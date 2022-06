Am Mittwoch ist in einer Ölraffinerie in Russland ein Feuer ausgebrochen. Grund dafür soll der Absturz einer Kamikaze-Drohne der ukrainischen Streitkräfte sein. Videos in den sozialen Medien sollen den Angriff der Drohne dokumentieren.

22.06.2022, 14.13 Uhr