Ukraine-Krieg: Russen fliehen in Scharen von der Krim

Ukraine-Krieg Kilometerlange Staus: Russen fliehen in Scharen von der Krim Nach der Bombardierung der besetzten Halbinsel wollen viele Touristen nur noch weg. Paul Flückiger, Warschau 11.08.2022, 18.41 Uhr

Stau auf der Strasse von der Krim nach Russland.

Drei Tage nach dem mutmasslichen Angriff auf den russischen Militärflughafen «Saki» auf der besetzten Halbinsel Krim hält die Ausreisewelle verschüchterter Touristen und Einheimischer an. Videoaufnahmen bei der Autobahnbrücke von Kertsch nach Russland zeigen immer noch kilometerlangen stockenden Kolonnenverkehr. Auf der gegenüberliegenden Fahrbahn, bei der Einreise auf die besetzte Halbinsel, sind fast keine Autos auszumachen.

Die ukrainische Halbinsel Krim war wegen ihres Mikroklimas schon zu Sowjetzeiten die bevorzugte Destination für Sommerferien. Seit der russischen Annexion im Frühling 2014 hat der Touristenstrom etwas nachgelassen, doch immer noch besuchen Hunderttausende im Sommer die Strände. Diese können indes wegen der Sanktionen gegen Russland nur auf dem Land- und Seeweg auf die Krim gelangen.

Dazu sind seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs Ende Februar dieses Jahres die Übergänge in die nun ebenso russisch besetzte Oblast Cherson geschlossen. In der Nähe verläuft die Frontlinie zwischen der russischen und ukrainischen Armee. Dass 100 Kilometer nördlich der Krim Krieg herrscht, scheinen die meisten russischen Touristen vergessen zu haben. Die mindestens 12 Explosionen und dicken Rauchschwaden im Badeort Nowofedorowka, wo der Militärflughafen «Saki» liegt, haben die Russen nun eines Besseren belehrt.

Merkwürdige Explosionen in Weissrussland

Doch damit nicht genug. In der Nacht zum Donnerstag kam es auch auf einem Militärflugplatz der Russen in Weissrussland zu geheimnisvollen Explosionen. Eine Videoaufnahme des unabhängigen weissrussischen Armeebeobachter-Dienstes «Hajun» zeigt mehrere Explosionen auf dem Militärflugplatz Ziabrauka. Die Anlage südlich der Stadt Homel, rund 15 Kilometer von der russischen sowie ukrainischen Grenze entfernt, wird seit Kriegsbeginn von der russischen Armee benutzt. Militärmaterial habe Feuer gefangen, niemand sei zu Schaden gekommen, beschwichtigte das Verteidigungsministerium in Minsk.

Die Ukraine will – wie schon am Dienstag auf der Halbinsel Krim – nicht für den Schaden verantwortlich sein. «Immer wieder starteten von dort aus russische Jets zu Einsätzen in die Ukraine, immer wieder wurden wir von dort mit Raketen beschossen», sagte am Donnerstag Olexij Hromow, ein Sprecher des Kiewer Verteidigungsministeriums. «Jeder ukrainische Soldat wäre natürlich gerne für die Explosionen verantwortlich», fügte Hromow an.