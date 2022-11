Analyse: Russland zieht sich aus Cherson zurück

Analyse Ein grosser Sieg für die Ukraine: Russland zieht sich aus Cherson zurück Mit dem angekündigten Rückzug aus der Provinzhauptstadt Cherson gesteht Russlands Armee implizit ein, dass ihr Krieg in der Ukraine nicht mehr zu gewinnen ist. Wie und in welchem Zeitrahmen die Truppen über den breiten Dnjepr-Fluss gebracht werden sollen, ist noch unklar. Kurt Pelda Jetzt kommentieren 09.11.2022, 19.12 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte noch vor kurzem das Gebiet um Cherson zu Russland einverleibt. Nun ziehen sich die russischen Truppen zurück. Mikhael Klimentyev / Sputnik / K / EPA

Seit Monaten liegen die russischen Truppen am westlichen Ufer des Dnjepr unter ukrainischem Artilleriefeuer. Sämtliche Übergänge über den breiten Fluss haben die Ukrainer inzwischen für den Schwerverkehr unbrauchbar gemacht. Damit ist auch die Versorgungslage in der Provinzhauptstadt Cherson prekär geworden.

Mit dem Befehl an die Truppen in der Region Cherson, das westliche Ufer zu verlassen und zum östlichen Ufer überzusetzen, gesteht die russische Armeeführung ihre Niederlage an der ukrainischen Südfront ein. Cherson war und ist ein wichtiges Symbol für beide Kriegsparteien: Es war die einzige Provinzhauptstadt, die Russland erobern konnte.

Alles anzeigen

Geradezu peinlich ist der nun angekündigte Rückzug für Präsident Putin, der noch vor kurzem den Oblast Cherson zusammen mit drei weiteren ukrainischen Provinzen der Russischen Föderation einverleibt hat. Cherson liegt in Putins Sichtweise auf russischem Staatsgebiet, doch jetzt müssen sich die Russen kampflos von dort zurückziehen. Dadurch wird das Debakel, in das Putin Russland und seine Armee manövriert hat, für alle offensichtlich.

Als Begründung gab General Surowikin, der Oberbefehlshaber des Invasionskorps, die schwierige Versorgungslage der Truppen in Cherson an. Am anderen Ufer des Dnjepr könne man sich viel leichter verteidigen, und ausserdem gehe es darum, unnötige Verluste zu vermeiden. In der Region Cherson sind ein paar der besten Einheiten der russischen Streitkräfte stationiert. Darunter befinden sich Marineinfanteristen und Luftlandetruppen, deren Verlust nach einer langen Belagerung durch die Ukrainer nicht zu verkraften wäre. Russland braucht diese Truppen dringend, um andernorts die Front zu stabilisieren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen