Himars Kiews neue Wunderwaffe? Dieses moderne Raketenwerfersystem kann den russischen Aufmarsch verlangsamen Die von den USA gelieferten Mehrfachraketenwerfersysteme Himars befähigen die ukrainische Armee dazu, den Aufmarsch russischer Truppen weit hinter der Frontlinie zu stören. Ihre Wirkung ist aber auch davon abhängig, ob Russland wirksame Gegenmassnahmen ergreifen kann oder nicht. Hans-Caspar Kellenberger 11.07.2022, 17.00 Uhr

Einsatz des Himars-Raketenwerfers (High Mobility Artillery Rocket System) bei einer Übung der US-Armee. Auch die ukrainische Armee kann die Raketenwerfer jetzt einsetzen und vermeldet bereits erste Erfolge. Bild: Keystone

Vor kurzem haben die USA angekündigt, der Ukraine vier weitere Himars-Raketenwerfersysteme zu liefern. Acht sind bereits im kriegsversehrten Land angekommen. Sie sind Teil des jüngsten US-Rüstungspakets im Gesamtwert von rund 400 Millionen Dollar, das für das durch Russland angegriffene Land geschnürt wurde.

Mit der Lieferung weiterer solcher Waffensysteme wird die Ukraine bald deren zwölf gegen die russischen Invasoren einsetzen. Himars (High Mobility Artillery Rocket System) wird durch Militärexperten eine hohe Wirkungskraft zugeschrieben. Die leichten Artilleriesysteme könnten gar ein «Gamechanger» sein. Die US-Armee setzen Himars (oder M142, wie sie auch genannt werden) bereits seit 2005 ein, unter anderem wurden sie im Irak stationiert. Heute werden sie neben der Ukraine auch von der Vereinigten Arabischen Emirate, Australien, Polen oder Taiwan genutzt.

Angriffe weit hinter die Frontlinie

Nach Angaben des Pentagons stört die neue Wunderwaffe der Ukraine «die Fähigkeit der Russen, weiter einzumarschieren». Denn: Himars-Raketenwerfer können mehrere präzisionsgelenkte Raketen gleichzeitig auf Ziele in bis zu 80 Kilometern Entfernung abfeuern – also weit hinter die jeweilige Frontlinie.

So kann die ukrainische Armee mit Hilfe der Himars aus grösserer Entfernung Angriffe auf die russischen Truppen durchführen, ohne selbst in Reichweite der gegnerischen Artilleriegeschütze zu sein. Die Himars können somit dafür genutzt werden, die russische Armee im Hinterland der Front zu treffen und damit deren Aufmarsch zu stören. Darüber hinaus sind die Raketenwerfersysteme schnell verschieb- und einsetzbar und können so Gegenangriffen ausweichen. Ein auf Twitter verbreitetes Video zeigt unter anderem den Abschuss von Raketen mit dem System von einer Autobahn aus.

Bereits gibt es erste Erfolgsmeldungen. Unter anderem wurde das Raketenwerfersystem in der Oblast Saporischja von der ukrainischen Armee im Kampf eingesetzt. Am 4. Juli wurde ein massiver Angriff auf den Luftwaffenstützpunkt der russischen Armee bei der besetzten Stadt Melitopol gemeldet, der sich weit hinter der Frontlinie im Süden der Ukraine befindet.

Analysten des amerikanischen Militär-Thinktanks Institute for the Study of War (ISW) berichteten, dass russische Munitionslager in den Städten Dobrovne, Snischne sowie in der Hafenstadt Cherson durch den Einsatz von Himars zerstört wurden. Experten vermuten, dass die Ukraine mit Hilfe der Raketenwerfersysteme bereits mehr als ein Dutzend russische Munitionslager weit hinter den Frontlinien zerstört hat. Neben den Depots trafen ukrainische Raketen auch eine Bahnbrücke in der Stadt Kupjansk sowie weitere Bahnverbindungen. Angaben des russischen Militärs, zwei Exemplare zerstört zu haben, wiesen Pentagon-Vertreter indes zurück.

«Gamechanger» im Krieg gegen Russland?

Auffällig ist, dass sich sämtliche Ziele der Raketen weit hinter den gegenwärtigen Frontlinien tief in russisch besetzen Gebieten befinden – sowohl im Osten als auch im Süden der Ukraine. Die Verfügbarkeit moderner Waffensysteme scheint somit von grosser, kriegsstrategischer Bedeutung zu sein. Sie haben das Potenzial, das massive Übergewicht der schweren russischen Artillerie zu überwinden, indem durch Angriffe auf Depots die Zufuhr der Munition unterbunden wird. Damit wird die Kriegslogistik behindert und der russische Aufmarsch gestört.

Ein CNN-Korrespondent zeigt, wie Himars-Raketenwerfer durch die ukrainische Armee eingesetzt werden. Video: Youtube / CNN

Dies scheint gegenwärtig die Taktik Kiews zu sein, was sich an vermehrten Angriffen auf russische Depots sowie Bahnverbindungen zeigt. Ob die Himars ein «Gamechanger» im Kampf um die Ukraine sind, wird sich aber noch zeigen müssen. Denn es ist nur eine Frage der Zeit, bis Russland Gegenmassnahmen ergreifen wird. So wie auch bei den durch die Ukraine zu Beginn des Kriegs durchaus erfolgreich eingesetzten Drohnen, gegen welche Russland unlängst tragbare, elektronische Störkanonen ins Frontgebiet gebracht hat. Die Luftverteidigung wurde so verdichtet, sodass es die Kampfdrohnen unterdessen schwer haben.

Die Himars können zwar schnell verschoben werden, ihre Schwachstelle ist aber die Tarnung. Einmal aufgespürt, sind sie ein leichtes Ziel russischer Luftschläge. Sollte es Russland also gelingen, nicht nur die Auswirkungen der Einschläge – zum Beispiel mit einer grösseren Streuung der eigenen Munitionsdepots – zu begrenzen, sondern auch aktiv gegen die Himars vorzugehen, wäre deren Wirkung wohl schnell wieder verpufft.

Für die Ukraine sind die Waffensysteme weiter nur in einem begrenzten Spektrum einsetzbar, da die Armee bis auf weiteres nur deren zwölf besitzt. Russland hat – trotz der Himars-Lieferungen – weiterhin massiv mehr Artillerie zur Verfügung als die Ukraine. Weiter stehen die Himars, aufgrund ihrer geringen Anzahl in Batteriestärke, wohl im ständigen Einsatz und können deshalb kaum gewartet werden. Für eine sinnvolle Rotation würden wohl mehr Geschütze in Bataillonsstärke benötigt.

