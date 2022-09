Ukraine-Krieg Massengrab mit mehr als 440 Leichen in Isjum entdeckt: Immer mehr russische Kriegsverbrechen kommen ans Licht In der von der ukrainischen Armee befreiten Stadt Balaklija wird ein mutmassliches Foltergefängnis entdeckt, in Isjum ein Massengrab. Zeugenaussagen und Leichenfunde in Dutzenden von ukrainischen Dörfern deuten auf schwere Misshandlungen und Vergehen durch die russischen Streitkräfte hin. Paul Flückiger, Danzig, Hans-Caspar Kellenberger Jetzt kommentieren Aktualisiert 16.09.2022, 09.47 Uhr

Ukrainische Militärangehörige auf einer Schwimmbrücke über den Fluss Siwerskyj-Donez in der kürzlich zurückeroberten Region Isjum, wo scheinbar ein Massengrab mit über 440 Leichen entdeckt wurde. Evgeniy Maloletka / AP

Die russische Armee übt Rache. Nach ihrer Schlappe im Nordosten von Charkiw hat sie in der Nacht zum Donnerstag die zentral-ukrainische Grossstadt Kriwi Rih bombardiert. Langstreckenbomber griffen vor allem einen Damm am Fluss Inhulets an. Wegen der dadurch ausgelösten Überschwemmungen mussten über 100 Häuser evakuiert werden.

Helfer evakuieren Menschen aus den Flutgebieten, nachdem die russische Luftwaffe den Damm am Fluss Inhulets bei Kriwi Rih bombardiert haben. AP

In Kriwi Rih, dem Geburtsort von Staatspräsident Wolodimir Selenski, wurden mindestens acht Ziele getroffen. Dieser empfing am Donnerstag überraschend EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Kiew, welche die ukrainische Hauptstadt bereits zum dritten Mal seit Kriegsbeginn besuchte.

Von der Leyen bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Selenski am Donnerstag in Kiew. Efrem Lukatsky / AP

Von der Leyen versprach, die Zusammenarbeit mit der Ukraine zu vertiefen – und dem kriegsgeplagten Land beim Wiederaufbau zu helfen. Auch forderte die EU-Kommissionspräsidentin am Rande der Pressekonferenz mit Selenski die Lieferung von Panzern an die Ukraine.

Leichenfunde und ein Foltergefängnis

Gleichzeitig verdichten sich die Anzeichen für russische Kriegsverbrechen in den befreiten Gebieten der Oblast Charkiw immer weiter. Leichenfunde in Dutzenden von Dörfern deuten auf Misshandlungen durch die russischen Streitkräfte hin – so wie in der Kiewer Vorstadt Butscha im April.

Dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski zufolge soll ein «Massengrab» in der ostukrainischen Stadt Isjum im Gebiet Charkiw gefunden worden sein. «Die nötigen prozessualen Handlungen haben dort schon begonnen», sagte der Staatschef in einer am Donnerstag in Kiew verbreiteten Videobotschaft. Am Freitag solle es genauere Informationen geben. Offenbar sind in einem Massengrab im Wald mehr als 440 Leichen gefunden worden.

Ein Mann verschiebt Holz im befreiten Isjum. Die Zivilbevölkerung hat stark unter der monatelangen russischen Besatzung gelitten. Evgeniy Maloletka / AP

In einer Polizeistation der befreiten Stadt Balaklija hatten die Besatzer offenbar zudem ein regelrechtes Foltergefängnis eingerichtet. Rund 40 Personen sollen im Keller des Gebäudes festgehalten worden sein. Bis zu 15 Zivilisten wurden offenbar je in eine Gefängniszelle gepfercht, mussten auf dem nackten Fussboden schlafen und wurden mit Videokameras überwacht. Bei den Verhören wurden sie mit Elektroschocks gefoltert.

Dabei habe es mindestens ein Todesopfer gegeben, berichtete Serhij Bolwinow, der Chefermittler der Oblast Charkiw. «Die Besatzer nahmen diejenigen mit, die beim Militär dienten oder dort Verwandte hatten, und suchten auch nach denen, die der Armee halfen», schreibt Bolwinow auf Facebook.

Das Grab des mutmasslichen Folteropfers soll in den nächsten Tagen exhumiert werden. Laut Bolwinow konnten sich die Gefangenen während der Rückeroberung der Stadt selbst befreien. Noch ist unklar, wie viele Zivilisten insgesamt gefoltert wurden – und ob es weitere Todesopfer gab.

Kampf um Stadt Lyman

Die ukrainische Armee will derweil ihre Offensive fortsetzen – und weiter Richtung Luhansk vorrücken, wie Präsidentenberater Oleksi Arestowitsch verkündete. Er gehe von einem erbitterten Kampf um die Stadt Swatowo aus, da Russland dort Versorgungslager unterhalte, sagte der Ukrainer. Die russischen und separatistischen Besatzer fürchteten einen Vormarsch auf Lyssytschansk und Sjewjerodonezk, sobald Lyman vollständig eingenommen sei.

Die ukrainische Armee will ihre Gegenoffensive im Nordosten des Landes fortsetzen. Die Russen haben Hunderte Panzer und Tonnen an Material zurückgelassen. Evgeniy Maloletka / AP

Denis Puschilin, der «Staatspräsident» der selbsternannten «Volksrepublik Donezk», erklärte hingegen, dass Lyman weiterhin in der Hand der Separatisten sei.

Dutzende von Videoaufnahmen ukrainischer Soldaten zeigen in den sozialen Netzwerken zudem die hohen russischen Materialverluste der letzten Tage im Raum Charkiw. So hat die russische Armee laut dem Onlineportal Onyx in den vergangenen 15 Tagen mindestens 357 Panzer, Radpanzer und gepanzerte Fahrzeuge verloren. Diese sind auf Bildmaterial von Waffenexperten verifizierbar. Fast die Hälfte der verlorenen Waffensysteme wurden von den russischen Soldaten bei der Flucht zurückgelassen.

Laut dem schwedischen Experten Ragnar Gudmundsson sind 55 Prozent der Panzer weiterhin brauchbar. Kiew meldete auch, dass man bei Kupjansk am Oskil-Fluss eine iranische Shehed-126-Drohne der russischen Armee abgeschossen habe. Wegen hoher Materialverluste ist Russland immer mehr auf Waffenlieferungen aus Iran und selbst Nordkorea angewiesen.

