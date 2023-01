Ukraine-Konferenz in Ramstein: Nichts Neues zum Leopard

Ukraine-Krieg Deutsche Panzer für die Ukraine: Eine Entscheidung soll «in einer Woche, in zwei oder in einem Tag» fallen Auf einer Konferenz haben die Länder der Ukraine-Kontaktgruppe über weitere Hilfen gesprochen. Die Frage, ob Deutschland in absehbarer Zeit Kampfpanzer liefern wird, blieb dabei unbeantwortet. Hansjörg Friedrich Müller, Berlin Jetzt kommentieren 20.01.2023, 19.30 Uhr

Gastgeber in Ramstein: US-Verteidigungsminister Lloyd Austin. Ronald Wittek/EPA

Die grosse Frage, deren Beantwortung manche vor ein paar Tagen noch erwartet hatten, wurde in Ramstein nicht geklärt: Darüber, ob sich Deutschland dazu durchringen kann, der Ukraine Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 zu liefern, fiel auf dem amerikanischen Luftwaffenstützpunkt im Südwesten Deutschlands, wo sich die Verteidigungsminister der 54 Länder umfassenden Ukraine-Kontaktgruppe trafen, keine Entscheidung.

Als der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin am Freitagabend vor die Presse trat, schob er die Verantwortung zurück an die Deutschen, die zuvor erklärt hatten, nur dann Kampfpanzer liefern zu wollen, wenn auch die Amerikaner dies täten.

Berlin habe noch keine Entscheidung getroffen, sagte Austin. Polen bekräftigte in Ramstein noch einmal seinen Willen, der Ukraine Leopard-Panzer zu überlassen, doch kann es dies nur tun, wenn Deutschland als Herstellerland zustimmt. Am Donnerstag hatten polnische Regierungsvertreter laut darüber nachgedacht, notfalls auch ohne Genehmigung zu liefern. Davon sei in Ramstein allerdings keine Rede mehr gewesen, sagte der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius.

Der Abrams sei zu kompliziert, sagen die Amerikaner

Dass die Amerikaner nicht gewillt sind, bei den Kampfpanzern voranzugehen, hatte das Pentagon bereits vor Beginn der Konferenz klar gemacht. Auf Fragen von Pressevertretern, wie er das deutsche Vorgehen bewerte, äusserte sich Austin ausweichend: Er lobte das Engagement des Verbündeten, etwa die Lieferung von Schützenpanzern vom Typ Marder. Dass sie selbst bisher keine Kampfpanzer in die Ukraine schicken, begründen die Amerikaner damit, der Abrams sei zu kompliziert in der Handhabung und in Europa fehle es an Ersatzteilen.

Es gebe gute Gründe für die Lieferung von Leopard-Panzern und gute Gründe dagegen, sagte Pistorius. Einen Zeithorizont für eine Entscheidung mochte er nicht in Aussicht stellen: Diese könne «in einer Woche, in zwei oder in einem Tag» fallen. Sein Ministerium sei dabei, sich auf diesen Fall vorzubereiten, damit man schnell reagieren könne.

Argumentativ in der Defensive: der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius am Freitag vor Pressevertretern in Rammstein. Bild: Ronald Wittek/EPA

Pistorius bemühte sich, den Eindruck zu zerstreuen, allein Deutschland stehe auf der Bremse: Auch andere Länder hätten Bedenken angemeldet, sagte er, ohne dies näher zu präzisieren. Aus der Luft gegriffen scheint seine Aussage allerdings nicht zu sein: Finnland, das ursprünglich Leoparden liefern wollte, rückt davon offenbar wieder ab. Der Grund dafür könnte die exponierte Lage des Landes an der russischen Grenze sein.

Austin stellte in Ramstein das bisher grösste amerikanische Hilfspaket für die Ukraine vor; es umfasst 2,5 Milliarden Dollar. Darin enthalten sind unter anderem 59 Schützenpanzer vom Typ Bradley und 90 Radschützenpanzer vom Typ Stryker sowie 350 sogenannte Humvees, also schwere, geländegängige Fahrzeuge. Zudem hob er die Lieferung von Luftverteidigungssystemen hervor, durch die angesichts russischer Angriffe auf ukrainische Städte zahlreiche Leben gerettet werden könnten.

Selenskis dramatischer Appell an Scholz

Was die Zusagen anderer Länder betraf, erwähnte Austin unter anderem die Lieferung von 50 Schützenpanzern des Typs CV-90 durch Schweden sowie von 14 Challenger-2-Panzern durch Grossbritannien. Letzteres ist insofern brisant, als es sich beim Challenger um einen Kampfpanzer handelt, der als Leopard-ähnlich gilt. Den Präzedenzfall, auf den die Deutschen laut eigener Aussage warten, gäbe es also durchaus.

Nach Ramstein zugeschaltet wurde der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski, der sich bereits am Donnerstag an die deutsche Öffentlichkeit gewandt hatte: «Ihr seid doch erwachsene Leute», sagte er dabei im ARD-Fernsehen. Die deutsche Regierung sprach er direkt an: «Sie können gerne noch sechs Monate lang so reden, aber bei uns sterben Menschen - jeden Tag.» Zudem wendete er sich an Kanzler Olaf Scholz: «Kannst du Leoparden liefern oder nicht? Dann gib sie her!» Angesichts solch dramatischer Appelle bleibt Deutschland wohl nur eine Wahl: Entweder zu liefern - oder einen erheblichen Imageschaden zu erleiden.

