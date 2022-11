Ukraine-Krieg: Russische Spione in Schweden enttarnt

Ukraine-Krieg Maulwürfe und ein falsches Ehepaar: In Schweden werden mehrere russische Spione enttarnt – warum das kein Zufall ist Filmreife Verhaftung: In Skandinavien fliegen schon wieder zwei mutmassliche Agenten Russlands auf. Elite-Polizisten nehmen sie in Stockholm fest. Kein Einzelfall in Skandinavien. Niels Anner, Kopenhagen Jetzt kommentieren 23.11.2022, 13.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In dieser Villa im Süden von Stockholm verhafteten Sondereinheiten der schwedischen Polizei zwei mutmassliche russische Spione. Fredrik Sandberg / TT News Agency

Ein Thriller hätte es nicht besser darstellen können: Vor dem Morgengrauen rollen am Dienstag Lieferwagen langsam durch in ein nobles Villenquartier im Süden Stockholms. Dann geht es schnell: Zwei Blackhawk-Helikopter der Armee kreisen plötzlich über einem der Anwesen, mehrere Personen in Kampfausrüstung seilen sich ab, dringen in eine weisse Villa ein.

Gleichzeitig stürmen Elite-Polizisten aus den Lieferwagen, vorbei an einem verdutzten Nachbarn, der Schnee schaufelt, umringen das Haus. Kurze Zeit später wird ein Ehepaar abgeführt, die «Operation Speer» ist beendet. Die laut schwedischen Medien über 60-jährigen verhafteten Personen sollen seit fast einem Jahrzehnt im grossen Stil Spionage betrieben haben.

Nicht einmal eine Minute habe der Einsatz gedauert, sagte Polizeisprecher Stefan Hector später stolz. Denn Tempo sei entscheidend, um Beweise zu sichern:

«Die Leute sollen nicht noch etwas die Toilette herunterspülen oder Daten löschen können.»

Der Geheimdienst wirft dem Mann und der Frau «schwerwiegende Nachrichtendienst-Tätigkeit» seit 2013 vor, gegen Schweden wie auch gegen einen weiteren Staat. Die beiden führten ein unauffälliges, zurückgezogenes Leben. Sie streiten laut ihren Anwälten alle Vorwürfe ab.

Handel mit Elektronik als Deckmantel

Gemäss schwedischen Medien stammt das Ehepaar aus Moskau, lebte aber seit den neunziger Jahren in Stockholm. Auch zwei heute erwachsene Kinder wohnen in Schweden. Das Paar hat mehrere Firmen betrieben, die sich mit Import und Export von Elektronik beschäftigen – womöglich ein Deckmantel.

Laut der Anklageschrift wird dem Paar vorgeworfen, Spionage über «geschäftliche Kontakte» betrieben zu haben. Das deute darauf hin, sagte Tony Ingesson, Forscher für Nachrichtendienste, dass die Angeklagten ihren Geschäftspartnern entweder Informationen entlocken wollten, zum Beispiel von Lieferanten der Armee oder Industriewissen. Oder sie könnten versucht haben, neue Agenten zu rekrutieren.

Diese Art von Spionage ist typisch für schlafende Agenten, die sich als Zivilpersonen tarnen und anders als Nachrichtenoffiziere keine Verknüpfung zur Botschaft haben. Sie üben oft unauffällig und jahrelang eine Art Hilfstätigkeit für Geheimdienste aus. Dass Polizei und Armee nun mit derart grossem Aufwand zur Verhaftung ansetzen, deute auf einen sehr konkreten Verdacht hin, so Ingesson.

Auch zwei Iraner sollen für Moskau spioniert haben

Es handelt sich um den zweiten spektakulären Fall in Schweden innert kurzer Zeit. Am Donnerstag beginnt ein Prozess gegen zwei iranische Brüder, die letztes Jahr verhaftet wurden. Vor zwei Wochen wurde die Anklage bekannt: Jahrelange Spionage für Russland. Das Brisante daran: die Männer, 42 und 35 Jahre alt, hatten mehrere Jobs beim schwedischen Geheimdienst und anderen Behörden.

So sollen sie Zugang zu geheimen Rapporten gehabt und Dokumente abfotografiert haben, darunter eine Personalliste des Nachrichtendienstes der Polizei. Die Übergabe an einen russischen Kontaktmann namens «Rasski» fand unter anderem in einem Schrank in einer öffentlichen Toilette statt. Doch die Brüder waren vorsichtig: Es dauerte Jahre, bis der schwedische Geheimdienst genügend Beweise für eine Anklage beisammen hatte. Dazu gehören eine zerdrückte Harddisk, die der eine Iraner in einem Abfalleimer auf der Strasse entsorgt hatte, und eine Kamera in Form eines Autoschlüssels.

In Norwegen wurde ebenfalls als Spion enttarnt

In Norwegen war Ende Oktober ein angeblich brasilianischer Forscher aufgeflogen, der verdächtigt wird, Russe zu sein und für Putins Geheimdienste zu arbeiten. Er war in Tromsö in einer Uni-Gruppe tätig, die zu hybrider Kriegsführung und Desinformation forscht.

Gleichzeitig sind in den letzten Wochen immer wieder Drohnen über norwegischen und dänischen Erdölfeldern sowie schwedischen Kraftwerken gesichtet worden. In Norwegen sitzen mehrere verdächtigte russische Drohnenpiloten in Untersuchungshaft. Zufall ist das alles nicht, sagen Experten. In der angespannten Lage mit dem Ukraine-Krieg und der Nato-Diskussion im Norden wollten die Geheimdienste mehr Informationen, man gehe höhere Risiken ein, sagt Forscher Ingesson.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen