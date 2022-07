Ukraine-Krieg Paris und Moskau buhlen um Afrika: Die knallharten Interessen hinter den Reisen von Sergej Lawrow und Emmanuel Macron Was hinter den Trips von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und von Russlands Aussenminister Sergej Lawrow steckt. Stefan Brändle, Paris und Markus Schönherr, Pretoria Jetzt kommentieren 28.07.2022, 05.00 Uhr

Auf Afrika-Tour: Russlands Aussenminister Sergej Lawrow (l) mit Ugandas Präsident Yoweri Museveni. EPA (Entebbe, 26. Juli 2022)

Auch wenn es ein zeitlicher Zufall ist, sagt er viel aus über das Ringen um den Einfluss in einer diplomatisch sonst gerne vergessenen Region – Afrika. Am Samstag startete Sergej Lawrow zu einer ausgedehnten Afrikatournee von Ägypten über Äthiopien und Uganda bis nach Kongo. Zwei Tage später verliess Emmanuel Macron Paris Richtung Kamerun, Benin und Guinea-Bissau.

Diese Reisediplomatie hat nichts Diplomatisches: Franzosen und Russen liefern sich einen Kampf mit allen Mitteln, russischerseits auch schmutzigen – vom Propagandakrieg bis zum brutalen Einsatz von Privatmilizen. In Kairo machte Lawrow die westlichen Sanktionen verantwortlich für die Lieferengpässe für Getreide. Moskau sei hingegen mit der Türkei übereingekommen, auch Afrika mit ukrainischem Weizen zu versorgen. Dass die russische Armee gleichentags den Hafen von Odessa bombardierte, unterschlug der russische Aussenminister geflissentlich.

Macrons Afrikareise unter dem Vorzeichen der Terrorbekämpfung

Macron hat leichtes Spiel, diese Verdrehungen zu entlarven. In der kamerunesischen Hauptstadt Yaunde warf er Russland vor, die Nahrungsmittelknappheit als «Kriegswaffe» einzusetzen und Afrika mit Fake News zu überziehen. Mit den Falschmeldungen meinte er Angriffe der russischen Privatarmee Wagner auf jihadversehrte Dörfer in Mali. Diese Angriffe unterstellte Moskau später dem französischen Armee-Einsatz «Barkhane».

Macron stellt seine Afrikareise unter das Vorzeichen der Terrorbekämpfung. Das kommt in Kamerun gut an, wo die islamistische Miliz Boko Haram immer wieder aus Nigeria eindringt. Zugleich befürchtet die anglophone Minderheit im Westen Kameruns aber, dass sich Staatschef Paul Biya, der das Land seit 40 Jahren mit eiserner Hand führt, damit auch französische Rückendeckung sichert.

Die russische Propaganda prangert deshalb die «Kolonialmentalität» Frankreichs an. Genau diesen Ausdruck benützte im Mai auch der malische Aussenminister Abdoulaye Diop bei einem Besuch in Moskau. Seine Militärjunta spielt offen mit antifranzösischen Ressentiments. Diese kommen in der malischen Hauptstadt Bamako regelmässig bei Anti-Frankreich-Demos zum Ausdruck.

Die Abneigung gegen Frankreich sitzt tief

Macron gelingt es kaum, den tiefsitzenden Aversionen der malischen Jugend etwas entgegenzusetzen. Während Lawrow das afrikanische Schweigen im Ukraine-Krieg als «wohlüberlegt» lobt, macht der französische Präsident den Afrikanern in Yaunde Vorhaltungen: Sie verhielten sich «scheinheilig», da sie die – russischen – Urheber des Angriffs auf die Ukraine nicht beim Namen nennen.

Die russische Seite hätschelt derweil die afrikanischen Potentaten: In der Hauptstadt Kongos, Brazzaville, traf Lawrow am Montag Staatschef Denis Sassou Nguesso, der schon 1979 erstmals an die Macht gekommen war. Heute wechselt er wieder einmal die Seite, nachdem er schon mit den Franzosen und den Amerikanern kooperiert hatte.

Dass die Russen mit autokratischen «Dinosauriern» wie Sassou Nguesso kutschieren, wird ihnen in Afrika allerdings kaum vorgehalten: Im Unterschied zu den Franzosen machen die Putin-Diplomaten gar nicht erst moralische Ansprüche geltend.

Die tief sitzenden antifranzösischen Gefühle nutzt Lawrow zynisch, aber geschickt aus: Auf seiner Charmeoffensive durch Afrika erwähnt der russische Aussenminister gerne, dass es die Sowjetunion gewesen sei, die Länder wie Mali in den sechziger Jahren unterstützt hätten, als sie die Unabhängigkeit von der Kolonialmacht Frankreich errungen hätten.

Für die Länder Afrikas könnte es teuer werden

Waffenlieferungen, russische Söldner in Konfliktgebieten, Energiedeals, Handelsverträge, eine Expansion seiner Auslandsmedien – das Arsenal, mit dem Russland in den neuen Kalten Krieg zieht, ist vielfältig. Afrikas Regierungen scheinen nicht abgeneigt.

Allerdings hat die Realität des Krieges längst auch die afrikanischen Länder eingeholt – an den Zapfsäulen wie in den Bäckereien. Letzteres ist nicht verwunderlich, denn der Kontinent bezieht 40 Prozent seines Weizens aus den osteuropäischen Kriegsstaaten. Erst im Juni war der Vorsitzende der Afrikanischen Union, Senegals Präsident Macky Sall, nach Russland gereist, um Putin an die «ernste Hungerkatastrophe» zu erinnern, die Afrika aufgrund des Exportstopps drohe. Entsprechend wurde das Abkommen über die Getreide-Ausfuhr begrüsst. Sollte dieses nicht halten, könnte der Schulterschluss mit Russland die afrikanischen Staaten teuer zu stehen kommen. So analysiert der Afrika-Experte der BBC, Will Ross: «Einige afrikanische Machthaber dürften wissen, dass ihre eigene Position wackelt, wenn das Volk sich kein Essen mehr leisten kann.»

