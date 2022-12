Ukraine-Krieg Leben und sterben in New York: Wie die Menschen in einer ukrainischen Stadt an der Front um ihr Dasein kämpfen Im ukrainisch kontrollierten Donbass gibt es eine kleine Stadt, die New York heisst. Sie liegt nur wenige Kilometer von der Front entfernt. Um sie herum tobt der Artilleriekrieg. Kurt Pelda, New York (Ukraine) Jetzt kommentieren 29.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Ortsschild des kleinen Städtchens New York im Osten der Ukraine: Nur wenige Kilometer sind es von hier bis an die Kriegsfront. Stanislav Kozliuk/EPA

Die Strasse nach New York ist schlammig und von Kettenfahrzeugen zerfurcht. An schnelles Fortkommen ist nicht zu denken. Der Fahrer eines alten russischen Lada, ein abgewandeltes Fiat-Modell aus den Siebzigerjahren, fährt an den Wegrand, um einer amerikanischen M109-Panzerhaubitze auszuweichen. Danach hat er Mühe, sein Auto aus dem Morast zu befreien. Auf dem Turm der M109 sitzen lässig vier Mann der Besatzung. Sie grüssen eine entgegenkommende Panzerhaubitze, die gerade die Stellung wechselt. Danach fährt das Monster mit seinem überlangen Kanonenrohr einen Hügel hinauf.

Der Krieg in der Ukraine ist zu einem guten Teil ein Artilleriekrieg. Um zu sehen, wie das funktioniert, suchen wir uns einen guten Platz auf einer Erhebung, von der wir ein sanftes Tal überblicken. In seiner Mitte steht eine mächtige orthodoxe Kirche, genauso unzerstört wie das Dorf nebenan. In unserer Nähe, hinter einem grossen Acker und einer Bodenwelle versteckt, feuert die M109, die uns vorher überholt hat, auf ein unsichtbares russisches Ziel. Die nächsten gegnerischen Stellungen sind ungefähr acht Kilometer entfernt. Die Reichweite der rund 43 Kilogramm schweren Geschosse liegt – je nach Modell der Panzerhaubitze – bei mindestens 18 Kilometern.

Ein Katz-und-Maus-Spiel

Unten im Tal ist eine weitere M109 am Rand eines Wäldchens in Stellung gegangen. Der graue Pulverdampf der Abschüsse ist kilometerweit zu sehen. Entweder haben die Russen eine Aufklärungsdrohne in der Luft oder sie vermessen die Flugbahn der Geschosse mit Radarwellen, um das Geschütz zu lokalisieren. Jedenfalls lässt die Antwort ihrer Artillerie nicht lange auf sich warten. Der Abschussknall der russischen Kanone ist gut zu hören, danach pfeift eine Granate über das Tal und schlägt am Rand eines Ackers ein – mehrere hundert Meter von der M109 entfernt.

Der nächste Einschlag liegt näher, aber die dritte Granate landet wieder etwas weiter entfernt. Nun entscheidet sich der Kommandant der Panzerhaubitze zu einem Stellungswechsel. Kurioserweise fährt die M109 ganz gemächlich über dasselbe abgeerntete Feld davon, in dem vorhin die russischen Geschosse niedergegangen sind. Doch die Russen haben nun ohnehin ein anderes ukrainisches Geschütz ausgemacht, und ihre Granaten fliegen fortan in deren Richtung, ohne allerdings etwas zu treffen.

In der Ferne ragen Halden eines Kohlebergwerks wie zwei Pyramiden über den Horizont. Daneben ein riesiger Förderturm. Die Mine gehört zur Stadt Torezk. Der im Donbass fast allgegenwärtige Kohlebergbau hat spätestens seit Beginn des Kriegs mit russisch unterstützten Separatisten im Jahr 2014 schweren Schaden genommen. Um nach New York zu kommen, müssen wir Torezk durchqueren, mehrheitlich eine Geisterstadt.

Der Mann mit den müden Augen

Vor einigen Läden im Stadtzentrum drängen sich Bewohner, die meisten von ihnen ältere Semester. Ein Mann mit müden Augen und einem grauen Bart behängt sein Velo mit Plastikflaschen. Er sucht Trinkwasser. Wasser, Strom und Erdgas sind Mangelware, eine Folge des russischen Beschusses.

Der Mann mit den müden Augen: In die Plastikflaschen an seinem Velo hat er Trinkwasser gefüllt. Raimond Lüppken

Die Behörden versuchen, die Not zu lindern, indem sie kostenloses Trinkwasser herankarren und in einem grossen blauen Plastiktank deponieren. Aber dort hat der Mann mit den müden Augen nicht alle seiner Flaschen füllen können. Er erzählt, dass russische und ukrainische Granaten andauernd in entgegengesetzter Richtung über Torezk hinwegflögen. Ein anderer Ukrainer kauft Plastikbehälter mit Wasser im Laden und legt die Bidons in eine Schubkarre, die er dann nach Hause schiebt.

Kurz vor New York befindet sich eine ukrainische Strassensperre, keine fünf Kilometer von der Front entfernt. Wir waren schon gestern hier, aber die Soldaten rieten uns dringend von der Weiterfahrt ab. In nicht allzu grosser Entfernung waren Salven russischer Gradraketen niedergegangen. Die Geschosse detonierten in kurzer Folge mit furchteinflössendem Krachen. «Grad» bedeutet Hagel auf Russisch, und so ähnlich hörte sich die Serie von Einschlägen auch an. Ein junger, übereifriger Polizist wollte wissen, was unser «redaktioneller Auftrag» in New York sei.

Auch an diesem Tag, es ist Heiligabend, will man uns an der Strassensperre zuerst nicht durchlassen. Nach längerem Hin und Her taucht der zuständige Bataillonskommandant mit seinem Assistenten auf. Auch er fragt uns freundlich, was wir denn vorhätten. «Bei uns in der Schweiz wird heute das Weihnachtsfest gefeiert», antworte ich, «und da wollten wir noch schnell eine Einkaufstour in New York machen und die letzten Geschenke besorgen.» Der Assistent beginnt, über diesen Witz zu lachen. Danach lässt sich auch der Bataillonskommandant erweichen und gibt uns ein «Aber passt auf, es ist gefährlich da» mit auf den Weg.

Helden der Arbeit

New-York-Tankstelle vor der Phenolfabrik. Raimond Lüppken

Vor dem Krieg hatte New York schätzungsweise 12’000 Einwohner, von denen jetzt nur wenige geblieben sind. Eines der Wahrzeichen der Stadt ist die grosse Phenolfabrik. Neben dem Eingangstor hängen wie zu Sowjetzeiten die «Helden der Arbeit», mit Bild und Text verewigt. Gegründet wurde das Städtchen von mennonitischen Siedlern aus Deutschland.

Erstmals erwähnt wurde New York Mitte des 19. Jahrhunderts. Eine der Legenden, welche die Namensgebung erklären sollen, besagt, dass die Frau von einem der deutschen Siedler aus den USA kam. Zur Zeit des brutalen Diktators Stalin erregte der Name Widerstand, man wollte keine Stadt, die an das kapitalistische Finanzzentrum des Klassenfeinds in Übersee erinnerte. New York wurde deshalb auf Russisch in «Neustadt» umbenannt. Erst 2021 entschied das ukrainische Parlament, der Ortschaft ihren ursprünglichen Namen zurückzugeben.

Der kleine Bahnhof heisst sinnigerweise Phenol-Station. Die Fahrleitungen der Eisenbahn hängen traurig herunter, eine Folge des Artilleriebeschusses. Unweit des Bahnhofs hat es eine Bäckerei mit der kyrillischen Aufschrift «New York», und nur wenige Schritte entfernt finden wir ein offenes Geschäft, vor dem sich die streunenden Hunde der Stadt versammelt haben – in der Hoffnung auf etwas Fressbares.

Die New-York-Bäckerei und -Café – verlassen, wie vieles in dem Ort. Raimond Lüppken

Tamara, eine 79-jährige Einwohnerin, kommt gerade aus dem Laden und erzählt uns vom schwierigen Leben in New York. Ihre Nachbarin sei 82 Jahre alt, fast taub und ganz allein. Leider gebe es im Laden keine Inkontinenzwindeln, aber sie bemühe sich, der alten Ludmila zumindest ein paar Lebensmittel mitzubringen.

Und so wird aus dem Witz, den ich an der Strassensperre gemacht habe, plötzlich ernst. Wir gehen mit Tamara zurück in den Laden und bezahlen die Einkäufe für Ludmila, unter anderem etwas Milch und eine grosse eingelegte Salzmakrele. Ludmila habe keine Zähne mehr, aber an dem Fisch könne sie saugen wie ein Baby. Makrelen gelten in der Ukraine als Delikatesse. Am Ende fahren wir Tamara an den Stadtrand von New York, wo Ludmila am Ufer eines Bachs in einem kleinen Haus mit Garten wohnt.

Besuch bei der alten Dame

Ludmila in ihrem ebenerdigen Haus. Raimond Lüppken

Ludmila versteht zuerst nicht recht, welcher Art ihr Besuch ist. In ihrem Haus riecht es nach Urin, und es herrscht grosse Unordnung. Die arme alte Dame kommt ohne Hilfe der Nachbarin nicht mehr über die Runden. Sie trägt ein rotes Kopftuch, ein gräuliches Fellgilet, und ihre Füsse stecken in hohen, schwarzen Filzstiefeln. Sie hat zwar einen Holzofen, aber kein Feuerholz. Die Temperatur im Haus entspricht also jener draussen. Zum Glück war es bisher noch nicht bitterkalt, es liegt auch noch kein Schnee.

Tamara mit einem Bild der jungen Ludmila. Raimond Lüppken

Wenn Tamara mit Ludmila spricht, schreit sie fast, damit die Worte ankommen. Ludmila aber winkt ab: In zwei Monaten sei der Winter ohnehin vorbei, bis dahin werde sie es schon schaffen. Auf ihrem Bett hat es Decken und Felle, an der Wand hängt ein farbiger Teppich. Tamara kramt ein grosses Schwarz-Weiss-Foto hervor. Es zeigt eine schöne Ludmila in jüngeren Jahren, irgendwann in der Sowjetzeit. Nach dem Zweiten Weltkrieg fehlten die Männer, und viele Frauen mussten fortan typische Männerberufe ausüben. So wurde Ludmila zuerst Schweisserin und später Kranführerin in einer Maschinenfabrik, die es heute nicht mehr gibt. Und mit der harten Arbeit sei Ludmila die Schönheit abhandengekommen, erklärt Tamara.

Die Behörden zwingen alte Ukrainer nicht, ihre Häuser und Wohnungen in Kampfgebieten zu verlassen. Jene, die weggehen wollen, werden von Krankenwagen abgeholt und in Heime gebracht, in den weniger vom Krieg versehrten Landesteilen. Aber Ludmila und ihre nur um drei Jahre jüngere Nachbarin wollen offenbar lieber in New York sterben, als die Stadt zu verlassen.

Als wir bei Tamaras Haus ankommen, schenkt ihr der Kameramann seine dicke Winterjacke. Auf der gegenüberliegenden Strassenseite befindet sich ein ebenerdiges Ziegelhaus, dessen Dach von der Druckwelle einer Granate komplett abgedeckt wurde. Die Explosion und die herumfliegenden Schrapnells zerstörten auch ein paar von Tamaras Fenstern und hinterliessen sogar im Asbestdach aus der Sowjetzeit Löcher. Bis zur Front sind es nur knapp vier Kilometer.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen