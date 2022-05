Putins perverse Parade: Weitere Ukraine-Lügen in Moskau

Ukraine-Krieg Putins perverse Parade: War die Weltkriegsangst unbegründet? Drei Erkenntnisse zur Rede in Moskau Von einer Generalmobilisierung oder gar einer konkreten Nukleardrohung fürchtete sich die Welt vor Putins Auftritt in Moskau am Montagmorgen. Doch dann trat der Kreml-Herrscher ans Mikrofon –und es kam alles anders. Samuel Schumacher 1 Kommentar 09.05.2022, 10.30 Uhr

Keine neuen Nukleardrohungen, keine Generalmobilmachung: Wladimir Putins Rede blieb hinter den Befürchtungen westlicher Beobachter zurück. Doch Putins Worten traut längst niemand mehr. Keystone

Wladimir Putin schüttelte auf dem Roten Platz in Moskau die Hände von hochdekorierten Herren, spienzelte kurz in den wolkenverhangenen Himmel, liess die ersten Paraderegimente über den Platz ziehen und seinen Verteidigungsminister im «0001MO»-Nummernschild (das Pendant zum Schweizer «BE 1») vor die Ehrentribüne karren. Dann, kurz nach 10 Uhr Moskauer Zeit, trat der 69-jährige Kreml-Herrscher vor den rund 11'000 versammelten Soldaten und Offizieren ans Mikrofon.

Die Spekulationen darüber, was Putin anlässlich der traditionellen russischen Gedenkfeier an den Sieg über die Nazis am 9. Mai 1945 in Moskau sagen würde, gingen in den vergangenen Tagen hoch. Insbesondere die Furcht vor konkreten nuklearen Drohungen oder einer Generalmobilisierung, die den Krieg gegen die Ukraine auf eine neue Eskalationsstufe gehoben hätte, war gross.

Doch nichts dergleichen passierte. Drei Erkenntnisse zur überraschend zahmen Rede des russischen Machthabers:

Putin schreckt vor weiterer Eskalation zurück

Der Krieg in der Ukraine verlief bislang nicht nach dem ursprünglichen Plan. Kiew hielt dem russischen Angriff stand, in Mariupol kämpfen die Soldaten im umzingelten Asowstal-Werk weiter und im Donbass drängten die ukrainischen Truppen die Russen teilweise gar zurück. Putin hätte seine Ansprache in Moskau dazu nutzen können, seinen ins Stocken geratenen Krieg etwa mit einer Generalmobilisierung sämtlicher erwachsener Männer oder mit einer konkreten Nukleardrohung neuen Antrieb zu geben. Beides ist nicht passiert. Er lavierte über die Heldentaten russischer Truppen im Zweiten Weltkrieg und betonte in zynischer Manier:

«Wir müssen sicherstellen, dass sich der Horror eines weltweiten Krieges nicht wiederholt.»

Er schimpfte über die Amerikaner, die ihre «Satellitenstaaten» erniedrigten, und wiederholte seine verklärende Sicht auf die in der Ukraine kämpfenden Truppen, die den russischen Kampf gegen den Nationalsozialismus weiterführten. Seine Ansprache erhielt aber explizit keine neuen Marschbefehle, keine neuen militärischen Ziele und keine Mobilmachungsankündigungen.

Putin gesteht militärisches Versagen ein

Lange hat sich Russland der Tatsache verweigert, dass eigene Männer in der Ukraine ums Leben kommen. Westliche Schätzungen gehen von mindestens 15'000 gestorbenen russischen Soldaten aus. Die Ukraine spricht gar von bis zu 23'000 gefallenen Russen. Putin aber liess das Thema lange unberührt – bis jetzt.

Stramm marschierten die 11'000 Soldaten und Offiziere über den Roten Platz in Moskau. Ein starker Kontrast zum mehrheitlichen militärischen Versagen von Putins Truppen in der Ukraine. Keystone

In seiner Ansprache gab er zu, dass Russen auf den ukrainischen Schlachtfeldern gefallen seien. Die Regie blendete die glattrasierten Gesichter der kantigen Soldaten auf dem Roten Platz ein, die – wie Putin behauptete – teils «direkt zurück aus dem Krieg» in die russische Heimat gekommen seien. In dem Putin die gefallenen Soldaten (ohne eine Zahl zu nennen) in einem Satz mit den im Zweiten Weltkrieg umgekommenen Russen erwähnte, versuchte er, die russischen Opfer im Ukraine-Krieg als «gefallene Helden» zu inszenieren, auf die «Mütter, Brüder und Freunde» stolz sein sollten.

Putin erklärt den Donbass zum Hauptschlachtfeld

Einen wirklichen Sieg konnte Putin in Moskau nicht verkünden. Auffällig häufig aber erwähnte er in seiner kurzen Ansprache den Donbass.

«Ihr kämpft für euer Heimatland, dafür, dass die Lehren des Zweiten Weltkriegs nicht vergessen werden»,

... sagte Putin an die Adresse der im Donbass stationierten Truppen. Mehrfach wiederholte er die Mär, dass Moskaus Gesandte im seit 2014 umkämpften ukrainischen Donbass gegen Nazis kämpfen und die unterdrückte Bevölkerung befreien würden.

Nach Putins Rede scheint klar: Von der Eroberung von Kiew oder gar der einst geplanten Aberkennung des ukrainischen Existenzrechts ist der Kreml-Herrscher inzwischen abgerückt. Sein Fokus liegt auf dem ostukrainischen Donbass.

Warnung zum Schluss: Auf Putins Wort ist kein Verlass

Für all jene, die befürchteten, dass Putin mit seiner Moskauer Rede den Krieg im Handumdrehen eskalieren lassen könnte (oder dies auch ohne verfügbare Mittel mindestens rhetorisch versuchen würde), dürfte der Auftritt am Montagmorgen eine leichte Entspannung bringen.

Weltkriegsveteranen als falsche historische Fassade: Putins Moskauer Parade war nichts als eine perverse Farce. Keystone

Die Gräueltaten, die seine Männer in der attackierten Ukraine begehen, kann Putins hübsch herausgeputzte Parade aber nicht vergessen machen. Und: Das militärische Versagen seiner vermeintlich schlagkräftigen Armee kann die pompös aufgezogene Parade nicht übertünchen.

Ganz wichtig bleibt vor allem eine Erkenntnis, an die etwa der ukrainische Aussenminister Dmytro Kuleba unlängst erinnert hat. Kuleba sagte:

«Wir haben gelernt, die Russen nicht an ihren Worten zu messen, sondern nur an ihren Taten.»

Das gilt auch und vielleicht ganz besonders am Tag von Putins perverser Parade. Noch während Putin neben der Ehrenflamme auf dem Grab des unbekannten Soldaten in Moskau stand, an dem in der Vergangenheit auch westliche Staatsoberhaupter zu Ehren der Gefallenen im Zweiten Weltkrieg Kränze niedergelegt hatten, ging in Kiew wieder der Raketenalarm los. Und auf Putins Befehl machen sich in diesen Stunden 15'000 neue Soldaten auf den Weg in den Donbass.

