Ukraine-Krieg Nach den Drohnen jetzt auch Raketen? Iran soll seine Waffenlieferungen an die russische Armee deutlich ausgeweitet haben US-Militärexperten befürchten dass Russland, nach den Vorgaben der iranischen Modelle, schon bald eine eigene Drohnenproduktion aufbauen könnte. Sie erwarten zudem, dass sich die russisch-iranische Militärkooperation weiter intensivieren dürfte. Michael Wrase, Limassol Jetzt kommentieren 17.10.2022, 05.00 Uhr

Der russische Präsident Wladimir Putin gemeinsam mit dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi bei einem Treffen in Teheran – die beiden Staatschefs dürften ihre militärische Kooperation weiter ausweiten. AP

Als «eine Mischung aus Marschflugkörper und unbemanntem Flugzeug» beschreibt die Fachzeitschrift «Military Watch Magazine» die seit dem Spätsommer an die russische Armee gelieferten iranischen Drohnen. Sie seien aus elektronischen Bauteilen zusammengesetzt, die auf dem freien Markt erhältlich und technisch relativ primitiv seien. Probleme würden sie den ukrainischen Streitkräften aber dennoch bereiten, weil sie «mit der schieren Menge der eingesetzten Flugkörper überfordert seien».

«Die Hälfte der iranischen Shahed-136 wird zwar abgeschossen. Trotzdem müssen sich die Russen nicht um die Zahlen kümmern und können mit ihren Angriffen für eine erhebliche Abnutzung bei den Ukrainern sorgen», erklärt Samuel Bendett, Drohnenexperte bei dem von der US-Regierung geförderten «Center for Naval Analyses». Wenn nur die Hälfte der Drohnen am Ende ihr Ziel treffe, sei das noch immer ein Erfolg.

Russischer Bedarf am Rüstungsgütern hoch

Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski soll Russland 2400 Drohnen der Typen Shahed-136 und Shahed-131 im Iran bestellt haben. Amerikanische Militärexperten geben die Zahl etwas niedriger an. Sie befürchten, dass Russland nach den Vorgaben der iranischen Modelle schon bald eine eigene Massenproduktion aufbauen könnte. Sie erwarten zudem, dass sich die russisch-iranische Militärkooperation weiter intensivieren dürfte.

Die iranische Drohne Shahed an einer Ausstellung in Teheran am 2. Februar 2019. Morteza Nikoubazl / Getty

Der Bedarf an Rüstungsgütern ist angesichts des massiven, verschwenderischen russischen Einsatzes an Kriegsgerät im Ukraine-Krieg jedenfalls vorhanden. Besonders gross ist der Bedarf an Raketen und Marschflugkörpern, welche die Iraner ebenfalls in grossen Stückzahlen in ihren Arsenalen haben. Ob sie bereits geliefert oder gar eingesetzt wurden, ist offen, erscheint aber möglich.

Auf dem Internetportal des iranischen Fernsehsenders Press TV erschien in der letzten Woche ein Beitrag, in dem der Einschlag einer «taktischen Hochleistungsrakete» in der ostukrainischen Ortschaft Bogoroditschne beschrieben wurde. «Der geschätzte Durchmesser des Lochs, das durch den Einflug der Rakete entstanden ist», heisst es in dem Beitrag wörtlich, «beträgt 18 bis 20 Meter und die Tiefe sechs bis sieben Meter, was auf die iranische taktische Rakete Khyber-Shekane hindeutet».

Die angeblich «hoch präzise» Langstreckenrakete mit einer Reichweite von 1450 Kilometer wurde erst im Februar dieses Jahres anlässlich der Feierlichkeiten zum 43. Jahrestag der Islamischen Revolution vorgestellt und als «strategischer Durchbruch» gefeiert. Dass die Iraner eine solche Waffe den Russen überlassen, halten europäische Diplomaten in Teheran für «kaum vorstellbar».

Kurzstreckenraketen für den Kremlchef

«Es handelt sich schliesslich um die derzeit beste Lenkwaffe, über die die Iraner verfügen». «Die Lieferung anderer Raketen» sei dagegen «möglich, wenn nicht gar wahrscheinlich», sagten die Diplomaten weiter. Diese Einschätzung teilt offenbar auch die US-Regierung. Nach einem aktuellen Bericht der «Washington Post» sollen am 18. September in Moskau die «Bedingungen für zusätzliche Waffenlieferungen an die russische Armee, darunter zwei Typen iranischen Boden-Boden-Raketen», ausgehandelt worden sein.

Der russische Bedarf an Rüstungsgütern ist angesichts des verschwenderischen Einsatzes an Kriegsgerät im Ukraine-Krieg gross. AP

Das Blatt beruft sich auf «Beamte eines mit den USA verbündeten Landes, das die Waffenaktivitäten Irans genau überwacht». Westliche Nachrichtendienste, heisst es in der «Washington Post» weiter, gingen davon aus, dass die Lieferung von Fateh-110 und Zolfaghar-Raketen vorbereitet würde. Letztere kann auch mit Streumunition ausgerüstet werden. Es handele sich um zwei ballistische Kurzstreckenraketen, die Ziele in einer Entfernung von 300 bzw. 700 Kilometern ziemlich genau treffen könnten.

Auch die Lieferung weiterer Drohnen sei geplant – was im Iran erneut dementiert wurde. «Die Islamische Republik hält Berichte über die Lieferungen von Drohnen für den Einsatz in Russlands Ukraine-Krieg für unbegründet und bestätigt sie nicht», sagte der Sprecher des iranischen Aussenministeriums. Die Konfliktparteien sollten ihre Probleme mit politischen Mitteln und ohne Gewalt lösen.

