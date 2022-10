Eine Niederlage von Russland bei Cherson wird vorstellbar

Ukraine-Krieg Russlands Truppen auf dem Rückzug – vollständige Niederlage in der Südukraine bei Cherson wird vorstellbar Ein blitzartiger Vorstoss der Ukrainer entlang des westlichen Dnjepr-Ufers hat die russischen Truppen an der Front von Cherson in grosse Bedrängnis gebracht. Unser Kriegsreporter Kurt Pelda berichtet von der Front. Kurt Pelda, Dnipro Jetzt kommentieren 05.10.2022, 10.18 Uhr

Zunehmend unter Druck und mit defensiven Aufgaben beschäftigt: Russische Soldaten in der Region Cherson. EPA

Seit Wochen beschiesst die ukrainische Armee das Gebiet westlich des Dnjepr mit Artillerie. Vom Nachschub über die Brücke bei Cherson und den Staudamm bei Nowa Kachowka sind die Russen nach Angriffen mit Präzisionsraketen weitgehend abgeschnitten. Man kann also davon ausgehen, dass sich die russischen Truppen an der Südfront ihrer wenig rosigen Lage bewusst sind.

Russen wenden Einkesselung ab

Allerdings konnten sich die Russen längere Zeit auf die Schutzwirkung des zweiten wichtigen Wasserlaufs in der Region verlassen. Die Ukrainer schafften es Anfang September zwar, einen Brückenkopf über den Inhulez-Fluss vorzutreiben, doch danach blieb der Angriff stecken. Die improvisierten Übergänge der Ukrainer bestanden aus Betonröhren und Gesteinsmassen, die Pioniertruppen im Inhulez zu Dämmen aufschütteten.

CH Media-Kriegsreporter Kurt Pelda berichtet aus der Ukraine über den Krieg. zvg

Die Russen reagierten darauf mit der Bombardierung eines Staudamms am Oberlauf des Flusses. Die darauf folgenden Überschwemmungen zerstörten viele dieser Übergänge. Ausserdem belegten die Russen die Umgebung der improvisierten Dämme mit präzisem Artilleriefeuer, das sie dank Videoaufnahmen von Drohnen bei Bedarf korrigierten.

Der Vorstoss von Norden her entlang dem Ufer des Dnjepr liess dann aber viele der Stellungen am Inhulez obsolet werden. Hätten die Russen wichtige Ortschaften wie Dawidiw Brid und Snihuriwka nicht aufgegeben, wären ihre Truppen dort eingekreist und von Cherson abgeschnitten worden. Es blieb also nur noch der Rückzug.

In Reichweite der ukrainischen Artillerie

Es ist zwar noch nicht möglich, sich von aussen ein genaues Bild von der Lage zu machen, aber konservativ geschätzt hat die Invasionsarmee am Westufer des Dnjepr ungefähr einen Viertel ihres Gebiets an die Ukrainer verloren. Wenn nicht alles täuscht, handelt es sich diesmal jedoch nicht um eine panikartige Flucht wie im Osten, sondern um einen einigermassen geordneten Rückzug. Offenbar gelang es den Russen, eine wichtige Brücke zu sprengen, um den Vorstoss der Ukrainer zu verzögern.

Ein ukrainischer Flab-Panzer Tunguska rückt in der Region Cherson vor. Kurt Pelda

Was nun im Süden passiert, ist unklar. Möglicherweise werden die Russen versuchen, neben Cherson und der dortigen Brücke über den Dnjepr ein zweites Gebiet beim Damm von Nowa Kachowka zu halten. Mit dem schrumpfenden Teil des eben noch annektierten «russischen Staatsgebiets» westlich des grossen Flusses droht den Invasoren dort jedoch weiteres Ungemach.

Ein grosser Teil der nunmehr verbleibenden russisch kontrollierten Zone bei Cherson wird fortan in Reichweite der schweren ukrainischen Artillerie zu liegen kommen. Damit wird die vollständige Niederlage des russischen Expeditionskorps in Cherson vorstellbar.

