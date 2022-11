Abzug aus Cherson: Russland will kampferprobte Truppen retten

Ukraine-Krieg Putin will kampferprobte Truppen retten: Wie geht der russische Abzug aus Cherson vor sich? Was bedeutet der russische Rückzug an der ukrainischen Südfront? Unser Kriegsberichterstatter Kurt Pelda beantwortet die wichtigsten Fragen. Kurt Pelda Jetzt kommentieren 10.11.2022, 17.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ukrainische Soldaten feuern in der Nähe der so wichtigen südukrainischen Stadt Cherson eine Kanone des Typs «Pion» ab. Bild: Stanislav Kozliuk/ EPA (9. November 2022)

Russland will seine Truppen aus Cherson und vom westlichen Ufer des Dnjepr abziehen. Wie soll das funktionieren?

Kurt Pelda: Auf dem Höhepunkt ihrer Macht hatten die Russen laut dem ukrainischen Militärgeheimdienst schätzungsweise 40'000 Soldaten in der Region Cherson stationiert. Sie mitsamt schwerem Material über einen fast einen Kilometer breiten Fluss zu bringen, ist eine Herkulesaufgabe. Einerseits muss ein Teil der Truppen den Rückzug gegen Vorstösse der Ukrainer absichern. Dabei ist es möglich, dass einzelne Einheiten in Panik geraten, weil sie befürchten, nicht mehr rechtzeitig über den Fluss zu kommen. Die Folge wäre Chaos. Anderseits sind die am Flussufer auf das Übersetzen wartenden Einheiten dem ukrainischen Artilleriefeuer ausgesetzt.

Gibt es keine Brücken über den Dnjepr?

Es gibt eine Strassen- und eine Eisenbahnbrücke in der Nähe von Cherson und einen grossen Staudamm etwas weiter entfernt. Alle Übergänge sind nach ukrainischen Raketenangriffen für den Schwerverkehr aber nicht mehr zu benützen. Der Rückzug erfolgt deshalb vor allem mit Fähren.

Was passiert, wenn die Russen das westliche Ufer verlassen haben?

Die Ukrainer stossen bereits jetzt vorsichtig in aufgegebene Ortschaften nach. Eine grosse Frage ist, was die Russen mit den Brücken und dem Staudamm von Kachowka machen. Falls Moskau den Damm sprengen lässt, gäbe es Überschwemmungen, vielleicht sogar verheerende. Die Russen haben die Zivilbevölkerung von beiden Ufern bereits evakuiert beziehungsweise deportiert. In dem entvölkerten Landstreifen am Ostufer werden sich die russischen Soldaten in den nun leeren Häusern der Zivilisten einnisten, in der Hoffnung, dort überwintern zu können.

Die russische Militärführung hat den Rückzug auch damit begründet, dass man das Leben der Soldaten schützen wolle. Ist da etwas dran?

An anderen Frontabschnitten, im Donbass, setzen die Russen menschliche Angriffswellen gegen ukrainische Stellungen ein und verheizen damit ganze Bataillone. Von Rücksicht auf das Leben der eigenen Soldaten also keine Spur. In der Region Cherson waren oder sind aber einige der besten Einheiten des russischen Invasionskorps stationiert. Diese braucht die Militärführung unbedingt, was heisst, sie wird sie retten wollen. Die US-Streitkräfte schätzen, dass Russland in der Ukraine inzwischen mehr als 100'000 getötete und verwundete Soldaten zu beklagen hat. Gut trainierte, ausgerüstete und motivierte Einheiten vor der sicheren Vernichtung zu bewahren, ergibt für Russland militärisch also sehr viel Sinn. Das gilt auch überhaupt für den Rückzug vom westlichen Dnjepr-Ufer. Ohne das Lavieren des Kremls hätten die russischen Generäle diesen drastischen Schritt wahrscheinlich schon viel früher befohlen. Die militärische Lage in Cherson war wegen der unterbrochenen Nachschubwege aussichtslos.

Was können die Ukrainer nun aus ihrem Sieg machen?

Vorerst bleiben erhebliche russische Truppenverbände am Westufer, und wir wissen nicht, wie lange das Übersetzen über den Fluss von so vielen Soldaten und Material dauern wird. Bisher haben sich die Russen an der Front von Cherson bemüht, möglichst wenig schweres Kriegsgerät in die Hände der Ukrainer fallen zu lassen. Anders als im Osten des Landes war es ein geordneter Rückzug. Am Ende werden auf ukrainischer Seite wahrscheinlich ein Teil der in Cherson kämpfenden Verbände frei für andere Aufgaben. Ein denkbares Szenario wäre, dass die Ukrainer die Gegenoffensive im äussersten Süden des Landes wegen der schwierigen Überquerung des Dnjeprs auf Eis legen und im mittleren Frontabschnitt, zum Beispiel in der Nähe des russisch besetzten Kernkraftwerks von Saporischja, eine neue Offensive starten. Aber das ist Spekulation.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen