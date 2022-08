Russen strömen via Finnland nach Europa - damit soll Schluss sein

Ukraine-Krieg Russen strömen via Finnland nach Europa, auch in die Schweiz - damit soll nun Schluss sein Weil fliegen nicht mehr geht, ist der Landweg über Helsinki das Tor der Russen nach Europa. Als einziges Land stellt Finnland noch Visa aus. Doch nun gibt es Widerstand: Soll man wirklich Putins Volk Sommerferien erlauben? Niels Anner, Kopenhagen Jetzt kommentieren 03.08.2022, 05.00 Uhr

Sie wollen per Bus nach Europa: Russische Touristen bei der Passkontrolle in Lappeenranta, Finnland. AFP

Es ist Ferienzeit, Reisezeit, das gilt auch für Russland. Und so paradox es tönen mag, Finnland hat die Russen vermisst. Zumindest in südlichen Städten wie Porvoo oder Lappeenranta, wo Warenhäuser das Geschäft mit Elektronik, Kosmetik oder Lebensmitteln auch mit russischen Beschriftungen betreiben.

Die Kundschaft aus dem Nachbarland im Osten ist hier seit Jahren ein sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor. Zwar hat die Kaufkraft abgenommen, aber einige Russen haben immer noch Geld fürs Shopping. Andere besuchen ihr Ferienhaus an einem friedlichen finnischen See oder geniessen einfach europäischen Komfort. Die Touristen sind in Finnland willkommen, trotz Ukraine-Invasion und Sanktionen.

Autos mit russischen Kennzeichen stauen sich an der Grenze

Im Gegensatz zu den baltischen Ländern oder Polen stellt Finnland als einziges EU-Land Russen weiterhin Visa aus und lässt sie ins Land. Dies ist seit dem 15. Juli wieder möglich, nachdem zuerst Helsinki, dann Moskau die Reisebeschränkungen aufgehoben haben – Restriktionen wegen Corona wohlgemerkt, nicht wegen des Ukraine-Kriegs.

Dieser spielte ebenso wenig eine Rolle wie der angestrebte Nato-Beitritt Finnlands, als Helsinki die Einreise wieder erlaubte. Seither sind mehr als Zehntausend Visa an Russen vergeben. Deshalb stauen sich Autos mit russischen Kennzeichen an den Grenzübergängen und täglich fahren mindestens ein halbes Dutzend bis auf den letzten Platz gefüllte Reisebusse von St. Petersburg nach Helsinki.

Mit Schengenvisum weiter nach Westeuropa

Ein Teil will in die Hauptstadt oder weiter in andere Teile Finnlands, sei es um Angehörige zu besuchen oder Ferien zu machen. Doch viele Russen fahren direkt zum Flughafen Helsinki. Von dort geht die Reise mit dem Schengenvisum nach ganz Europa, zum Beispiel ans Mittelmeer oder in die Schweiz.

Seit es keine Flüge in die EU mehr gibt, ist der Landweg über Finnland – neben dem teureren Flug nach Istanbul – für Russen einer der wenigen Wege in den Westen. Dabei geht es nicht primär um Leute, die ihrem Land beziehungsweise ihrem Regime den Rücken zuwenden wollen. Zwei Drittel der Visa würden zu touristischen Zwecken erteilt, ein Drittel für Familienbesuche, heisst es im Aussenministerium. Doch seit kurzem lehnt man dort mehr Visa-Anträge ab, vor allem dann, wenn man den Verdacht hat, das Zeil sei die direkte Weiterreise in die Ferien in der EU.

Denn der Druck in der Öffentlichkeit gegen die nach Finnland strömenden Russen nimmt zu. Nach einer scharfen Debatte in sozialen Netzwerken und giftigen Kommentaren in den Medien melden sich nun auch immer mehr Politiker aus den Sommerferien zu Wort. Der konservative Parlamentarier Jukka Kopra sagt:

«Es ist unhaltbar, dass ukrainische Bürger, darunter Frauen und Kinder, getötet werden, während Russen in der EU die Ferien geniessen.»

Die jetzige Situation schwäche die Sanktionen gegen Russland. Auch Politikerinnen und Politiker einer Mehrheit der anderen Parteien stellen sich gegen die Tourismus-Industrie und wollen zumindest die Regeln verschärfen oder Touristenvisa ganz auf Eis legen. Einige betonen, man dürfe Dissidenten oder Künstlern nicht den Weg nach Finnland verbauen.

100'000 Schengenvisa sind bereits ausgestellt

Auch die Regierung scheint umzudenken, will aber mitten in den Sommerferien keinen dringlichen Beschluss oder gar eine Gesetzesänderung durchpeitschen. Er persönlich sei für eine strikteres Vorgehen, erklärte der sozialdemokratische Minister Aki Lindén, der im Moment Regierungschefin Sanna Marin vertritt. Zuerst müsse jedoch die juristische Lage geklärt werden. Das Problem sind unter anderem die rund 100’000 bestehenden, oft mehrjährigen Schengen-Visa, die Finnland an Russen ausgestellt hat.

Familienbesuche, darüber herrscht weitgehend Einigkeit, sollen immer möglich bleiben. Und gerne auch mehr, hofft Boris Surovtsev aus St. Petersburg. Finnland sei ein wunderschönes Land, das er seit zwölf Jahren immer wieder besuche, erklärte der 37-Jährige gegenüber Journalisten. «Sollte ich nicht mehr herkommen dürfen, wäre ich sehr traurig. Ich hoffe, der Krieg hört bald auf.»

