Gräberfund im ukrainischen Isjum. Ein zweites Butscha?

Ukraine-Krieg «Ich möchte das nicht Butscha nennen»: Schockierender Gräberfund in Isjum – was wir wissen und was nicht In einem Wald nahe der kürzlich befreiten ostukrainischen Stadt Isjum werden mehr als 440 namenlose Gräber gefunden. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum bisherigen Wissensstand. Daniel Fuchs und Hans-Caspar Kellenberger 16.09.2022

In einem Wald nahe der befreiten ukrainischen Stadt Isjum werden nach dem russischen Abzug unidentifizierte Gräber mit mehr als 440 Gräber gefunden. Evgeniy Maloletka / AP

Schockierende Funde: Ukrainische Soldaten haben nach der Rückeroberung der Gebiete um die ostukrainische Stadt Isjum mehr als 400 Gräber entdeckt. Auf den Holzkreuzen stehen keine Namen, nur Nummern. Wurden hier Menschen in Massengräbern verscharrt nach Gräueltaten, wie sie russische Truppen letzten März in Butscha verübt hatten?

Nach dem Abzug der russischen Truppen kommen immer weitere Kriegsverbrechen in den zuvor besetzten Gebieten ans Licht. In einem Wald nahe der ostukrainischen Stadt Isjum werden in zahlreichen Gräbern mehr als 440 Leichen gefunden. Die Russen hatten das Gebiet am Samstag laut Angaben aus Kiew nach einer Gegenoffensive der ukrainischen Kräfte fluchtartig verlassen. Die ukrainische Regierung sprach von «Massengräbern».

Auch der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski sprach von einem «Massengrab». Er sagte zudem: «Wir wollen, dass die Welt erfährt, was wirklich passiert und wozu die russische Okkupation geführt hat.» Am Freitag sollten gemäss dem Präsidenten auch Journalisten Zugang zum Standort der Gräber bekommen.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski will, dass die Welt Russland für den Krieg in seinem Land zur Verantwortung zieht. Ukrainian Presidential Press / AP

Selenski sagte weiter:

«Butscha, Mariupol und jetzt leider auch Isjum: Russland hinterlässt überall Tod und muss sich dafür verantworten. Die Welt muss Russland zur echten Verantwortung für diesen Krieg ziehen.»

Die Vergleiche waren natürlich sofort da. Zur Erinnerung: Im Kiewer Vorort Butscha waren nach dem Abzug russischer Truppen Ende März Hunderte getötete Zivilisten teils mit Folterspuren gefunden worden. Der Ort gilt seither als Symbol schwerster Kriegsverbrechen, die Russland an ukrainischen Zivilsten begangen hat. Isjum, im Nordosten der Ukraine gelegen, wurde letzte Woche von den russischen Besatzern befreit. Ukrainer vor Ort, die ausgeharrt hatten, feierten ihre Befreier überschwänglich.

Allerdings gehen die Butscha-Vergleiche zum jetzigen Wissensstand wohl zu weit. Die Angaben von Selenski können nicht unabhängig überprüft werden, doch selbst aus ukrainischen Behördenkreisen gab es leisen Widerspruch gegen die vom Präsidenten dargestellte Faktenlage. So sagte der ukrainische Vermisstenbeauftragte Oleh Kotenko nach den Gräberfunden:

«Ich möchte das nicht Butscha nennen – hier wurden die Menschen, sagen wir mal, zivilisierter beigesetzt.»

Ersten Erkenntnissen zufolge seien die Menschen gestorben, als die Stadt Ende März durch russische Artillerie heftig beschossen wurde. Die örtlichen Bestattungsdienste hätten zum Teil die Namen der vielen Toten nicht gekannt. Deshalb stünden auf einigen Kreuzen Nummern statt Namen.

Zunächst gar nicht. Die russischen Truppen sind auf dem Rückzug, nachdem sie für die Weltöffentlichkeit überraschend bei Rückeroberungsangriffen im Nordosten der Ukraine von ukrainischen Truppen regelrecht überrannt wurden. Durch den Abzug der Besatzer erhielt die Welt überhaupt erst Kenntnis der vielen Gräber in Isjum.

Die russische Armee scheint derweil ganz andere Probleme zu haben. Nicht nur hat sie Unmengen an Panzern und Munition wegen des überhasteten Rückzugs aus dem Gebiet Charkiw verloren – auch fehlt es ihr scheinbar zunehmend an Personalnachschub.

Ein zerstörter russischer Panzer bei einer Strasse in der Region Charkiw. Russland hat unterdessen nicht nur Probleme mit dem Materialverlust, sondern es fehlen auch die Kämpfer. Oleg Petrasyuk / EPA

Präsident Wladimir Putin sträubt sich aber weiterhin gegen eine Generalmobilmachung in Russland, da damit die russische Propagandamär von der «militärischen Spezialoperation», die kein Krieg sei, wohl beerdigt werden müsste.

Der Tschetschenenführer Ramsan Kadyrow. Pavel Golovkin / AP

Derweil will der Tschetschenenführer Ramsan Kadyrow die Sache selbst in die Hand nehmen. Auf Telegram schrieb er: «Man muss nicht darauf warten, bis der Kreml das Kriegsrecht ausruft, oder umgekehrt, das Ende des Krieges in der Ukraine abwarten.» Konkret fordert Kadyrow, dass jeder Regionalleiter in Russland «wenigstens tausend Freiwillige» ausbildet und betreut.

Eine Sprecherin des UNO-Menschenrechtsbüros in Genf nannte die Leichenfunde bei Isjum schockierend. Die Todesursache jedes einzelnen Verstorbenen müsse untersucht werden. Mit dem Abzug der russischen Truppen aus der Region verdichten sich die Anzeichen auf weitere, von den Besatzern verübte Kriegsverbrechen. So wurde zum Beispiel in der befreiten Stadt Balaklija ein Foltergefängnis gefunden.

Die Suche nach weiteren Toten in den zurückeroberten Gebieten wird ukrainischen Angaben zufolge aber unter anderem durch Minenfelder erschwert. Es dürfte also noch eine Weile dauern, bis das ganze Ausmass des Grauens zum Vorschein kommt.

