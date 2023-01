Ukraine-Krieg Russland kündigt Grossoffensive auf Saporischschija an ‒ aber hat Putin überhaupt genügend Panzer? Die russische Armee versucht den von Kiew kontrollierten Teil des Donbass zu umzingeln. Derweil ist der britische Ex-Premier Boris Johnson in Kiew eingetroffen. Paul Flückiger, Warschau Jetzt kommentieren 22.01.2023, 17.01 Uhr

Ein ukrainischer Soldat auf einem T-72 Panzer in der umkämpften Ostukraine: Moskau hat am Wochenende die nächste Grossoffensive in der Region angekündigt. Oleg Petrasyuk / EPA

Die Grossstadt Saporischschija trotzt den Russen standhaft seit Ende Februar. Das soll sich nun ändern: Moskau hat am Wochenende eine Grossoffensive auf die Region angekündigt. Der ukrainische Generalstab bestätigte diese neue Entwicklung. Entlang der rund 200 Kilometer langen Frontlinie westlich des Donbass wurden am Sonntagmittag elf Ortschaften angegriffen, darunter die kleineren ukrainischen Städte Orachiw und Hulaj-Pole. Noch immer harren in der Gegend viele Zivilisten aus, meist ohne Strom und Heizung. Opferzahlen waren bis Sonntagabend noch keine bekannt.

Die neue Frontlinie befindet sich im Norden der von Russland bereits Ende Februar eroberten Landverbindung zwischen der prorussischen «Volksrepublik Donezk», die inzwischen in Russland einverleibt wurde, und der bereits 2014 von Russland völkerrechtswidrig annektierten ukrainischen Halbinsel Krim. Sie erstreckt sich über rund 180 Kilometer vom Ufer des Flusses Dnipro rund 30 Kilometer südlich der 750’000-Einwohnerstadt Saporischschija bis an die Grenze der Oblast Donezk.

Von dort sind es noch rund 50 Kilometer bis zur Separatisten-Hochburg Donezk, vor der De-facto-Abspaltung von Kiew im Sommer 2014 eine Millionenstadt. Rund um Donezk wird schon lang heftig gekämpft, nun aber will Russland offenbar vom Dnipro-Ufer von Süden her den noch von Kiew kontrollierten Nord-Donbass umzingeln. Die Städte Bachmut, Kramatorsk und Slowjansk würden damit vom ukrainischen Nachschub abgeschnitten.

Hat Russland überhaupt genügend Panzer?

Bislang ist unklar, ob die russische Armee wirklich über genügend Truppen und Panzer für so eine Grossaktion verfügt. Bisher gerieten eher die beiden Städte Melitopol und Berdjansk auf der russisch kontrollierten Landzunge unter Druck der ukrainischen Armee. In beiden rund 150’000-Einwohnerzentren kommt es immer wieder zu Explosionen. Bei Melitopol sollen zudem ukrainische Partisanen die Gegend unsicher machen.

Vor allem Grossbritannien hatte die Ukrainer dazu ermuntert, nach der Rückeroberung von Cherson auch diese russisch besetzte Landverbindung zu erobern. Doch der Dnipro mit seinen von den russischen Besatzern kurz vor dem Abzug gesprengten Brücken stellt offenbar für die ukrainische Armee ein zu grosses Hindernis dar. Am Sonntag griff sie immerhin wieder einmal die nach wie vor russisch besetzte Kleinstadt Oleschki am Ostufer des Dnipro an, rund zehn Kilometer südlich von Cherson. Von dort aus beschiesst die russische Armee fast täglich Cherson, wobei es immer wieder zu zivilen Opfern kommt.

Ein «wahrer Freund der Ukraine»: Der britische Ex-Premier Boris Johnson (l.) trifft in Kiew den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski (r.). AP

In Kiew ist derweil der britische Ex-Premier Boris Johnson angekommen. Er besuchte Butscha und Borodjanka. «Ein grosser, wahrer Freund der Ukraine besucht uns», sagte Staatspräsident Wolodimir Selenski auf seinem Telegram-Kanal.

Der britische Geheimdienst hatte am Sonntagmorgen in seinem täglichen Lagebericht davor gewarnt, dass sich der Kreml offenbar auf einen jahrelangen Krieg mit der Ukraine und dem Westen einstellt. Begründet wurde dies mit der Ankündigung des russischen Verteidigungsministers Sergej Schoigu, die russische Heeresstärke bis 2026 um 1,5 Millionen Soldaten ausbauen zu wollen.

