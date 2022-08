Krieg in der Ukraine: Jeder Einschlag eine Ohrfeige für Putin

Ukraine-Krieg Jeder Einschlag eine Ohrfeige für Putin – schwingt das Momentum gerade in Richtung der Ukrainer? Der ukrainischen Armee gelang in den vergangenen Tagen der wohl bisher grösste Coup – und das gleich mehrfach: Sie nahm die russisch besetzte Halbinsel Krim unter Beschuss. Eine Demütigung für Kremlchef Putin. Dieser muss jetzt sogar seinen Plan B kassieren. Fabian Hock und Hans-Caspar Kellenberger Jetzt kommentieren 19.08.2022, 20.00 Uhr

Raketenabschuss von einem Himars-Mehrfachraketenwerfer. Die Ukraine nimmt mit der Hilfe westlicher Waffensysteme mittlerweile regelmässig Ziele in russisch besetzten Gebieten unter Feuer. Tony Overman / AP

Von Moskau sind es knappe 1400 Kilometer bis zur Krim. Doch Wladimir Putin dürfte jede einzelne Explosion, die in den vergangenen Tagen die russisch besetzte Halbinsel erschütterte, hinter den dicken Mauern des Kreml gespürt haben. Denn diese Einschläge taten Russland richtig weh.

Es begann mit einer riesigen Detonation auf dem russischen Militärflugplatz Saki letzte Woche. Seither knallte es an verschiedenen Orten der Halbinsel, zuletzt am Freitag nahe der Stadt Kertsch. Die russische Seite spielte die Verfälle herunter und sprach von Unfällen. Die Ukrainer wollen es offiziell auch nicht gewesen sein. Doch Militärexperten sind sicher: Es waren Raketenangriffe der ukrainischen Armee. Das bestätigten auch anonyme ukrainische Quellen gegenüber der «New York Times».

Strategische Ziele unter Feuer

Und die Vorfälle häufen sich: In der Nacht zum Freitag hat die russische Flugabwehr angeblich an zwei strategisch wichtigen Orten auf der annektierten Halbinsel Drohnen abgeschossen. Einen Einsatz der Verteidigung gegen Luftangriffe gab es am Donnerstagabend beim grössten Militärflugplatz der Krim, Belbek bei Sewastopol.

Ebenso waren Flugabwehrfeuer und Explosionen über Kertsch zu hören. Auch dort wurde angeblich eine Drohne abgeschossen. Bei Kertsch verbindet die strategisch wichtige Strassen- und Eisenbahnbrücke die Krim mit dem russischen Festland. Die Ukraine nimmt mittlerweile täglich mit Sabotageakten und aus der Luft strategische Ziele auf der Krim unter Feuer.

Ist sie das nächste Ziel ukrainischer Angriffe? Die 19 Kilometer lange Krimbrücke über die Strasse von Kertsch verbindet die von Russland völkerrechtswidrig besetzte Halbinsel Krim mit dem russischen Festland. Alexey Nikolsky / EPA

Bereits gingen zahlreiche russische Munitionsdepots in Flammen auf. Auch mehrere Stützpunkte der russischen Luftwaffe wurden angegriffen. Das ist eine neue Wendung im Krieg, die so kaum vorherzusehen war - und das Momentum auf die Seite der Ukraine schwingen lässt.

Anton Troianovski, Chef des Moskauer Büros der «New York Times», formuliert es so:

«Die Russen haben an Momentum verloren, die Ukrainer ein Stück gewonnen - obwohl sich auf der Landkarte gar nicht viel verändert.»

Im Süden konnten die Ukrainer zuletzt einige Ortschaften zurückerobern und stehen nun wenige Kilometer vor der Stadt Cherson. Ob sie diese allerdings zurückholen können, ist fraglich. Der Region droht ein zäher Stellungskrieg. In Donezk im Osten erzielt derzeit ebenfalls keiner der beiden Seiten grosse Geländegewinne.

Stillstand ist ein Erfolg für die Verteidiger

Doch allein, dass sich nichts mehr ändert, ist ein grosser Erfolg für die Ukraine. Denn noch im Frühsommer sah alles danach aus, dass die Russen den gesamten Donbass besetzen können. Mit Hilfe westlicher Waffen - allen voran den berüchtigten Himars-Raketenwerfern - konnten die Ukrainer den Vormarsch zumindest in der Region Donezk aufhalten.

Nachdem Putin sein primäres Kriegsziel, nämlich binnen weniger Tage die Regierung in Kiew zu stürzen, längst aufgegeben hat, muss er nun auch seinen Plan B kassieren: Die schnelle Besetzung des gesamten Ostens und Südens der Ukraine. Inmitten dieser Patt-Situation hat sich in dieser Woche einer selbst ins Spiel gebracht: der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Er will vermitteln und sagt:

«Ich glaube daran, dass der Krieg irgendwann am Verhandlungstisch enden wird.»

Im westukrainischen Lwiw hatten sich Erdogan, UNO-Generalsekretär Antonio Guterres und der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski zu Gesprächen getroffen. Der Blick aufs Schlachtfeld in der Ost- und Südukraine aber zeigt, dass eine Lösung am runden Tisch in weiter Ferne ist.

Bedrohliche Situation um AKW Saporischschja

Immer bedrohlicher wird indes die Lage um das Atomkraftwerk Saporischschja. Das russische Verteidigungsministerium und der ukrainische Militärgeheimdienst warnen, dass die jeweils andere Seite Sabotageakte im AKW plane.

Ein russischer Soldat vor dem Gelände des grössten Atomkraftwerk Europas in Enerhodar. Sergei Ilnitsky / EPA

Die russischen Besatzer hätten unerwartet einen arbeitsfreien Tag im grössten Atomkraftwerk Europas verkündet, hiess es in der Kiewer Mitteilung. Nur die Bedienungsmannschaft solle im AKW verbleiben, allen anderen sei der Zutritt untersagt worden. Im Internet kursierte ein Video, das angeblich russische Militärlastwagen in einer Halle neben einem Reaktor zeigt.

Die russischen Truppen müssten das AKW sofort und bedingungslos räumen, forderte der ukrainische Präsident Selenski mit Blick auf eine Mission von Experten der internationalen Atom-Energiebehörde IAEA. Das wird allerdings kaum passieren, denn das AKW dient russischen Truppen als Schutzschild. Russland lehnt internationale Forderungen nach einer Entmilitarisierung des AKWs ab – und wirft der Ukraine gleichzeitig den Beschuss der Nuklearanlage vor.

