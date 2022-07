Ukraine-Krieg Rote Punkte überall: Wie eine Karte der Nasa den Kriegsverlauf in der Ukraine aufzeigt Die US-Raumfahrtbehörde zeichnet Extremtemperaturen auf der ganzen Welt in Echtzeit auf. So zeigen die Bilder der Ukraine den Kriegsverlauf anhand des Artilleriebeschusses entlang der Frontlinien. Ein ETH-Experte zeigt indes auf, wo die Karte der Nasa ihre Grenzen hat. Hans-Caspar Kellenberger Jetzt kommentieren 23.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die interaktive Feuerkarte der US-Raumfahrtbehörde Nasa zeigt Temperaturanomalien auf der ganzen Welt in Echtzeit. Ins Auge fallen hierbei die jährlichen Savannenbrände im südlichen Afrika. Screenshot FIRMS

Die Satellitenkarte der US-Raumfahrtbehörde Nasa beobachtet Brandherde auf der ganzen Welt – und das in Echtzeit. Die Satelliten registrieren thermale Anomalien vom Weltall aus und führen die Daten im «Fire Information for Resource Management System» (Firms) zusammen. So brennt das südliche Afrika gegenwärtig lichterloh – denn es ist die Jahreszeit der Savannenbrände.

Die Karte unterscheidet in der Darstellung allerdings nicht zwischen Feuersbrünsten und anderen Temperaturanomalien, die zum Beispiel auch auf wärmeproduzierende Industrieanlagen zurückgeführt werden können. Somit zeigt Firms auch «unnatürliche» Brandherde und lokale Extremtemperaturen, die mitunter auch durch Kampfhandlungen, den Einsatz von Artilleriewaffen oder durch Luftangriffe, entstehen können.

Der Frontverlauf in der Ost- und Südukraine am 8. Juli anhand der Daten der US-Raumfahrtbehörde Nasa. Der Artilleriebeschuss führt zu Temperaturanomalien, die von Firms registriert werden. Screenshot FIRMS

So werden die Daten von Firms vermehrt auch von Kriegsbeobachtern genutzt, um die Verschiebung von Frontlinien zu beobachten oder einzelne Raketenangriffe auf bestimmte Orte zu verifizieren. Marcel Berni, Strategieexperte von der Militärakademie an der ETH Zürich, bewertet Firms demnach «als geeignetes Tool, um einen groben Überblick über schweren Artilleriebeschuss zu erhalten». Die AZ hat deshalb vier Ereignisse des Kriegs in der Ukraine herausgesucht, um die Nutzung der Nasa-Echtzeitkarte zu veranschaulichen.

Am 24. Februar greifen russische Truppen die Ukraine von Norden her an. Ziel ist die Einnahme der Hauptstadt Kiew mit einem schnellen Vorstoss. Dieser kommt aber im Nordwesten in den Vororten der Hauptstadt zum Stillstand. Die ukrainischen Verteidiger leisten erbitterten Widerstand. Und so wird Mitte März noch immer um den Flughafen Hostomel und Vororte wie Butscha, Borodianka oder Irpin gekämpft.

Alles anzeigen

Und das zeigt auch die Karte der Nasa: Am 22. März werden zahlreiche Einschläge durch Beschuss in den Vororten sowie in der Stadt selbst registriert. Am 29. März verkündet der ukrainische Generalstab dann die Befreiung des Vorortes Irpin. Die russischen Truppen ziehen sich währenddessen vollständig aus der Region nördlich von Kiew zurück. Ihre versuchte Umfassung Kiews scheitert. Auf der Karte verschwinden die Temperaturanomalien rund um Kiew per 30. März wieder.

Auch die Belagerung der Hafenstadt Mariupol, ein weiterer trauriger Höhepunkt des bisherigen Kriegsverlaufs, kann mit Firms nachverfolgt werden. Die Stadt am Asowschen Meer wird zwischen März und Mai in Schutt und Asche gelegt. Russische Einheiten rückten von allen Seiten langsam im Häuserkampf vor, begleitet von Angriffen mit schwerer Artillerie.

Dieses Bild zeigt sich sodann auch in den Firms-Daten. Am 23. März werden zahlreiche Einschläge in der ganzen Stadt dokumentiert. Insbesondere die Innenstadt und der Hafen werden unter Feuer genommen. Auch das Asowstahl-Stahlwerk ist bereits Ziel des Beschusses.

Alles anzeigen

Nimmt man das Firms-Standbild vom 20. Mai, sind keine Einschläge mehr zu sehen. Dies nachdem während Tagen konstant das Asowstahl-Stahlwerk der Stadt beschossen wurde. Nach dreimonatigem Widerstand gaben die letzten im Stahlwerk verschanzten ukrainischen Verteidiger auf.

Zerstörtes Gebäude und ausgebrannte Busse am 23. März in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol. Maximilian Clarke/Imago

Der Verlauf des Kriegs lässt sich mittels der Nasa-Daten aber auch in einem grösseren Kontext aufzeigen.

Zum Beispiel anhand der russischen Grossoffensive in der Ostukraine, die am 19. April startet und welche von den Ukrainern seit Wochen erwartet wurde. Ziel der russischen Invasoren ist die vollständige Eroberung der ukrainischen Oblaste Luhansk und Donezk. Die Offensive wird durch massiven Artilleriebeschuss eingeleitet.

Dabei werden die Städte Sjewjerodonezk und Lyssytschansk massiv beschossen. Anfang Mai ist bereits die Zangenbewegung im Umland der beiden Städte anhand russischer Artillerieschläge sichtbar. Einen Monat später wiederum stehen beide Orte unter dauerndem Beschuss.

Alles anzeigen

Die Ost-Offensive der russischen Armee verkommt zeitweise zum Stellungskrieg, wie auch die Nasa-Daten zeigen. Während fast zweier Monate werden die Temperaturanomalien in der gleichen Region registriert, ohne nennenswerte Gebietsgewinne auf beiden Seiten. Trotzdem fällt am 25. Juni Sjewjerodonezk nach dem Rückzug der ukrainischen Truppen, am 3. Juli folgt die Zwillingsstadt Lyssytschansk. Die russischen Streitkräfte beschiessen in der Folge unter anderem die Städte Siwersk und Bachmut.

Das Umland der Städte Siwersk und Bachmut wird am 22. Juli beschossen. Die beiden Städte sind das nächste Ziel der russischen Offensive in der Ostukraine. Screenshot FIRMS

Denn die Linie Siwersk-Soledar-Bachmut gilt als nächste Verteidigungslinie der Ukraine vor dem Ballungsraum um die Grossstädte und Industriestandorte Slowjansk und Kramatorsk, deren Einnahme neues Ziel der russischen Truppen ist.

Auch der Blick auf die gesamte Ukraine zeigt den Frontverlauf eindrücklich auf. Die «Feuerlinie» der Nasa-Daten stimmt weitgehend mit ihm überein. Die Bilder zeigen, wie sich der Fokus der russischen Invasoren im Laufe der Zeit von der gesamten Ukraine auf den Osten und Süden des Landes verlagert.

Alles anzeigen

Beim Vergleich der Standbilder für den 8. und den 12. Juli fällt zudem auf, dass der Beschuss stark abnimmt. Tatsächlich stellten sich die russischen Streitkräfte ab diesem Zeitpunkt und nach Angaben aus Kiew in der Ostukraine neu auf, um ihre Offensive in der Donbass-Region fortsetzen zu können.

Alles anzeigen

Kriegsbeobachter wiederum werteten die Abnahme des Beschusses als Zeichen, dass der Einsatz von Himars-Raketenwerfern durch die ukrainische Armee zur Zerstörung von russischen Munitionslagern führte, was die russische Offensive im Osten verlangsame.

Für ETH-Strategieexperte Marcel Berni haben die Nasa-Daten aber auch ihre Grenzen. Denn: «Beschuss heisst nicht automatisch Erfolg», wie er zu bedenken gibt. «Und der Abschuss von Artillerie ist auch sehr munitionsintensiv. Über die Reserven an Munition und Personal sehen wir auf den Bildern nichts.» Da Krieg aber immer ein hochdynamisches und komplexes Unterfangen sei, geben uns die Bilder der Nasa eine Variable von vielen, so der Strategieexperte.

Gegenwärtig steigert sich der Beschuss in der Region Cherson. Ein Zeichen für die ukrainische Offensive zur Rückeroberung der von Russland besetzten Gebiete am Schwarzen Meer? (Bild vom 21. Juli) Screenshot FIRMS

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen