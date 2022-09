Putins Teilmobilisierung: Zeichen russischer Kritik am Krieg?

Ukraine-Krieg Mutige Demonstranten, fliehende Russen, teurer Freikauf von Putin-Freund: Russland nach der Teilmobilmachung Putins Krieg in der Ukraine erreicht die Heimat. Sind die neuen Demonstrationen und Fluchtbewegungen erste Zeichen dafür, dass in Russland gerade die Stimmung kippt? Daniel Fuchs und Stefan Schocher Jetzt kommentieren 22.09.2022, 17.11 Uhr

Moskau, am Tag der Teilmobilmachung durch Präsident Wladimir Putin: Demonstrantinnen werden abgeführt. Keystone

In 38 russischen Städten trieb Putins Mobilmachungsentscheid vom Mittwoch Demonstranten auf die Strasse. Sie sorgten für Protestzüge, wie sie seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine vor sieben Monaten nicht mehr zu sehen waren.

Filmaufnahmen in den sozialen Medien lassen die Ausmasse der Demonstrationen erahnen. Russische Polizisten picken gezielt einzelne Aktivistinnen und Aktivisten raus und führen sie ab. Unter ihnen sind russische Mütter, die nicht wollen, dass ihre Söhne an der Front verheizt werden.

Viele Russinnen und Russen wollen den offiziellen Kremlangaben nicht glauben, dass die Mobilmachung bloss 300'000 Reservisten betrifft. Der in Russland inzwischen eingestellten «Nowaja Gaseta» zufolge sind eine Million Reservisten betroffen. Das Medium zitierte aus einem nicht veröffentlichten Bericht des Kreml. Dieser dementierte die Meldung.

Wer wird eigentlich abgeführt?

1300 Menschen sollen bei den Demonstrationen festgenommen worden sein. Einmal mehr zeigt sich, welcher Willkür russische Bürgerinnen und Bürger ausgesetzt sind.

Laut einem aktuellen Bericht der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hat das Regime schon vor zehn Jahren damit begonnen, sich systematisch rechtliche Unterdrückungswerkzeuge zuzulegen. Kern ist das «Gesetz über ausländische Agenten», wobei das Gesetz laufend ausgebaut worden ist und heute auf Personen «unter ausländischem Einfluss» zielt. Ein Stigma, das selbst für jene Menschen gefährlich wird, die zu solchen «unter ausländischem Einfluss» abgestempelten Personen Kontakt hatten oder haben.

Hinzu kommen laut dem Bericht eine ausgeweitete Definition des Begriffs «Extremismus» im Strafrecht sowie umfassende Einschränkungen im Versammlungsrecht. Die Behörden haben praktisch freie Hand. Putin hat sich auch längst direkten Zugriff auf alle Sicherheitsdienste, Strafverfolgungsbehörden und Justiz gesichert.

Die Elite an die Front? «Wissen Sie eigentlich, wen Sie vor sich haben?»

Am Donnerstag, dem Tag nach Putins Bekanntgabe über die Teilmobilmachung, versucht der Kreml, die Mär der militärischen Spezialoperation in der Ukraine aufrechtzuerhalten. Der Entscheid zur Einberufung der Rekruten ändere nichts daran, so Kremlsprecher Dmitri Peskow in Moskau.

Zu den Reservisten, die nach dem Entscheid Putins eingezogen werden könnten, soll auch der Sohn des prominenten Kremlsprechers Peskow gehören. Und dieser will sich laut dem Team des inhaftierten Oppositionellen Alexej Nawalny vor dem Einsatz für die russische Armee drücken. Nikolaj Peskow sass einem Anruf eines Journalisten des kremlkritischen Youtube-Kanals «Populäre Politik» auf, der sich als Rekrutierungsoffizier ausgab.

Telefonmitschnitte sollen beweisen, wie der 32-Jährige mit Verweis auf seine Kontakte zum Kreml die Frage des Fake-Rekrutierungsoffiziers, ob er sich am nächsten Tag um 10 Uhr bei der entsprechenden Dienststelle einfinden werde, folgendermassen beantwortet: «Wenn Sie wissen, dass ich Herr Peskow bin, dann sollten Sie verstehen, dass das nicht ganz korrekt ist, dass ich mich dort einfinde. Kurz, ich werde das auf einer anderen Ebene regeln.»

Die Anekdote zeigt, der Krieg, in dem sich Russland befindet, dürfte nach dem Entscheid vom Mittwoch breitere Kreise Russlands erreicht haben als in den Monaten zuvor. Fast jede Familie ist von der Mobilmachung betroffen, sagen Oppositionelle. «Unsere Söhne, Väter und Brüder werden nun in den Fleischwolf des Kriegs geworfen», heisst es in einem Statement der Antikriegsorganisation Vesna. Zur Erinnerung: Bisher lässt Russland vor allem Zeitsoldaten, also solche mit Vertrag, angeworben in den entlegenen Gebieten Sibiriens und in Gefängnissen, in der Ukraine kämpfen und sterben.

Lässt sich Putin von persönlichen Beziehungen leiten?

Zwar dementierte der Kreml, dass ein Massenexodus vorwiegend junger Männer aus dem Land eingesetzt hat. Und die auf sozialen Medien herumgereichten Meldungen, an der Grenze zu Finnland gebe es einen kilometerlangen Stau, stellten sich als Fake News heraus. Trotzdem zeugen gestiegene Zahlen ausreisender Russen an der Grenze zu Finnland sowie überbuchte oder massiv überteuerte Flüge von einer erhöhten Absetzbewegung von Russinnen und Russen.

Noch kein Massenexodus also, aber Meldungen über Familien, die von Ärzten Dispensationsschreiben für ihre Söhne verlangten. Für Experten ist der Entscheid Putins keine Überraschung und er war längst überfällig. Russland braucht in der Ukraine höhere Durchschlagskraft zum Erreichen seiner Ziele.

Was auch Putin längst wusste, allerdings wusste er auch, dass er mit einem solchen Entscheid für Unruhe sorgt daheim. Die hat er nun an mehreren Fronten. Denn auch die Reihen der Kriegsunterstützer scheinen sich zu lichten. Ihnen missfiel schon länger, wie der Ukraine-Feldzug stockte, und nun setzte Putin einen umstrittenen Gefangenentausch durch: Um seinen Freund, den im April in der Ukraine verhafteten langjährigen Kremlvertreter Viktor Medwedtschuk, freizubekommen, bot Russland der Gegenseite einen hohen Preis.

Moskau setzte ausgerechnet in der Ukraine als Helden gefeierte Mitglieder des berüchtigten Asow-Regiments – sie harrten im Frühling im für die russische Belagerung bekannt gewordenen Stahlwerk in Mariupol aus – auf freien Fuss. Wegen seiner nationalistischen Ausrichtung diente das Regiment im russischen Narrativ als Symbol für die Nazis, von denen die Ukraine angeblich befreit werden muss.

Der nun im Gegenzug zu den Asow-Kämpfern freigekommene Medwedtschuk soll Putin sehr nahestehen. Seine Tochter ist offenbar Putins Patentochter.

