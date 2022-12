Ukraine-Krieg: Warum der Selenski-Besuch bei Biden wichtig ist

Ukraine-Krieg Von der Front nach Washington: Was sich Wolodimir Selenski von seiner gefährlichen Reise in die USA erhofft Der ukrainische Präsident wird in Washington mit allen Ehren empfangen, obwohl sich Wolodimir Selenski nur einige Stunden in der US-Hauptstadt aufhalten kann. Die Visite untermauert: Die Regierung Biden will Kiew weiter beistehen – auch wenn sich Kritik mehrt. Renzo Ruf, Washington Jetzt kommentieren 21.12.2022, 20.10 Uhr

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski – hier auf einem Bild aus Kiew – wollte am Mittwoch den amerikanischen Verbündeten Dank aussprechen. ap

Was für eine Woche. Am Montag besuchte Wolodimir Selenski die Frontstadt Bachmut im Donezbecken; dort sprach der ukrainische Präsident den Soldaten Mut zu. Am Mittwoch dann flitzte Selenski in einem Konvoi mit fünf bulligen Geländewagen durch die fast menschenleeren Strassen von Washington, 8000 Kilometer vom blutigen Gemetzel an der Front entfernt.

Kurz nach dem Mittag (Lokalzeit) traf Selenski auf dem Gelände des Weissen Hauses ein, wo er später von US-Präsident Joe Biden empfangen wurde. Die Visite des ukrainischen Staatschefs kam derart überraschend, dass im Zentrum der amerikanischen Hauptstadt nur einige wenige Sympathisanten dem Konvoi zuwinkten. Ukrainische Fahnen, zu Beginn des Krieges in der Ukraine auch in den USA oft zu sehen, waren rar.

Der Besuch Selenskis in Washington – seine erste offizielle Auslandreise seit der Invasion russischer Truppen vor 300 Tagen – war zuvor als Staatsgeheimnis behandelt worden. Nur einige wenige Personen im Weissen Haus und im Kongress hatten Kenntnis über die Reisepläne des ukrainischen Präsidenten.

Das Weisse Haus auf dem falschen Fuss erwischt

Formal, sagte ein hochrangiger Berater von Joe Biden in einem Hintergrundgespräch für Journalisten, sei Selenski erst am vergangenen Mittwoch nach Washington eingeladen worden. Die beiden Präsidenten hätten die anstehende Visite aber während ihres letzten Telefongesprächs am 11. Dezember besprochen.

Publik wurde die Reise erst, als am Dienstag die gewöhnlich gut informierte Online-Publikation Punchbowl News – ein Informationsdienst, der sich fast vollumfänglich dem Geschehen im Kongress widmet – eine Exklusivmeldung publizierte. Das Weisse Haus, auf dem falschen Fuss erwischt, bestätigte zwar anschliessend, dass Selenski am Mittwoch in Washington erwartet werde. Weil er sich aber zum Zeitpunkt des Hintergrundgesprächs noch auf der beschwerlichen Zugreise an die Grenze zu Polen befand, musste die Bestätigung unter Verschluss bleiben.

Erst als Selenski höchstpersönlich, in den frühen Morgenstunden des Mittwochs, die Visite auf dem Kurznachrichtendienst Twitter ankündigte, fiel dieses Embargo. Polnische Medienschaffende filmten den ukrainischen Präsidenten fast zeitgleich, wie er am Grenzbahnhof Przemysl einen Zug verliess und in einen Autokonvoi umstieg.

Dieser Konvoi soll ihn nach Rzeszow transportiert haben, wo ein Jet der amerikanischen Luftstreitkräfte auf ihn wartete. Der Flughafen in der Nähe der ostpolnischen Stadt wird auch von den US-Streitkräften genutzt; als sich Biden im Frühjahr, kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs, in Polen aufhielt, machte er auch einen Abstecher nach Rzeszow.

Selenski nur «einige wenige Stunden» in Washington

Über die Gefahren, die sich Selenski auf dieser langen Reise aussetze, mochte das Weisse Haus nicht spekulieren. Man habe, gemeinsam mit der ukrainischen Regierung, eine Sicherheitsabwägung vorgenommen und sei zuversichtlich, dass die wichtigsten Kriterien erfüllt seien, sagte der Biden-Berater, ohne in die Details zu gehen.

Als sich die Boeing C-40B der Air Force am Mittwoch aber über dem Atlantik befand, da wurde der Transponder abgestellt, damit Aussenstehende das Flugzeug nicht mehr orten konnten. Auch betonten informierte Kreise, dass sich Selenski letztlich bloss «einige wenige Stunden» in Washington aufhalten werde, weil er schnell wieder in sein belagertes Land zurückkehren wolle.

Natürlich ist die Visite auch ein Signal an Russland. Die Ukraine verspürt auf dem Schlachtfeld im Osten des Landes Aufwind und möchte diesen Schwung nutzen – um die westlichen Verbündeten davon zu überzeugen, dass sich weitere Investitionen in die ukrainischen Streitkräfte (und in den ukrainischen Staat) lohnen. So möchte Selenski das bereits gelieferte Arsenal mit Offensiv- und Defensivwaffen aus amerikanischer Produktion ergänzen.

Washington verstärkt ukrainische Luftabwehr

Dazu passt, dass Biden nach langem Zögern nun bereit ist, die ukrainischen Streitkräfte mit dem hochmodernen Patriot-Flugabwehrsystem auszustatten. Vorerst soll Kiew eine Einheit des Systems bekommen, mit dem russische Marschflugkörper und ballistische Raketen abgeschossen werden können, gab der US-Präsident am Mittwoch bekannt. Weil das ukrainische Personal auf den neuen Geräten zuerst ausgebildet werden muss – «in einem Drittland», wie das Weisse Haus betonte –, wird das Flugabwehrsystem aber frühestens in einigen Monaten im Kriegsgebiet zum Einsatz kommen.

Die Lieferung habe dennoch einen hohen «symbolische Stellenwert», sagte der amerikanische Sicherheitsexperte Mark Cancian vorige Woche im Gespräch mit CH Media. Er verwies darauf, dass Selenski die westlichen Verbündeten seit Monaten bekniet habe, die ukrainische Flugabwehr mit Patriot-Raketen zu verstärken.

Selenski dankt den amerikanischen Parlamentariern

Nach dem Besuch im Weissen Haus stand zudem ein Auftritt von Selenski im Kongress auf dem Programm. In seiner Rede im amerikanischen Parlament wollte der ukrainische Präsident den versammelten Demokraten und Republikanern den Dank seiner Landsleute überbringen – und damit auch die Kritik entkräften, er zeige zu wenig Dankbarkeit für die Rettungslinie, die Washington der Regierung in Kiew bei Kriegsbeginn vor 300 Tagen zugeworfen hatte.

Der Zeitpunkt für den Auftritt Selenski war auch aus einem zweiten Grund gut gewählt. Noch in der laufenden Woche wollen Senat und Repräsentantenhaus nämlich einen Ausgabenbeschluss verabschieden, der den Betrieb der Bundesregierung bis zum Ende des laufenden Finanzjahres (am 30. September 2023) garantieren soll. Teil dieses Milliarden-Pakets ist auch eine Aufstockung der militärischen und zivilen Hilfsgelder für Kiew. Die Rede ist von mindestens 45 Milliarden Dollar – mehr Geld, als die Regierung von Präsident Biden zunächst beantragt hatte.

Das Paket stösst im rechten Amerika auf Kritik, und zwar nicht nur aufgrund der neuen Transferzahlungen an die Ukraine. So beklagte sich Donald Trump Junior, der älteste Sohn des abgewählten Präsidenten, in einer Online-Stellungnahme bitterlich über die falschen Prioritäten des Kongresses. Er sagte: «Wenn die Republikaner des Senats nur so leidenschaftlich daran interessiert wären, die Grenze zu sichern, wie sie der Ukraine endlose Finanzmittel zukommen lassen!»

Immerhin enthält das Paket auch ein kleines Zugeständnis an die Kritiker: Künftig will Washington besser verfolgen, wie die gelieferten Waffen in der Ukraine eingesetzt und US-Steuergelder verwendet werden. Die entsprechenden Kontrollstellen sollen mit gegen 13,5 Millionen Dollar unterstützt werden.

