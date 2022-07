Ukraine-Krieg: Sorgen um ihre Eltern im AKW Saporischschja

Ukraine-Krieg «In der Nacht schrieb Papa eine Abschieds-SMS»: Eine junge Studentin sorgt sich um ihre Eltern im besetzten Atomkraftwerk Saporischschja In der Stadt Enerhodar spielen die russischen Besatzer mit dem Feuer: Sie haben das grösste AKW Europas eingenommen und schiessen Artillerie von dem Gelände. In dem Kraftwerk arbeiten die Eltern einer jungen Ukrainerin. Hier erzählt sie ihre Geschichte. Vitalina Kantseliarenko Jetzt kommentieren 29.07.2022, 05.00 Uhr

Ein russischer Soldat bewacht das Atomkraftwerk Saporischschja in der Ukraine: Die Invasoren sollen rund 500 Soldaten auf dem Gelände positioniert haben. Das AKW gleicht einer Militärbasis. AP

Der Beschuss und die Eroberung des grössten Atomkraftwerks Europas, Kämpfe in der Nähe von Kernreaktoren, die Entführung und Ermordung von Arbeitern - was klingt wie das Szenario für einen Hollywood-Film, ist in der ukrainischen Stadt Enerhodar Realität.

Anfang März rückte das AKW Saporischschja in die Schlagzeilen, als die russische Armee das Feuer auf den Gebäudekomplex eröffnete. Die Welt fürchtete ein zweites Tschernobyl.

Das Atomkraftwerk Saporischschja unter Beschuss: Anfang März nahm die russische Armee das grösste AKW Europas unter Artilleriefeuer. Inzwischen haben es die Invasoren besetzt. Zaporizhzhya Npp / Handout / EPA

Inzwischen ist es den russischen Soldaten gelungen, das Kraftwerk einzunehmen. Rund 500 sollen sich auf dem Gelände aufhalten. Die Besatzer haben es zu einer Militärbasis umfunktioniert.

Eine junge Studentin einer Kiewer Universität, die in Enerhodar lebt, sorgt sich besonders um die Sicherheitslage im AKW: Ihre Eltern arbeiten dort. Aus Sicherheitsgründen können wir ihren Namen nicht nennen. Das ist ihre Geschichte:

«Alles begann am 3. März nachmittags. Ich erinnere mich noch an die Worte unseres Bürgermeisters Dmytro Orlov: ‹Die Besatzer sind in die Stadt gekommen, alle bleiben zu Hause!› Meine Hände schwitzten. Ich rief meinen Vater alle 10 Minuten an. Er war bei der Arbeit an diesem Tag. Die Explosionen ertönten nicht nur aus dem Fenster, sondern auch aus dem Telefon meines Vaters. Um kurz vor 16:30 Uhr las ich in einer Telegram-Gruppe, dass das Kraftwerk beschossen wurde. Schmerz, Tränen - ich konnte es nicht verstehen.

«Die erste Person die herauskam, wurde direkt erschossen»

Ich dachte: Haben diese Unmenschen wirklich kein Gehirn und schiessen auf das grösste Atomkraftwerk Europas? Leider taten sie es. Sie bombardierten den gesamten Trainingskomplex, plünderten eines der Gebäude. Die erste Person, die aus dem Kraftwerk kam und die Besatzer mit Worten aufhalten wollte, wurde direkt erschossen. Sie liessen ihn nicht einmal ein Wort sagen.

Ich konnte meinen Vater nicht mehr erreichen. Er lag auf dem Boden und schrieb manchmal Textnachrichten über ständigen Beschuss. Am späteren Abend schrieb Papa eine Abschieds-SMS. Danach konnte ich meine Emotionen kaum noch zurückhalten. Ich versuchte mit aller Kraft, mich zusammenzureissen und meine Mutter zu beruhigen.

Um 8:00 Uhr durften die Leute aus dem Kraftwerk nach Hause gehen. Gott sei Dank kam Papa lebendig und gesund zurück. Nur die grauen Haare, die auf seinem Kopf erschienen, werden eine ständige Erinnerung an diesen schrecklichen Tag sein.

Das Kraftwerk wird zum Militärstützpunkt

Wir blieben nur in der Stadt, weil wir nicht fliehen konnten. Die Heimat zu verlassen und mit den letzten Mitteln, die wir hatten, zu überleben, war für meine Familie in dieser Zeit nicht die beste Idee.

Meine Eltern arbeiten weiterhin im Kraftwerk. Telefone mit Kameras und Zugang zum Internet sind dort strengstens verboten. Bekannt ist, dass es auf dem Territorium des AKWs etwa 500 Besatzer und grosse Bestände russischer Waffen und Ausrüstung gibt.

Die Preise in der Stadt gehen durch die Decke

Die Preise in den Läden in Enerhodar sind jetzt verrückt. Hygieneartikel sind ein Albtraum: Shampoo kostet 300 Griwna (umgerechnet rund 8 Franken, Anm. d. Red.). Seife 350 Grwina. Die Supermärkte sind geschlossen, Bargeld kann nur in kleinen Mengen abgehoben werden, da Geldautomaten seit dem 25. Februar leer sind. Unter solchen Bedingungen ist es für die Menschen sehr schwierig, für sich selbst zu sorgen.

Die Besatzer verhalten sich aggressiv, besonders gegenüber den Verwandten der ukrainischen Soldaten. Die Russen foltern Menschen, rauben und besetzen Wohnungen. Sie terrorisieren und unterdrücken die Bevölkerung. Sie entführen Menschen und lassen sie gegen ein Lösegeld von mindestens 5000 Dollar wieder frei, so verdienen die Besatzer Geld.

Meine grösste Angst ist jetzt, dass meine Eltern möglicherweise nicht von der Arbeit zurückkehren. Niemand weiss, was die Besatzer tun werden, wenn die Streitkräfte der Ukraine ankommen.

Jeden Morgen bete ich und bitte darum, dass der Krieg so schnell wie möglich endet und dass Enerhodar wieder unter der einheimischen ukrainischen Flagge steht. Natürlich gibt es Menschen in der Stadt, die sich an die Russen verkauft haben. Aber die können an den Fingern einer Hand abgezählt werden. Enerhodar wartet auf unsere Armee - und glaubt fest an den Sieg der Ukraine!»

