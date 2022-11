Krieg in der Ukraine: Schwere Kämpfe bei Bachmut

Ukraine-Krieg Meldungen über russischen Abzug vom Südufer des Dnjepr Heftige und blutige Kämpfe an verschiedenen Frontabschnitten der Ukraine haben noch zu keiner Entscheidung geführt. Paul Flückiger, Warschau Jetzt kommentieren 28.11.2022, 20.00 Uhr

Eine Pontonbrücke in Nachbarschaft zu einer zerstörten Strassenbrücke hält nahe Cherson den Verbindungskorridor offen. Roman Pilipey / epa

Rund zwei Wochen nach der ukrainischen Rückeroberung der Gebietshauptstadt Cherson häufen sich die Anzeichen, dass sich die russischen Besatzer auch vom Südufer des Dnjepr zurückziehen. Laut der ukrainischen Website «Zentrum des Nationalen Widerstands» haben die Russen bis Montagmorgen ihre gesamte Zivilverwaltung aus den seit Ende Februar besetzten Städten Kachowka und Nowa Kachowka abgezogen.

Ukrainische Ermittler haben derweil bei Nowa Kachowka bereits das erste frische Grab zweier Entführungsopfer gefunden. Der Vater und Sohn galten als proukrainische Aktivisten der 45000-Einwohner-Stadt.

Zwar hatte die Besatzungsmacht bereits vor zwei Wochen die Evakuierung von Zivilisten in einem 15 Kilometer breiten Streifen am südlichen Dnjepr-Ufer angekündigt, um dort Verteidigungsanlagen zu bauen.

Doch der vollständige Abzug der Verwaltung kommt gleichwohl überraschend. Zumal in Nowa Kachowka der strategisch wichtige Süsswasserkanal aus dem Dnjepr auf die 2014 von Russland annektierte ukrainische Halbinsel Krim beginnt.

Russen rennen in Wellen gegen Bachmut an

Unklar ist weiterhin, wie viele russische Armeeverbände sich noch im Umkreis der Städte Nowa Kachowka, Tawrijsk und Kachowa befinden. Satellitenaufnahmen zeigen vor allem Verteidigungswälle der Russen im dünn besiedelten Süden der Oblast Cherson an der Grenze zur Krim.

Die meisten russischen Soldaten sollen inzwischen in den Donbass verlegt worden sein, um dem Kreml den Minimalerfolg der Eroberung von Bachmut zu ermöglichen. Um die für Wladimir Putin wichtige Stadt tobt seit Anfang Juni ein erbitterter Stellungskrieg.

Die Einnahme Bachmuts sollte den Russen bereits im Frühling den Weg nach Kramatorsk und Slowjansk eröffnen und damit den Weg zur Eroberung der ganzen Oblast Donezk. Doch der ukrainische Vorstoss aus Charkiw und der Fall von Lyman durchkreuzten diese Pläne. Was bleibt, ist Bachmut als Symbol des ukrainischen Widerstands im Donbass. Ein russischer Durchbruch im Süden von Bachmut wird zwar immer wieder angekündigt, doch bisher hat er sich nicht materialisiert.

Allerdings dürften die erwarteten Minustemperaturen den Sturm von Panzern und russischer Infanterie erleichtern. Nach Angaben ukrainischer Verteidiger von Bachmut hat die russische Armee in den letzten Wochen Hunderte von Rekruten in die Schlacht um Bachmut geworfen. Bisher steckten die meisten von ihnen in schlammigen Schützengräben fest.

Plötzlicher Tod des Aussenministers in Belarus

Für Besorgnis in Kiew sorgt nicht nur ein neu aufgetauchter russischer Raketenkreuzer im Schwarzen Meer, sondern auch die Lage in Belarus nach dem plötzlichen Tod des Aussenministers. Wladimir Makei soll laut den spärlichen offiziellen Informationen aus Minsk kurz vor einem geplanten Theaterbesuch am Samstagabend an einem Herzinfarkt gestorben sein.

Der als kerngesund geltende 64-Jährige lebte im geschlossenen Regierungsviertel Drasdy am Stadtrand von Minsk. Hinter vorgehaltener Hand war schnell von einer möglichen Vergiftung die Rede. Makei galt jahrelang als möglicher Nachfolger von Autokrat Aleksander Lukaschenko. Dieser soll noch am Sonntag schleunigst seine Wachmannschaft und Köche ausgewechselt haben.

Ein derart überraschender und geheimnisvoller Tod lässt im postsowjetischen Raum sofort über eine Spur zu den russischen Geheimdiensten spekulieren. Zumal Makei im Unterschied zu Sergej Lawrow am OSZE-Gipfel in Polen Anfang Dezember durchaus ein gern gesehener Gast war. Auch galt der langjährige Aussenminister aus dem Westen des Landes nicht nur in Oppositionskreisen als reformorientierter Pragmatiker und Putin-Skeptiker.

«Makei suchte nach den Protesten von 2020 nach einem Ausweg, das ist eine grosse Belastung», sagt der belarussische Oppositionspolitiker Pawel Latuschko in Warschau. Der Ausweg soll darin bestanden haben, Belarus nicht auf Gedeih und Verderb dem Kreml auszuliefern, nachdem Moskau bei der Aufstandsbekämpfung geholfen und sich Lukaschenko die Macht gesichert hatte.

Lukaschenko musste in der Folge Belarus als Aufmarschgebiet für die russische Invasion in die Ukraine zur Verfügung stellen. Noch immer werden russische Raketenangriffe von Belarus aus gestartet.

