Mascha, so heissen die Bären, waren 2009 das Geschenk des damaligen russischen Präsidenten Dmitri Medwedew an die Stadt Bern. Er brachte das pelzige Mitbringsel mit – im Rahmen des ersten Staatsbesuch Russlands hierzulande überhaupt.

Medwedew, ein schüchtern wirkender Anwalt aus St. Petersburg, regierte von 2008 bis 2012 Russland. Er war der Strohmann des Kremls und seine Präsidentschaft erlaubte es Putin, nach seiner ersten Amtszeit, die 2008 geendet hatte, erneut für das höchste Amt zu kandidieren.

Ja zum Bankgeheimnis: So viel Verständnis für die Schweiz

Öffentlichkeitswirksam nahm Berns Stadtpräsident Alexander Tschäppät (gestorben 2018) am 22. September 2009 im Bärengraben die Jungbären in Anwesenheit des Besuchs aus Moskau in Empfang. Stolz montierte man eine Plakette, die an das Gastgeschenk und den netten Besuch erinnern sollte, wobei Tschäppät selbst eine etwas schmerzhafte Begegnung hatte, biss ihn doch eines der Jungtiere in den Finger.

Direkt an der Geschenkübergabe war Präsident Medwedew nicht, zum Bärengraben schickte er seine Frau Swetlana Medwedewa (auf dem Bild mit dem erfreuten Berner Stadtpräsidenten Alexander Tschäppät und den Bärchen Mischa und Mascha). Keystone

Der Besuch Medwedews und seiner Frau dagegen lief komplett schmerzfrei ab. Gastgeber und Gäste zelebrierten Warmherzigkeit. Tschäppät sprach von einem «wunderbaren Geschenk» und die russische Botschaft wertete das Mitbringsel als «bärenstarkes und lebendiges Zeichen der Freundschaft zwischen Russland und der Schweiz».

Medwedew war voll des Lobes über die Schweiz und warb für eine neue, blockfreie Sicherheitsarchitektur in Europa, die auch im Interesse der Schweiz liege. Ferner betonte er die Unantastbarkeit des Schweizer Bankgeheimnisses.

Zur Erinnerung: Es war eine Zeit, in der das Schweizer Bankgeheimnis international arg in Bedrängnis geraten war und namentlich die USA sowie die EU die Schweiz zur Herausgabe von Bankdaten zwangen.

Medwedew hatte seine Freunde nicht nur in der Schweiz. Im Westen galt er als der liberale Hoffnungsträger, der ein zuverlässigeres Russland versprach als mit Wladimir Putin an der Spitze. Insbesondere die US-Regierung unter Barack Obama legte grosse Hoffnungen in die Beziehungen mit Russland und seinem Präsidenten Medwedew. Die Bilder von Medwedew mit Obama im Burger-Restaurant, ein Jahr nach dem Besuch in der Schweiz, gingen um die Welt.

Burger-Essen will gelernt sein: Medwedew mit Barack Obama 2010. Keystone

Die Kriegsrhetorik übertrifft noch diejenige von Putin selbst

Welch ein Kontrast zum Bild, das Ex-Präsident Medwedew, 56 Jahre alt, heute abgibt. Bewunderer sprachen von Eloquenz damals, auf den Bildern wirkt Medwedew zum Teil eher wie ein schüchterner Schulbub. Und nun das: Von allen Hassrednern in Russland ist Medwedew der lauteste.

Seit Russland in der Ukraine einmarschiert ist und der Westen Sanktionen ergriff, wirkt Medwedew alles andere als zahm. Eher führt er sich auf wie ein wild gewordener Bär. Er hetzt mit seinen Tiraden gegen die Ukraine und den Westen. Er zelebriert den Krawallbruder und zieht westliche Politiker durch den Kakao. Und rhetorisch geht er weiter als Kriegspräsident Putin selbst.

Seine Äusserungen platziert er am liebsten über den eigenen Telegram-Kanal oder via Twitter. Als im Juni Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz und dem italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi nach Kiew reiste, spottete er: «Die europäischen Fans von Fröschen, Leberwurst und Spaghetti lieben es, Kiew zu besuchen».

In Medwedews Arsenal der Geschmacklosigkeit und Provokation dürfen natürlich auch Nazi-Vergleiche nicht fehlen. Etwa in diesem Tweet vor wenigen Tagen:

Zuletzt rief er bereits den vollumfänglichen Erfolg von Russlands Spezialoperation aus: «Mit Russland wird nun ernsthaft gerechnet. Wie mit der Sowjetunion» schrieb er bei Telegram.

«Skrupellos»: Wie ein ehemaliger Regierungsrat Medwedew heute sieht

Über Medwedews Wandel zum Kriegsfalken reiben sich gerade jene die Augen, die Medwedew als einen angenehmen Zeitgenossen erlebt haben.

Zum Beispiel Josef Dittli. Vor 13 Jahren empfing auch er Medwedew anlässlich des Staatsbesuchs in der Schweiz. Dittli, damals Urner Sicherheitsdirektor, nannte Medwedew «angenehm» und «zuvorkommend». Angefragt von dieser Zeitung erinnert sich Dittli, der heute auf nationaler Ebene Uri im Ständerat vertritt, an das Treffen von damals: «Nach einem kurzen Austausch von ein paar wenigen Worten der Höflichkeit ging es im Konvoi zum Suworow-Denkmal in der Schöllenenschlucht.»

Auf Fotos sieht man dort Präsident Medwedew einen Kranz niederlegen zum Gedächtnis an die gefallenen Soldaten der Schlacht von 1799. «Medwedew wirkte unkompliziert, nahbar und war guter Laune», erinnert sich Dittli.

Russlands Präsident in der Schöllenenschlucht 2009. Keystone

Wie wertet Dittli den erlebten Medwedew von damals mit dem Hardliner von heute? «Ich bin schockiert, wie Medwedew sich äussert. Ich hätte nie gedacht, dass der damals so eloquent wirkende Medwedew so ein skrupelloser Machtmensch ist, welcher nichts vom Völkerrechts hält und dem die Einhaltung von internationalen Verträgen und von Menschenrechten nichts wert ist.»

Steckt wirklich Hass hinter den Äusserungen des Ex-Präsidenten?

Auf Telegram nannte Medwedew vor kurzem unverblümt den Grund für seine Tiraden gegen westliche Politiker:

«Ich hasse sie. Sie sind Bastarde und Degenerierte.»

Harte, unflätige Worte für einen Politiker. Doch hat sich Medwedew tatsächlich über die Jahre radikalisiert?

Wahrscheinlicher ist, Medwedews angebliche westliche Einstellung war aufgesetzt. Selbst die US-Regierung unter Obama realisierte gegen Ende der Präsidentschaft Medwedews, dass die Unterschiede zu Putin gar nicht beim Inhalt lag, sondern «beim Politikstil». Mit anderen Worten: Der Westen fiel auf den netten Medwedew herein.

Schon während seiner Präsidentschaft kursierten in Moskau Witze darüber, wie er von Putin ferngesteuert würde. Hinter der Show, die Medwedew abzog, trieb Putin seine Agenda voran und sicherte sich seine Machtbasis. Aus der Show findet Medwedew bis heute nicht mehr hinaus.

Der Name Medwedew stammt übrigens von «Bär». Und die kleinen Bären von damals, Mischa und Mascha, sind ausgewachsene Bären und streifen noch immer durch Berns Tierpark. Die Plakette, die an das Geschenk erinnerte, wurde in der Zwischenzeit abmontiert. Ganz ohne Brimborium. Es ist ein «bärenstarkes Zeichen der Freundschaft zwischen Russland und der Schweiz», an das man sich nicht so gern erinnert.

