Ukraine-Krieg: Kritik an Präsident Selenski wird lauter

Ukraine-Krieg Kritik am ukrainischen Präsidenten Selenski wächst, auch aus Reihen des Militärs – ein Grund sticht dabei heraus Von vielen wird er als «Heldenpräsident» verehrt, doch der Gegenwind wird stärker. Stefan Schocher, Wien Jetzt kommentieren 18.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der ukrainische Präsident im ikonischen olivgrünen Shirt: Wolodimir Selenski ist beliebt, doch langsam wächst die Kritik. Keystone

Alle seine Vorgänger stürzten nach wenigen Wochen im Amt bei Beliebtheitsumfragen geradezu ab. Bei Wolodimir Selenski, dem aktuellen Präsidenten der Ukraine, ist das anders. Er ist nach wie vor äusserst populär. Und das liegt nicht nur am Krieg mit Russland. Durch diesen ist die Kritik an Selenski allerdings fast vollständig verstummt. Die oft mit viel Pathos ausgetragenen inner-ukrainischen Kon­flikte scheinen zu ruhen. Verschwunden sind sie aber nicht. Und je länger, je mehr, scheinen sie wieder aufzubrechen.

«Kann jemand diesen Moskauer Abschaum aus Selenskis Umgebung stoppen?», polterte der angesehene Politiker Taras Chornovil zuletzt in einem Eintrag in den sozialen Medien. Chornovil war Abgeordneter im ukrainischen Parlament und ist ein über die Lager hinweg angesehener Kommentator. Der Anlass seiner jetzigen Kritik: Aussagen eines Selenski-Beraters, wonach täglich bis zu 1000 ukrainische Soldaten an der Front sterben oder verwundet werden.

Eine Aussage, die in den ukrainischen Medien zuletzt Schlagzeilen machte und für allgemeines Entsetzen sorgte. Bislang ging man von 100 bis 200 Opfern täglich. Selenski, so Chornovils Mutmassung, bereite mit solchen Aussagen den Boden für territoriale Zugeständnisse an Russland. Er nennt das: «Blutmanipulation» durch «die Idioten an der Macht», die «alles vermasseln, was sie können».

Selenski suchte stets den Ausgleich mit Russland

Selenski ist Schauspieler. Seine Auftritte sind bis ins letzte Detail der Inszenierung wohl durchdacht, die Worte sind sorgsam gewählt. Durch Reden, Videoschalten und Auftritte ist er für die Öffentlichkeit im Ausland zum Zugpferd einer Nation geworden. Dabei ist keinesfalls klar, wer da den Ton angibt: Der Präsident, der die Öffentlichkeit mit sich zieht, oder viel eher die Öffentlichkeit, die den Präsidenten vor sich hertreibt.

Vorschusslorbeeren hat Selenski keine. Bis zum Vorabend des Krieges hatte er in erster Linie populäre Themen forciert, neu gebaute Strassenabschnitte eröffnet oder – und das lastet ihm heute am meisten an – unter der Bereitschaft weitreichender Zugeständnisse den Ausgleich mit Russland gesucht: So wurde ein Hauptverdächtiger im MH17-Abschuss an Russland ausgeliefert.

Und auch eine Operation zur Festnahme russischer Wagner-Söldner wurde im Sommer 2020 aus dem Büro Selenskis heraus offenbar an russische Stellen verraten. Die Söldner wurden schliesslich auf einem Zwischenstopp in Minsk festgesetzt und zurück nach Russland geschickt. Die ukrainischen ­Organisatoren der Operation fürchteten damals um ihr Leben. Einige flohen zwischenzeitlich ins Ausland.

Kritik aus Reihen des Militärs

Vor allem unter Militärs hat der Präsident heute keinen guten Stand. Denn, wie ein Kommandant sagt: Der Widerstand gegen Russland funktioniere trotz Selenski, nicht wegen ihm. Ein Beispiel: Militärische Einheiten beschaffen Gelände­fahrzeuge, Schutzausrüstung, Nachtsichtgeräte oder auch medizinische Hilfsmittel auf dem freien Markt, finanziert durch Spenden und logistisch abgewickelt über zivilgesellschaftliche Netzwerke quer durch Europa. Von staatlicher Seite wurden Beschaffungen für die Armee seit Selenskis Amtsübernahme dagegen massiv reduziert.

Ein Kritikpunkt war dabei immer Selenskis Personalpolitik. So landeten Weggefährten aus dem Showbusiness in gerade jetzt hochsensiblen Schlüsselpositionen. Etwa Iwan Bakanow. Bis 2019 war er Leiter der Produktionsfirma, die die TV-Serie «Kwartal 95» mit Selenski in der Hauptrolle produziert hatte. Bakanow hat keinerlei Erfahrungen im Sicherheitsbereich. Selenski machte ihn dennoch zum Chef des Geheimdienstes.

Auch viele andere Positionen wurden abseits jeder Qualifikation mit Vertrauensleuten besetzt – viele davon mit engen Kontakten nach Russland: Drehbuchautoren, Produktionsleiter, Schauspielkollegen. Leute, die vor allem Selenskis Alpha-Rolle nicht in Frage stellten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen