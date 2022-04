Olaf Scholz knickt ein: Deutschland liefert Panzer in die Ukraine

Ukraine-Krieg Historische Kehrtwende: Nach massiver Kritik schickt Deutschland nun doch Panzer in die Ukraine Deutschland genehmigt die Lieferung von 50 ausgemusterten Gepard-Panzern für die Ukraine. Kanzler Scholz vollzieht eine Kehrtwende – um Druck aus dem Kessel zu nehmen. Christoph Reichmuth, Berlin Jetzt kommentieren 26.04.2022, 17.33 Uhr

Ist nun nach wochenlangem Zögern doch bereit, schwere Waffen in die Ukraine zu schicken: Bundeskanzler Olaf Scholz. Filip Singer / EPA/23.04.2022

Verkünden durfte die Neuigkeit, die Sensationscharakter besitzt, die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht am Dienstagvormittag. Die Sozialdemokratin erklärte auf dem US-Luftwaffenstützpunkt im rheinland-pfälzischen Ramstein, wo sich auf Einladung der USA zwei Dutzend Verteidigungsminister zu einer Ukraine-Konferenz versammelten, dass Deutschland die Lieferung gebrauchter Flugabwehrpanzer vom Typ «Gepard» an die Ukraine genehmigen werde. Der Rüstungskonzern Krauss-Maffei Wegmann (KMW) hat 50 solcher aus den Siebzigerjahren stammenden Fliegerabwehr-Panzer – von der Bundeswehr 2010 ausgemustert – im eigenen Bestand. Lambrecht sagte:

«Der Gepard ist genau das, was die Ukraine jetzt braucht, um den

Luftraum zu sichern vom Boden aus.»

Deutschland sagt auch zu, ukrainische Soldaten am System der Panzerhaubitze 2000 auszubilden. Die Niederlande wird solche Haubitzen an die ukrainische Armee liefern.

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht. Ronald Wittek / EPA/26.04.2022

Die deutsche Regierung nimmt mit ihrer Ankündigung, nun doch schweres Geschütz in die kriegsgebeutelte Ukraine zu liefern, Druck aus dem Kessel und vollzieht zugleich eine politische Kehrtwende. Unter dem Eindruck der deutschen Geschichte galt es als – freilich nicht immer konsequent verfolgte – Doktrin der deutschen Aussenpolitik, keine Waffen in Krisengebiete zu liefern. Schon mit seiner «Zeitenwenden»-Rede Ende Februar warf SPD-Kanzler Olaf Scholz dieses Credo über Bord. Dass das Land nun gar Offensivwaffen wie Panzer in ein Kriegsgebiet mitten in Europa liefert, kommt einem historischen Bruch mit einem alten Grundsatz gleich.

Wochenlang herumgedruckst

Deutschland wurde zu dieser Kehrtwende getrieben. International sieht sich die Bundesregierung, vor allem ihr sozialdemokratischer Kanzler Olaf Scholz, für ihr abwartendes, zögerliches Agieren massiver Kritik ausgesetzt. Osteuropäische Staaten und die USA forderten Scholz dazu auf, endlich auch Panzer, Drohnen oder schwere Artillerie in das Kriegsgebiet zu schicken. Auf dem Wunschzettel der Ukraine standen Schützen- und Kampfpanzer wie Marder und Leopard. Es wirkt wie ein Kompromiss, dass es nun der Flugabwehr-Panzer Gepard wird, von dem bislang kaum die Rede war.

Scholz druckste Wochenlang umher, um bloss keine schweren Waffen liefern zu müssen. Mal hiess es, die Bestände der Bundeswehr seien erschöpft, eine Lieferung schwerer Waffen würde die eigene Verteidigungsfähigkeit einschränken. Dann bot Scholz aber doch wieder Hand zu einem Modell des «Ringtausches», was in klarem Widerspruch zu seinem erstem Argument steht.

Osteuropäer sollen demnach ihre Panzer aus Sowjetbeständen in die Ukraine liefern, die Soldaten der ukrainischen Armee müssten auf den für sie bestens bekannten Geräten nicht mehr speziell ausgebildet werden. Deutschland füllt die Lücke im Waffenarsenal der osteuropäischen Partner durch die Lieferung deutscher Leopard- und Marder-Panzer. Dieses «Ringtausch»-Modell will Deutschland nun aktiv forcieren.

Ein Flakpanzer vom Typ Gepard auf dem Truppenübungsplatz in Münster. Solche 2010 ausgemusterten Panzer sollen nun in die Ukraine geliefert werden. Maurizio Gambarini / 15.06.2009

Scholz wäre es wohl lieber gewesen, die Ukraine könnte ihren Kampf für Souveränität und Freiheit auch ohne deutsche Geschütze ausfechten - und bestenfalls den russischen Aggressor zurückdrängen. Der Kanzler scheint auch ein Stück weit in der Tradition seiner eigenen Partei verhaftet zu sein.

Die SPD verfolgte in den vergangenen Jahrzehnten einen Kurs der Beschwichtigung gegenüber Moskau. Bei den Genossen gibt es auch heute nicht wenige, die Waffenlieferungen ablehnen und die insgeheim auf eine Kompromissbereitschaft der Ukraine hoffen, um den Krieg irgendwie zu beenden. Wie viele seiner Parteifreunde fürchtet sich auch Scholz davor, Wladimir Putin durch eine allzu offensive Unterstützung der Ukraine zu stark zu provozieren. In einem «Spiegel»-Interview sagte Scholz, es gelte, einen Atomkrieg zu verhindern:

«Eine Eskalation in Richtung Nato zu vermeiden, hat für mich höchste Priorität.»

Doch nicht einmal mehr die eigene Regierungskoalition hielt Scholz bei seinem zögerlichen Kurs geschlossen die Stange. Die FDP verabschiedete an ihrem Parteitag am Wochenende eine Erklärung, wonach die Ukraine mit schweren Waffen zu unterstützen sei. Bemerkenswert ist indes vor allem der Druck, den Scholz zweiter Koalitionspartner seit Wochen ausübt: Die Grünen. Die einst aus der Friedensbewegung entstandene Ökopartei verlangt von Scholz lautstark, die Ukraine endlich auch mit schwerem Gerät auszurüsten.

«Das Problem ist im Kanzleramt», moserte der Abgeordnete Toni Hofreiter. Selbst Aussenministerin Annalena Baerbock und Vizekanzler Robert Habeck liessen durchblicken, dass sie das Zögern ihres Chefs nicht nachvollziehen können. Nicht zuletzt macht auch die oppositionelle Union aus CDU und CSU Druck auf den Kanzler. Die Christdemokraten wollen am Donnerstag mit einem Antrag im Bundestag Scholz zur Lieferung schwerer Waffen bewegen - und einen Keil durch die Regierungskoalition treiben.

Mit der Ankündigung, nun Panzer ins Kriegsgebiet zu schicken, nimmt Scholz seinen Kritikern den Wind aus den Segeln. Möglicherweise folgen bald schon weitere deutsche Offensivwaffen für die Ukraine. Die Ukraine beantragte letzte Woche bei Deutschland die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern und Marder-Schützenpanzern. Die Bundesregierung kündigte an, über die Anträge bald zu entscheiden.

