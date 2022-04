Ukraine-Krieg: Haben die Ukrainer Ziele in Russland angegriffen?

Ukraine-Krieg Gewaltige Explosionen in Russland: Hat die Ukraine Ziele in Putins Reich angegriffen? Lodernde Flammen aus Öldepots in der russischen Stadt Brjansk geben Rätsel auf. Möglich scheint ein ukrainischer Angriff. Aber auch eine beunruhigende zweite Erklärung ist nicht ausgeschlossen. Fabian Hock Jetzt kommentieren 25.04.2022, 14.55 Uhr

Riesige Rauchwolken über der russischen Stadt Brjansk: Öllager gingen in der Nacht zum Montag in Flammen auf. Noch gibt es keine offizielle Erklärung, was passiert ist. AP

War es eine Operation der Russen unter falscher Flagge? Oder hat die ukrainische Armee tatsächlich ein Ziel über 100 Kilometer hinter der Grenze tief im Kernland von Putins Reich angegriffen? Zwei Grossbrände in russischen Öldepots in der Stadt Brjansk geben Rätsel auf.

Sicher ist: Lagertanks der Depots haben in der Nacht zum Montag Feuer gefangen. Das teilte der örtliche Katastrophenschutz der russischen Nachrichtenagentur Tass mit. Auf Videos sind lodernde Flammen zu sehen. Eins der Lager soll der Ölgesellschaft Transneft Druschba gehören. Das Öl aus deren Tanks fliesst über eine Pipeline nach Europa.

Über die Ursache des Brands schweigen sich die Behörden aus. Möglich scheinen vor allem zwei Erklärungen:

Was für eine Operation der Russen unter falscher Flagge spricht

Dass in Brjansk etwas Grösseres geschehen könnte, darauf hatte der ukrainische Journalist Roman Tsymbaliuk bereits vor rund einer Woche hingewiesen. Demnach seien russische Militärs angewiesen worden, ihre Familien aus der Region zu evakuieren und tief ins russische Hinterland zu bringen. Die Information sei gut versteckt übermittelt worden, um keine Panik zu verbreiten. Beobachter interpretieren dies als Vorbereitungen für eine Operation unter falscher Flagge. Hat Russland die Öldepots selbst beschossen, um es den Ukrainern anzuhängen? Dann dürften die Vorfälle in Brjansk der Auftakt für angebliche Vergeltungsaktionen Russlands gewesen sein.

Warum es die Ukrainer gewesen sein könnten

Möglich scheint aber auch ein Raketenangriff des ukrainischen Militärs. Dass die Armee von Präsident Wolodimir Selenski zu wesentlich mehr im Stande ist, als ihr westliche Beobachter anfänglich zutrauten, ist inzwischen überdeutlich geworden. Gegen jede Wahrscheinlichkeit haben die Ukrainer nicht nur Kiew verteidigt, sondern die russischen Angreifer aus sämtlichen Landesteilen abseits des Südens und des Ostens vertrieben.

Dass sie nun sogar noch einen Schritt weiter gegangen sein könnten, scheint durchaus möglich – auch wegen eines wenig beachteten Teils der amerikanischen Militärhilfe. Vor knapp zwei Wochen sorgten die USA für Aufsehen, als sie die Lieferung von Waffen im Wert von 800 Millionen Dollar an Kiew verkündeten. Neben gepanzerten Fahrzeugen und Hubschraubern lieferten die Amerikaner allerdings noch etwas: geheime Informationen.

Mit der Militärhilfe baue die Biden-Regierung auch die Versorgung der Ukrainer mit Geheimdienst-Erkenntnissen aus, berichtete damals das «Wall Street Journal» – mit dem Ziel, dass die ukrainische Armee russische Ziele im besetzten Donbass und auf der Krim angreifen könnte.

Brjansk liegt zwar im russischen Kernland, gilt aber als Drehscheibe für Militäroperationen in der Ostukraine. Es scheint zumindest im Bereich des möglichen, dass die Ukraine in der Lage ist, Ziele in Russland auszumachen und zu attackieren.

Das Ziel der Amerikaner: Russland schwächen

Der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin hat im Anschluss seines Besuchs in Kiew an diesem Wochenende klargestellt, dass die Schwächung Russlands im Interesse der USA sei. Gemeinsam mit Aussenminister Antony Blinken hatte Austin Selenski getroffen. Es war der erste Besuch von hochrangigen Vertretern Washingtons in Kiew seit Kriegsbeginn.

Hoher Besuch in Kiew: US-Aussenminister Antony Blinken (r) und Verteidigungsminister Lloyd Austin (l) beim ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski. EPA

Russland habe grosse Verluste einstecken müssen, so Austin. Das Pentagon arbeite daran, dass Russland keine Möglichkeit habe, diese Kapazitäten wieder aufzubauen. Austin sagte:

«Wir wollen Russland soweit geschwächt sehen, dass es nicht zu solchen Dingen in der Lage ist, wie in die Ukraine einzumarschieren.»

Warum die Öllager in Brjansk in Flammen aufgingen, bleibt zunächst unklar. Keine der beiden möglichen Erklärungen ist bestätigt. An einen Zufall will indes kaum jemand glauben. Denn die Fälle häufen sich. Erst Anfang April hatte Russland nach einem Brand in einem Öllager in der Stadt Belgorod die Ukraine verantwortlich gemacht. Nach russischer Darstellung feuerten zwei ukrainische Hubschrauber Raketen auf die Anlage ab. Die Ukraine wies das zurück.

