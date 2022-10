Ukraine: «Schmutzige Bombe» - was steckt hinter dem Vorwurf?

Ukraine-Krieg Russland beschuldigt die Ukraine eine «schmutzige Bombe» einsetzen zu wollen – was steckt hinter dem Vorwurf? Westliche Experten befürchten, dass Russland wegen der militärischen Misserfolge in der Ukraine selbst erwägt, eine Aktion unter falscher Flagge durchzuführen. Hans-Caspar Kellenberger Jetzt kommentieren 24.10.2022, 15.21 Uhr

Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu sorgt mit der Behauptung für Aufsehen, die Ukraine wolle eine «schmutzige Bombe» einsetzen. AP

Seit Russland die gross angelegte Invasion der Ukraine gestartet hat, schwebt die atomare Bedrohung wie ein Damoklesschwert über der Weltpolitik. Dies vor allem seitdem Russland an verschiedenen Frontabschnitten ebenjenes Krieges ins Hintertreffen geraten ist. Genau darum sorgte am Sonntagnachmittag auch Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu für Aufsehen: Schoigu rief seine Amtskollegen in Grossbritannien, Frankreich und der Türkei an – und behauptete, dass die ukrainische Regierung eine Attacke mittels einer «schmutzigen Bombe» plane.

Der Anschlag mit der «schmutzigen Bombe» solle dann, so Schoigu, Russland in die Schuhe geschoben werden, um den Aggressor im Ukraine-Krieg vor der Weltöffentlichkeit zu diskreditieren. Weiter behauptete die staatliche russische Nachrichtenagentur «Ria Nowosti» auch, dass Kiew kurz vor der Fertigstellung einer taktischen Atombombe sei. Was ist davon zu halten?

Eine radiologische Waffe, auch «schmutzige Bombe» genannt, ist eine Massenvernichtungswaffe, die aus einem konventionellen Sprengsatz besteht, der bei seiner Explosion radioaktives Material in der Umgebung verteilt. So wird die Wirkung der Explosion durch jahrelange radioaktive Kontamination und radioaktiven Niederschlag im Einsatzgebiet gesteigert.

Eine «schmutzige Bombe» ist jedoch keine Kernwaffe, da bei der Explosion keine Kernspaltung oder Kernfusion stattfindet. Ganz anders taktische und strategische Atombomben: Beides sind Kernwaffen, die sich vor allem durch ihre Wirkungskraft unterscheiden.

Die US-Atombombenangriffe auf Hiroshima (links) und Nagasaki (rechts) 1945. «Schmutzige Bomben» führen zwar genauso zu radioaktiver Verseuchung, sind aber keine Kernwaffen. Universal History Archive

Taktische Atombomben sollen ähnlich wie konventionelle Waffen zur Bekämpfung gegnerischer Streitkräfte eingesetzt werden. Ihr Wirkungskreis und in der Regel auch die Sprengkraft sind deutlich geringer als diejenige strategischer Atomwaffen. Letztere sollen Ziele im gegnerischen Hinterland und mitunter ganze Städte zerstören.

Dass die Ukraine nun eine taktische Atombombe zünden könnte, ist sehr unwahrscheinlich. Denn das kriegsgeplagte Land hat alle Atomwaffen aus sowjetischen Beständen nach dem Zerfall der Sowjetunion abgegeben. Dies im Rahmen des Budapester Memorandum von 1994, welches unter anderem der Ukraine Sicherheitsgarantien in Verbindung mit dem Beitritt des Landes zum Atomwaffensperrvertrag gab – als Gegenleistung für die Beseitigung aller Nuklearwaffen auf ihrem Territorium.

Die Ukraine weist die russischen Vorwürfe zurück. Jim Lo Scalzo / EPA

Auch den Vorwurf, eine «schmutzige Bombe» auf eigenem Territorium einsetzen zu wollen, wies die ukrainische Regierung postwendend zurück: «Die russischen Lügen über angebliche Pläne der Ukraine, eine «schmutzige Bombe» zu nutzen, sind so absurd wie sie gefährlich sind», reagierte Aussenminister Dmytro Kuleba auf Twitter. Die Ukraine stehe treu zum Atomwaffensperrvertrag.

Die westlichen Atommächte Frankreich, Grossbritannien und die USA haben Russlands Behauptung ebenfalls zurückgewiesen, die Ukraine wolle auf ihrem eigenen Gebiet eine nuklear verseuchte Bombe zünden. Die Behauptung über eine sogenannte «schmutzige Bombe» sei eindeutig falsch, hiess es in einem gemeinsamen Statement der Aussenminister der Länder.

«Die Welt würde jeden Versuch durchschauen, diese Behauptung als Vorwand für Eskalation zu nutzen.»

Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace sagte nach seinem Telefonat mit Schoigu, er habe die Behauptungen zurückgewiesen. Auch US-Aussenminister Antony Blinken schrieb nach einem Telefonat mit dem ukrainischen Aussenminister auf Twitter, die russischen Vorwürfe seien falsch.

Frankreich, Grossbritannien und die USA versicherten in ihrem Schreiben gleichzeitig, der Ukraine weiterhin humanitäre Hilfe sowie Unterstützung im Wirtschafts- und Sicherheitsbereich leisten zu wollen. «Wir halten daran fest, die ukrainischen Anstrengungen, ihr Territorium zu verteidigen, so lange wie nötig weiter zu unterstützen.»

Auch der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat die Weltgemeinschaft zu entschlossenem Widerstand gegen eine weitere Eskalation des Krieges durch Russland aufgerufen. Wenn Moskau der Ukraine vorwerfe, eine «schmutzige Bombe» werfen zu wollen, bereite es selber irgendetwas Schmutziges vor, sagte Selenski in seiner abendlichen Videoansprache. Die Welt müsse klarstellen, dass sie nicht bereit sei, diesen «Schmutz» zu schlucken.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski weist die Vorwürfe Schoigus entschieden zurück – und warnt die Welt. Sergey Dolzhenko / EPA

Der ukrainische Aussenminister Dmytro Kuleba blies ins gleiche Horn und warnte: «Die Russen beschuldigen andere oft dessen, was sie selber planen». Genau das wird von westlichen Beobachtern jetzt befürchtet. Experten schliessen nicht aus, dass Moskau wegen militärischer Misserfolge selbst den Einsatz eines solchen Sprengsatzes erwägen könnte – eine Operation unter falscher Flagge also, die dann den Ukrainern in die Schuhe geschoben würde.

Unterstellungen, wie diejenigen von Schoigu, sind zudem ein beliebtes Mittel der russischen Kriegsführung, um eigene Aktionen zu legitimieren. Dies zeigte sich unter anderem im syrischen Bürgerkrieg – und auch in der Ukraine.

Wladimir Putin unterstellte der Ukraine bereits zu Beginn des russischen Überfalls, ein Atomwaffenprogramm zu verfolgen. Gavriil Grigorov / AP

Denn Russlands Präsident Wladimir Putin hatte den Angriff auf das Nachbarland 2022 unter anderem damit gerechtfertigt, dass die Ukraine ein eigenes Programm zum Bau von Atomwaffen habe. Hinzu kommt die für Russland prekäre Lage an der Front: Moskau könnte angesichts der ukrainischen Erfolge in Cherson und der westlichen Unterstützung für Kiew versucht sein, «etwas zu tun», meinte der Experte Alexander Gabuev von der US-Denkfabrik Carnegie. Putin werde eine Niederlage nicht hinnehmen.

Weniger dramatisch schätzte das US-amerikanische Institut für Kriegsstudien ISW die Lage ein: Schoigus Äusserungen bereiteten keine russische Operation unter falscher Flagge vor, aber sie sollten die Nato-Länder von weiterer Hilfe für Kiew abhalten – indem im Westen die Angst vor einem Atomwaffenangriff geschürt wird. Russland könne das ukrainische Militär nicht stoppen und wende sich deshalb an die Staaten, die Einfluss auf die Ukraine hätten, schrieb auch der Moskauer Politologe Wladimir Frolow auf Twitter.

Mit Material der Dpa verfasst.

