Ukraine-Krieg «Ich habe es nie bereut»: Was die «Vogue»-Bilder von Frau Selenska ausgelöst haben In der Oktober-Ausgabe der amerikanischen «Vogue» verrät die ukrainische First Lady Olena Selenska die Hintergründe über ihre denkwürdige Bilderserie mit Starfotografin Annie Leibovitz. Bojan Stula Jetzt kommentieren 13.10.2022, 17.00 Uhr

Olena Selenska wurde von Starfotografin Annie Leibovitz geschickt in Szene gesetzt. Bild: pmu

Die Aufnahmen gingen um die Welt: Vier Monate nach dem russischen Überfall reiste Starfotografin Annie Leibovitz nach Kiew, um Olena Selenska, die ukrainische Präsidentengattin abzulichten. Für die Kritiker war die zunächst nur online publizierte Bilderserie eine geschmacklose Instrumentalisierung des Krieges, mit Sandsäcken und Bombenruinen als leichtfertig inszenierter Hintergrundkulisse.

Tausende anderer Frauen hingegen starteten eine Flashmob-Kampagne, in der sie sich mit Olena Selenska und dem ukrainischen Abwehrkampf solidarisierten. Unter den Hashtags #sitlikeagirl und #sitlikealady liessen sie sich diesen Sommer in den sozialen Netzwerken genauso ablichten wie Selenska: breitbeinig burschikos auf irgendeiner Treppe sitzend, mit fester Entschlossenheit in den Gesichtszügen.

Gedruckte US-Ausgabe sorgt für Furore

Jetzt, im Oktober, legen Selenska und «Vogue» nach: Unter dem Titel «Porträt des Heldenmuts» («Portrait of Bravery») werden die Fotografien von Leibovitz nun gross in der gedruckten US-Ausgabe des Stilmagazins präsentiert – und sorgen in den Vereinigten Staaten erst recht für Furore.

Nach anfänglicher Begeisterung hagelte es immer mehr Kritik wegen der bewussten Kriegsinszenierung. Bild: pmu

Mitten in der Debatte um weitere Waffenlieferungen für die Ukraine zielt die «Vogue»-Oktoberausgabe auf genau diese Wirkung ab: Nachdem Olena Selenska bereits am 20. Juli in Washington einen eindringlichen, 15-minütigen Appell an den US-Kongress gerichtet hat, hat dieser jüngste Auftritt das Potenzial, weitere Zweifler zu überzeugen, «das Richtige» zu tun – und der bedrängten Ukraine zusätzliche Waffenlieferungen in Millionenhöhe zu bescheren.

Machtvolle Resonanz war von Anfang Teil des Plans

Es spricht für sich, dass die 44-jährige First Lady, die seit 2003 mit Präsident Wolodimir Selenski verheiratet ist, kein Geheimnis aus ihrer Mission macht.

Olena Selenska und Wolodimir Selenski werden als vereint entschlossenes Präsidialpaar dargestellt, ihre Heimat weiterhin zu verteidigen. Bild: pmu

Im Editorial des Magazins wird sie zur beabsichtigten Wirkung der Leibovitz-Bilder und den Reaktionen so zitiert:

«Ich wusste ganz genau, dass die Resonanz mächtig ausfallen würde. Ich habe es nie bereut. Es war ein wichtiger Schritt für mich. Das habe ich akzeptiert.»

Leibovitz' Bilder hätten die Möglichkeit geboten, die Aufmerksamkeit von Millionen Menschen weltweit auf die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine zu fokussieren, fährt Selenska fort.

Wenig überraschend steht «Vogue»-Chefredaktorin Anna Wintour der First Lady bei: «Die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf die brutale russische Invasion hochzuhalten, ist bestimmt kein Zeichen von Eitelkeit und sollte bestimmt ebenso wenig die ermüdende Debatte über die politische Instrumentalisierung der Mode neu entfachen.» Deshalb habe es ihr Mühe bereitet, irgendeinen Sinn in der Kritik an Selenska zu erkennen, ergänzt Wintour in einem Anflug von Zynismus.

Die beiden Selenskis sind seit bald 20 Jahren verheiratet. Bild: pmu

Inzwischen hat Olena Selenska ihren Medienauftritten in der Nato-Führungsmacht ein weiteres Kapitel hinzugefügt: Hatte sie bereits Ende Juli die Titelgeschichte für die grosse Sommerausgabe des renommierten «Time»-Magazins geliefert («Her Private War»), stellte sie vor Wochenfrist im Hintergrundgesprächsformat «60 Minutes» des Senders CBS klar, dass es keinen Spielraum mehr für Verhandlungen mit Russland geben könne: «Stellen Sie sich die Situation vor, wenn Sie von Banditen überfallen werden, die drohen, Ihre Kinder umzubringen, und jemand schlägt vor, dass es besser wäre zu verhandeln. Das ist inzwischen unmöglich.»

