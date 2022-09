Ukraine-Krieg «Nun glauben viele Ukrainer ernsthaft an einen Sieg über Russland» Unser Kriegsreporter Kurt Pelda ist zurück in der Ukraine und beantwortet die drängendsten Fragen zur aktuellen Lage – nach 210 Tagen russischem Angriffskrieg. Kurt Pelda, Odessa Jetzt kommentieren 21.09.2022, 05.00 Uhr

Ein ukrainischer Soldat im befreiten Gebiet in der Gegend von Charkiw. Vom russischen Banner an der Hauswand sind nur noch Fetzen übrig. Oleg Petrasyuk/EPA

Diesen Plan hat Kiew schon seit längerem verkündet, nur haben das die meisten Leute im Westen nicht ernst genommen. Sie glaubten weiterhin an die Unbesiegbarkeit der russischen Armee. So gesehen ist es also nichts Neues. Nach wie vor sind die Ukrainer im nördlichen Donbass in der Offensive, allerdings rücken sie viel langsamer vor als noch beim Durchbruch in der Nähe von Charkiw und der darauffolgenden Flucht der russischen Armee.

CH-Media-Kriegsreporter Kurt Pelda ist zurück in der Ukraine. zvg

Auch im Süden geht die ukrainische Offensive weiter. Dort allerdings hat man es nicht eilig, man wartet, bis den vom Nachschub weitgehend abgeschnittenen Russen am westlichen Ufer des Dnjepr Munition und Nahrungsmittel ausgehen.

Politisch ergibt ein Vordringen ukrainischer Landstreitkräfte auf russisches Gebiet keinen Sinn. Kiew würde riskieren, die westliche Unterstützung zu verlieren. So sind die Ukrainer schon bei einer früheren Gegenoffensive bis an die russische Grenze vorgestossen, ohne diese zu überschreiten.

Ein brennendes Öldepot in der russischen Stadt Belgorod, nahe an der ukrainischen Grenze, am 1. April. Emercom Of Russia Press Service/EPA

Allerdings hat es schon mehrere Luftangriffe der Ukrainer auf Öldepots und Raffinerien auf russischem Staatsgebiet gegeben. Anzufügen bleibt noch, dass Moskau die völkerrechtswidrig besetzte Halbinsel Krim als russisches Territorium betrachtet. Die Ukrainer sehen das natürlich anders – und auch die USA haben klargemacht, dass sie Angriffe auf die Krim für legitim halten.

Russland hat noch nie einen Krieg verloren, wenn es um die Verteidigung der Heimat geht. Napoleons und Hitlers Angriffe sind da gute Beispiele. Das wissen die Ukrainer. Sie wollen bestimmt nicht, dass sich die Russen plötzlich als Verteidiger in ihrem eigenen Land sehen. Die russische Bevölkerung würde sich in einem solchen Fall noch mehr um Putin scharen, und das will die Ukraine bestimmt verhindern.

Eine Verletzung der russischen Grenzen von vor 2014 würde auch im Westen nicht goutiert. Die Ukraine würde dann keine oder viel weniger Hilfe aus Europa und den USA erhalten.

Die Stimmung ist ganz anders als noch im Juli oder im März, bei meinen letzten beiden Reisen. Nun glauben viele Ukrainer ernsthaft an einen Sieg über Russland, und entsprechend wird gefeiert und mit etwas mehr Optimismus in die Zukunft geblickt. Die Ukrainer wissen aber, dass unter Umständen ein harter Winter bevorsteht. Auch hier versuchen sich die Menschen mit Brennholz und Holzöfen einzudecken.

Weil ich mich in der Ukraine aufhalte und nicht in Russland, kann ich diese Frage nicht befriedigend beantworten. Die Niederlage bei Charkiw ist jedenfalls ein Thema in den Medien, den Fernsehshows und auf den Kanälen der russischen Kriegsreporter. Es werden Sündenböcke gesucht. Zudem nimmt die Kritik an Putin und dem Krieg zu.

Nicht mehr beste Freunde: Wladimir Putin und Popdiva Alla Pugatschowa bei einer Preisverleihung in Moskau im Dezember 2014. Alexei Druzhinin/AP

So hat die Sängerin und Popdiva Alla Pugatschowa, die zu Sowjetzeiten Kultstatus erlangte und auch heute noch sehr populär ist, kürzlich gesagt, dass Russlands Krieg das Land zum Paria gemacht habe. Pugatschowa setzte sich auch für Redefreiheit und ein «Ende des Sterbens unserer Jungs für illusorische Ziele» ein. Das sind bemerkenswert offene Worte in Putins Russland.

Man fragt sich da schon, woher der deutsche Generalinspekteur seine Informationen bezieht. Russland hat in kurzer Zeit mehr als 6000 Quadratkilometer ukrainischen Bodens verloren, es ist also schwierig, dahinter keine Grossoffensive zu sehen.

Der deutsche Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn. Lajos Soos/EPA

Ein anderer deutscher General hat sich dazu diametral entgegengesetzt geäussert. Er meinte, dass die ukrainische Gegenoffensive ein Paradebeispiel wie aus dem Lehrbuch sei. Richtig ist es dagegen, vor zu grosser Euphorie zu warnen. Die Ukraine hat eine wichtige Schlacht gewonnen, aber den Krieg noch nicht.

Selbst habe ich noch nichts davon bemerkt, aber ich bin ja auch erst vor kurzem wieder in der Ukraine angekommen. In den sozialen Medien wird berichtet, dass iranische Kamikazedrohnen ukrainische Radars und Flugabwehrstellungen angegriffen und zerstört hätten. Unabhängig bestätigen konnte ich diese russischen Erfolge aber noch nicht.

Sollte es den Russen gelingen, mit Drohnen Löcher in die ukrainische Luftverteidigung zu schiessen, könnte Moskau seine Luftwaffe wieder vermehrt in der Tiefe des Raums einsetzen. Eines der Phänomene in diesem Krieg ist ja die weitgehende Absenz der russischen Luftwaffe am Himmel über der Ukraine.

